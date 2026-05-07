Crece la construcción modular, pero hay preocupación por los costos de construcción de viviendas

Gran asistencia de público en uno de los principales encuentros del sector. El foco está puesto en nuevos materiales, tendencias y auge modular.

Los pasillos de Expo Construir mostraron una fuerte concurrencia de empresarios, desarrolladores y proveedores de materiales en el Hilton de Puerto Madero

Los altos costos de construcción , la dificultad para recuperar crédito hipotecario sostenido y el crecimiento de la construcción modular dominaron las conversaciones en la edición 2026 de Expo Construir, el encuentro que organiza hasta hoy el Grupo SG en el hotel Hilton de Puerto Madero. La muestra además sumó la segunda edición del Congreso de Construcción Modular , uno de los sectores que más espacio ganó dentro de la exposición.

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Empresarios, desarrolladores y especialistas coincidieron en un punto: los costos de construcción ya no muestran margen para bajas significativas y el mercado enfrenta una nueva realidad , con valores mucho más elevados que los de 2022 y 2023. Fue uno de los ejes que circularon por los pasillos y entre los distintos stands que exhibieron materiales novedosos y sistemas constructivos en auge.

Hoy nada baja de u$s1.500 por m2 y eso vuelve más dificultosa la continuidad de nuevos edificios u obras en marcha , porque el traslado a precios de las unidades en pozo ya comenzó y complica la ecuación del negocio del Real Estate.

El arquitecto Felipe Aracama , de Grupo TIM, sostuvo que el sector ya ingresó en una etapa distinta. Comentó: “Los costos bajos ya no existen más. Hoy el mercado se equiparó a países limítrofes y eso no va a cambiar”.

El desarrollador explicó que todavía existe resistencia de parte de compradores acostumbrados a valores anteriores. “A una persona le hablás de un m2 a u$s3.000 y le parece caro, pero el desarrollador tampoco puede vender muy por debajo de determinados niveles porque los costos no lo permiten”, señaló.

Según Aracama, el principal desafío pasa ahora por recuperar capacidad adquisitiva y financiamiento. Relató: “La discusión ya no pasa solamente por el valor del metro cuadrado. La clave es qué condiciones existen para que vuelva el crédito y el ahorro”.

En los pasillos de la exposición, el diagnóstico se repitió entre fabricantes, constructoras y desarrolladores. Muchos sostuvieron que la suba en materiales, mano de obra y costos operativos modificó completamente la ecuación del negocio.

Damián Di Pace, director de Focus Market y consultor económico, afirmó que el sector todavía atraviesa una transición luego de varios años sin crédito hipotecario. “Entre 2018 y 2023 prácticamente no existió crédito y eso frenó parte importante de la actividad”, explicó.

El economista recordó que el regreso de los préstamos generó una primera reacción positiva, aunque luego aparecieron nuevas dificultades por el incremento de tasas. Indicó: “En febrero ya se observó una caída cercana al 25% en el volumen de crédito hipotecario”.

Palabra de un ex funcionario público

En una de las charlas moderadas por Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), el economista Miguel Kiguel, director de Econviews y doctor en Economía por Columbia University, asesor académico de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), también puso el foco sobre el fuerte incremento de los costos de construcción medidos en dólares. El especialista sostuvo que la Argentina dejó atrás la etapa de costos “baratos” frente a la región y explicó que hoy los valores de materiales y mano de obra ya muestran niveles similares a países limítrofes.

Damián Tabakman y Miguel Kiguel Damián Tabakman de la CEDU y el economista Miguel Kiguel, en una de las charlas de la Expo Construir Expo Construir

Kiguel además advirtió sobre la creciente presión que enfrentan los desarrolladores. Según explicó, los costos de obra avanzaron mucho más rápido que los valores de venta de las propiedades, situación que comprime márgenes y vuelve más compleja la viabilidad de nuevos proyectos.

En ese contexto, remarcó que el mercado necesitará un reacomodamiento de precios para sostener futuras inversiones.

En ese contexto, otro de los planteos que sobrevoló la exposición fue la necesidad de ampliar el crédito hipotecario también hacia la compra de viviendas en pozo y no sólo para unidades terminadas. Kiguel sostuvo que el acceso al financiamiento será clave para que el mercado pueda convalidar los nuevos valores del metro cuadrado y permitir que los desarrolladores sostengan la rentabilidad de los proyectos en marcha.

Oportunidades hoy

Di Pace consideró que el mercado todavía presenta oportunidades para quienes apuntan a largo plazo. “Por valores de m2 sigue siendo un buen momento para invertir si uno lo compara con otras ciudades de la región”, dijo.

El especialista además advirtió sobre el impacto internacional en costos de construcción. “Hoy existe presión sobre materiales vinculados a petróleo y derivados. Si el costo vuelve a subir con fuerza, el margen del desarrollador queda demasiado ajustado”, comentó.

Otra de las discusiones que apareció dentro de Expo Construir giró alrededor de la necesidad de infraestructura y recuperación de actividad privada. “La construcción mueve absolutamente toda la economía. Seguros, muebles, textiles, logística, consumo. Todo gira alrededor de la construcción”, sostuvo Di Pace.

Dentro de la exposición también surgieron debates vinculados al mercado logístico e industrial, uno de los segmentos que mantiene demanda firme pese al contexto económico.

Ezequiel Mercado, CEO y fundador de MERVA, afirmó que los depósitos premium prácticamente no muestran vacancia en varias zonas estratégicas del AMBA. Destacó: “Hoy existe vacancia técnica cero en buena parte del corredor más demandado”.

