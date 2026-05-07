Hot Sale 2026: bancos y billeteras virtuales salen a ofrecer descuentos de hasta 55% y 24 cuotas sin interés

Las entidades financieras salen con fuertes promociones para el Hot Sale 2026, con foco en descuentos, reintegros y hasta 24 cuotas sin interés para apuntalar el consumo online. Tecnología, turismo, indumentaria y hogar aparecen entre los rubros más beneficiados.

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Bancos tradicionales, billeteras virtuales y fintechs ya comenzaron a desplegar promociones que incluyen hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta 55% y beneficios especiales en rubros como tecnología, turismo, electrodomésticos, indumentaria y belleza.

El Hot Sale 2026 comenzará el próximo lunes 11 de mayo en un contexto donde el consumo masivo todavía muestra señales de cautela, pero donde el comercio electrónico busca volver a convertirse en uno de los principales motores de las ventas. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se extenderá hasta el 13 de mayo y contará con más de 800 marcas participantes. La estrategia este año será clara: descuentos agresivos, reintegros y, sobre todo, financiación extensa para intentar sostener el nivel de demanda.

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Según datos del sector, durante 2025 el e-commerce creció 55% en facturación y superó los $34 billones, consolidándose como uno de los canales de consumo más dinámicos del país. En ese escenario, bancos tradicionales, billeteras virtuales y fintechs ya comenzaron a desplegar promociones que incluyen hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta 55% y beneficios especiales en rubros como tecnología, turismo, electrodomésticos, indumentaria y belleza.

Banco Macro buscará posicionarse entre las propuestas más agresivas del Hot Sale 2026 con beneficios especiales en Tienda Macro , donde ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés entre el 11 y el 17 de mayo.

La estrategia del banco estará centrada en impulsar especialmente las compras de tecnología, electrodomésticos, hogar y productos de ticket elevado, en un contexto donde el financiamiento vuelve a convertirse en una herramienta clave para sostener el consumo.

Además, durante los días centrales del evento —11, 12 y 13 de mayo— quienes paguen mediante MODO accederán a descuentos adicionales:

10% de ahorro con tarjetas de crédito Macro, con tope de reintegro de $10.000 ;

con tarjetas de crédito Macro, con tope de reintegro de ; y 20% de descuento para clientes Macro Selecta, con devolución de hasta $30.000.

Desde la entidad destacan que la combinación de cuotas largas y reintegros apunta a incentivar compras que suelen postergarse en escenarios de mayor cautela económica.

Banco Credicoop combina cuotas y promociones en turismo

Banco Credicoop ofrecerá:

hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop;

con tarjetas Cabal Credicoop; y hasta 18 cuotas con Visa Credicoop.

En turismo habrá:

12 cuotas sin interés para destinos nacionales;

para destinos nacionales; y 15% de ahorro en viajes internacionales.

También se suman:

20% de descuento pagando con App Credicoop o MODO;

pagando con App Credicoop o MODO; y financiación especial en cadenas como COTO, Frávega, Cooperativa Obrera y Essen.

BBVA Argentina pone el foco en viajes y consumo premium

BBVA Argentina desplegará una estrategia fuerte en turismo y lifestyle.

Entre las promociones se destacan:

20% de descuento en vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas;

en vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas; hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en Assist Card;

y 12 cuotas sin interés en Assist Card; hasta 50% off en hoteles nacionales;

en hoteles nacionales; y financiación de hasta 12 cuotas en hoteles, vuelos y alquileres de autos.

En paralelo, el banco ofrecerá promociones en:

ShopGallery;

Prestigio;

Bonvivir;

y marcas de belleza como Lancôme y Kiehl’s.

Banco Galicia busca impulsar turismo y consumo cotidiano

Banco Galicia ofrecerá:

hasta 18 cuotas sin interés en Tienda Galicia;

en Tienda Galicia; 20% de descuento en Farmacity, Simplicity y otras cadenas;

en Farmacity, Simplicity y otras cadenas; con topes de hasta $15.000.

