Javier Milei reunió a Manuel Adorni y Pablo Quirno en Olivos mientras las denuncias siguen generando tensión en el Gobierno

El Presidente y los funcionarios mantuvieron un encuentro en la residencia oficial. Según fuentes de Gobierno se trató de un "repaso de agenda general".

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El encuentro, que duró dos horas, dejó una nueva señal de respaldo político del jefe de Estado hacia el funcionario, en medio de la presión creciente por las denuncias judiciales que lo rodean. No obstante, al encuentro también se sumó Pablo Quirno , una presencia que en distintos sectores del oficialismo y de la oposición generó especulaciones sobre el verdadero alcance de la conversación.

Según dejaron trascender desde el Gobierno, durante el encuentro se abordaron temas de gestión y asuntos vinculados a la política internacional. Sin embargo, la incorporación de Quirno alimentó versiones sobre la preocupación oficial por el frente financiero y por el impacto externo que podrían tener las investigaciones judiciales y el deterioro político alrededor de Adorni.

El clima interno en el Gobierno volvió a tensarse en las últimas horas por el impacto político de las denuncias que rodean a Adorni. Aunque en público Milei mantiene el respaldo hacia su jefe de Gabinete, en distintos sectores de la Casa Rosada crece la preocupación por el desgaste que el caso provoca sobre la gestión y sobre el frente económico e internacional.

Ese escenario quedó expuesto el jueves en Mendoza, donde Adorni encabezó junto al gobernador Alfredo Cornejo un acto por el primer proyecto minero bajo el RIGI. La actividad iba a contar también con la presencia de Luis Caputo, pero el ministro canceló su participación a último momento . En el oficialismo evitaron darle lectura política a la ausencia aunque, se sabe, hay creciente incomodidad dentro del Gobierno.

La decisión de mostrar a Adorni junto al Presidente ocurre además en una semana marcada por nuevas derivaciones judiciales y pedidos de acceso a información patrimonial vinculada al entorno del funcionario, puntualmente a su hermano, Francisco Adorni .

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Manuel Adorni, respaldado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

El Gobierno intenta retomar iniciativa tras varias semanas atravesadas por conflictos internos, denuncias y ruido parlamentario. En la Casa Rosada reconocen que la dinámica de gestión quedó parcialmente absorbida por la defensa política de funcionarios cuestionados.

La presencia de Quirno en la reunión levanta suspicacias. El funcionario elevó su perfil público en las últimas semanas, y hay quienes lo consideran un reemplazo posible para Adorni. Mientras tanto, en el oficialismo buscan evitar que las investigaciones judiciales se conviertan en un factor de desgaste político para la administración libertaria. Cerca de Milei aseguran que el Presidente mantiene una lógica de respaldo cerrado hacia sus colaboradores más cercanos, aun en escenarios de presión pública o judicial.

Días atrás, Adorni manifestó que continuará yendo a su casa en el country de Exaltación de la Cruz y viajando (“Voy a seguir teniendo una vida normal, como la que tenía”). Además, dijo que quienes le “pegan” es porque él es “parte de Milei”, insistió en que presentará sus declaraciones juradas antes del tiempo límite, y advirtió que va a “actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron”.

Adorni es investigado por la compra de dos propiedades, una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, viajes millonarios a Punta de Este, el Caribe y Bariloche, además de gastos de tarjeta de crédito y la remodelación de sus viviendas.

En las últimas semanas, se mostró en distintas actividades vinculadas a la gestión, que incluyeron un viaje a Mendoza, la inauguración de una planta automotriz en Zárate, y reuniones con ministros.