Según explicó, el crecimiento del e-commerce y del consumo masivo sostiene la demanda, aunque falta oferta de calidad. “No existen depósitos Clase A disponibles y muchas compañías terminan cerrando contratos built-to-suit o llave en mano”, amplió Mercado.

Los valores para naves premium ya rondan entre u$s8 y u$s9 por metro cuadrado mensual. Además, destacó el crecimiento de polos logísticos vinculados a última milla. “La zona sur y sectores cercanos al Mercado Central crecieron mucho porque las empresas necesitan estar más cerca del consumidor final”, explicó Mercado.

Expo Construir El área de acceso y lobby del hotel Hilton registró un intenso movimiento durante una nueva edición de Expo Construir, organizada por Grupo SG en Puerto Madero

En paralelo, el ejecutivo observó mayor movimiento en corredores industriales del oeste bonaerense. Sostuvo “Moreno y General Rodríguez en el GBA captan industrias que buscan tierra más accesible y superficies más grandes”.

Leandro Bernardi, director de Nuevos Negocios de Grupo LTN, destacó que la participación en Expo Construir permitió exhibir la línea de paneles aislantes para techos y muros, orientada tanto a sistemas tradicionales como a proyectos modulares. Según explicó, la compañía recibió una fuerte cantidad de consultas técnicas vinculadas a viviendas, fachadas y soluciones industrializadas.

El ejecutivo aseguró que la demanda superó las expectativas iniciales y mantuvo al equipo comercial enfocado en asesoramiento técnico y entrega de muestras a estudios de arquitectura, constructoras y desarrolladores interesados en nuevas materialidades. Además, remarcó que la exposición fortaleció vínculos estratégicos con aliados y referentes del sector.

Bernardi también resaltó la participación de Virginia Lhez Casale, gerente comercial de Grupo LTN, dentro de las actividades impulsadas por la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI). Según comentó, la presentación sobre construcción modular despertó interés en proyectos vinculados a minería y energía, especialmente en desarrollos asociados a Vaca Muerta y al norte argentino.

Viviendas industrializadas

Otro de los sectores que mostró fuerte presencia dentro de Expo Construir fue el vinculado a innovación y sistemas industrializados. La segunda edición del Congreso de Construcción Modular reunió empresas que buscan ganar participación frente a la obra tradicional.

Juan Pablo Rudoni, referente de Ecosan y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI), aseguró que el sector atraviesa un momento de fuerte crecimiento. “La construcción modular responde a una necesidad concreta del mercado: velocidad y eficiencia”.

El empresario sostuvo que los tiempos de ejecución pueden reducirse hasta un 70% frente a sistemas tradicionales. Comentó: “Pasar de una obra de dos años a una obra de seis meses cambia completamente la ecuación financiera”.

Rudoni además destacó las ventajas ambientales y energéticas. “La construcción modular genera hasta 90% menos residuos y permite una reducción de entre 40% y 50% en consumo energético”, afirmó.

El ejecutivo recordó que Ecosan históricamente trabajó fuerte en minería y petróleo, especialmente en Vaca Muerta, aunque ahora amplía operaciones hacia hospitales, escuelas y desarrollos urbanos.

“Hoy llevamos esa experiencia hacia salud, educación y vivienda. Ya existen proyectos con estándares premium y tiempos de entrega muy inferiores a los tradicionales”, señaló Rudoni.

La construcción modular también ocupó un espacio importante dentro de los stands de materiales y soluciones industrializadas. Andrés Tilkin, de SICLA y Novafusión, analizó el crecimiento del steel frame y la mayor aceptación que muestran esos sistemas.

“La tendencia de la construcción industrializada sigue creciendo incluso cuando la construcción tradicional todavía enfrenta dificultades”, sostuvo.

Tilkin remarcó que uno de los principales diferenciales pasa por la previsibilidad de costos y tiempos. “En sistemas industrializados existe mucha más certeza sobre el presupuesto final”.

El empresario además destacó el crecimiento de módulos terminados. “Hoy un módulo prácticamente se compra como un auto: tiene valor cerrado y llega listo al terreno”, explicó.

Expo Construir Salón Modular El salón dedicado a construcción modular concentró buena parte del interés de los asistentes, con propuestas industrializadas, steel frame y módulos habitacionales en auge

Según detalló, el sistema ya permite proyectos habitacionales, comerciales y hoteleros con terminaciones premium. Tilkin agregó: “Ya no hablamos de soluciones precarias. Existen módulos con diseño, revestimientos y estándares de calidad muy altos”.

Tilkin también explicó que los sistemas industrializados avanzan sobre obras tradicionales de altura. “Hoy ya fabricamos baños completos en planta y luego se instalan terminados dentro de edificios”, relató.

El empresario sostuvo que la velocidad de estos sistemas exige nuevas herramientas financieras. “Si una obra se ejecuta en cuatro meses, el comprador necesita financiamiento acorde a esos tiempos”, comentó.

Zona en crecimiento

En el evento también surgieron debates sobre la situación del mercado residencial y la evolución de distintas zonas del AMBA. Aracama afirmó que Canning mantiene actividad, aunque con una creciente sobreoferta de propiedades usadas. “Empieza a existir más oferta que demanda y eso obliga al mercado a reacomodarse”, señaló.

El desarrollador también observó crecimiento sobre el corredor de la Ruta 58 y San Vicente. Dijo: “Todavía queda mucha tierra disponible y aparecen nuevos desarrollos”.

Según Aracama, otra zona con fuerte crecimiento poblacional y demanda sostenida de infraestructura es la próxima con Vaca Muerta. “Añelo hoy ronda las 15.000 personas y proyecta cerca de 50.000 habitantes para 2030”, concluyó.