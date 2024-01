El Super Bowl LVIII en números

La franquicia 49ers tiene una valorización de u$s 6,150 millones y ocupa el quinto lugar en la NFL y el noveno entre los equipos deportivos de Estados Unidos. Su valor aumentó 69% en los últimos tres años.

A finales de los 70 Edard J. DeBartolo Jr. Adquirió la franquicia en u$s 17 millones, apenas por debajo del entonces récord de u$s 19 millones que Robert Irsay pagó por Los Angeles Rams en 1972.

Chiefs, en cambio, tiene una valorización de u$s 4.520 millones y ocupa el puesto 19 en la liga.

La cuota de expansión pagada por Lamar Hunt en 1960 para fundar los Dallas Texans en la recién formada American Football League fue de u$s 25.000. Luego, Hunt cambió el nombre del equipo a Chiefs y lo trasladó a Kansas City en 1963.

También, en lo referente a los ingresos 49ers marcha al frente, ya que en 2022 tuvo un benefico de u$s 660 millones, ocupando el quinto lugar en la NFL. En cambio, los Chiefs tuvieron ingresos por u$s 548 millones, ubicándose en la posición 17° de la NFL.

El salario anual promedio del entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan es de u$s 14 millones, lo que lo convierte en el quinto entrenador mejor pagado en los deportes de EE. UU. y el más alto de todos los que aún no han ganado un título. Andy Reid, de los Chiefs, ocupa el noveno lugar en la lista con u$s 11,5 millones.

Shanahan y Reid son el cuarto y tercer entrenador en jefe con más antigüedad en la liga, respectivamente.

Patrick Mahomes tiene un contrato promedio anual conlos Chiefs de u$s 45 millones. Con 10 años y $450 millones, el acuerdo tiene por lejos el mayor valor total en la historia de la NFL, pero el salario anual del dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl es apenas el octavo más alto entre los mariscales de campo de la liga.

En tanto, el valor promedio anual del contrato de cinco años de Nick Bosa con los 49ers es de u$s 34 millones. Es el salario más alto registrado para San Francisco esta temporada y convierte a Bosa en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL.

En la red social Instagram, los Chiefs sacan ventajas con 3,6 millones de seguidores, ocupando el tercer lugar entre los equipos de la NFL detrás de los New England Patriots y los Dallas Cowboys. Los 49ers ocupan el sexto lugar con 3,3 millones.

Travis Kelce tiene 5,7 millones de seguidores en esta red, la tercera mayor cantidad para cualquier jugador de la NFL. Kelce tenía 1,8 millones de seguidores hace un año, pero su número de seguidores se disparó cuando su novia, Taylor Swift, asistió por primera vez a un juego de los Chiefs el otoño pasado.

La cantante tiene en Instagram 279 millones, posicionándose en el puesto 12del ranking entre cualquier persona en el mundo.

En tanto Mahomes es seguido por 6,2 millones en Instagram y se ubica solo por detrás de Odell Beckham Jr. entre los jugadores activos de la NFL. Mahomes genera 25 millones de dólares fuera del campo en un año, casi el doble que cualquier otro jugador activo.

Además, Mahomes lleva 14 partidos de playoffs ganados en su carrera y se ubica en el tercer lugar detrás de Joe Montana (16) y Tom Brady (35). Mahomes tiene sólo 28 años, mientras que Brady no logró 14 victorias en playoffs hasta los 34 años.

En cuanto a los títulos, 49ers ganó 5 Super Bowl y comparten esa cifra con los Dallas Cowboys, pero son superados en títulos por los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots con seis anillos de campeones de la NFL cada uno. El último título de los 49ers fue en la edición XXIX en 1995.

En cambio los Chiefs conquistaron el Super Bow, en 3 oportunidades el primero de los cuales llegó en el Super Bowl IV y los dos últimos fueron liderados por Mahomes.

El número de espectadores del Juego de Campeonato de la NFC Lions-49ers en Fox fue de 56,7 millones, lo que lo convierte en el tercer juego de campeonato más visto del siglo XXI.

La audiencia televisiva del Super Bowl LVII del año pasado, fue de 115,1 millones, lo que convirtió en el partido más visto en la historia de la NFL. El juego de este año podría convertirse en la transmisión por televisión basada en EE. UU. más vista de todos los tiempos hasta el momento.

Por último, el precio de entrada más baratas para el Super Bowl al 30 de enero, según TicketIQ es de u$s 8.415.