En turismo, junto a Almundo, habrá:

20% de ahorro ;

; topes de hasta $50.000 ;

; y hasta 12 cuotas para clientes Eminent.

También se suman promociones con Despegar en paquetes y alojamientos nacionales.

Banco Ciudad combina reintegros y cuotas acumulables

Banco Ciudad ofrecerá:

hasta 18 cuotas sin interés en electro, hogar y turismo;

en electro, hogar y turismo; y 20% de descuento en compras online pagando desde App Ciudad o Buepp.

Los topes llegarán hasta $30.000 y los beneficios podrán acumularse en marcas como:

Frávega;

Samsung;

Megatone;

Arredo;

y Almundo.

Además, Tienda Ciudad tendrá:

hasta 12 cuotas sin interés en electro y hogar;

en electro y hogar; y hasta 24 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética y movilidad sustentable.

Banco Patagonia apunta a electro, deporte y hogar

Banco Patagonia ofrecerá:

10% de descuento y hasta 9 cuotas en Frávega;

y hasta 9 cuotas en Frávega; 25% de ahorro en Dexter, Stock Center y Moov;

en Dexter, Stock Center y Moov; beneficios especiales en Juleriaque;

y hasta 15% de descuento en paquetes turísticos de Almundo.

En paralelo, Club Patagonia tendrá:

hasta 15 cuotas sin interés en toda la tienda;

en toda la tienda; y hasta 18 cuotas en televisores seleccionados.

Brubank se suma con cuotas automáticas y foco digital

La fintech Brubank también participará del Hot Sale con promociones automáticas y segmentadas según el tipo de cliente.

Entre los beneficios aparecen:

hasta 12 cuotas sin interés en tecnología y electro;

en tecnología y electro; financiación en Nike, Dexter y Moov;

promociones en Despegar y vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas;

además de acuerdos con Farmacity y Simplicity.

Banco Provincia ofrece hasta 24 cuotas y tarjetas digitales inmediatas

A través de Provincia Compras, Banco Provincia ofrecerá:

hasta 24 cuotas sin interés ;

; y descuentos exclusivos en tecnología, electro, hogar, deporte, salud e indumentaria.

La promoción estará vigente hasta el 13 de mayo pagando con tarjetas Visa y Mastercard del banco.

Además, quienes aún no tengan tarjeta podrán solicitarla:

de manera 100% digital ;

; y comenzar a utilizarla de forma inmediata en Provincia Compras.

La plataforma ya supera:

las 2,9 millones de ventas ;

; y los 631.000 usuarios registrados.

Los productos más demandados dentro del marketplace son los vinculados a tecnología y electrodomésticos, dos de los segmentos donde las cuotas largas suelen tener mayor impacto sobre las decisiones de compra.





ICBC apuesta por reintegros, cuotas y descuentos acumulables en ICBC Mall

ICBC también buscará ganar protagonismo durante el Hot Sale 2026 con promociones especiales dentro de ICBC Mall, su marketplace online.

Entre el 11 y el 13 de mayo, el banco ofrecerá:

hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas ICBC;

pagando con tarjetas ICBC; o reintegros de hasta $50.000 abonando en hasta 3 cuotas sin interés mediante MODO o Mobile Banking.

Además, durante los días centrales del evento habrá:

envío gratis en cientos de productos;

y hasta 50% de descuento en Gift Cards seleccionadas del segmento moda, con posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas con tarjetas ICBC.

Beneficios durante toda la semana y foco en descuentos acumulables

Del 14 al 17 de mayo continuarán vigentes:

las 18 cuotas sin interés en productos seleccionados;

en productos seleccionados; y reintegros de hasta $50.000 en categorías específicas que irán variando día a día.

La entidad también confirmó:

envíos gratuitos en productos seleccionados;

cupones de descuento adicionales en sellers adheridos;

y promociones especiales para clientes adheridos al programa ICBC Club, con acciones vinculadas al uso de puntos.

Desde el banco destacan que la estrategia para este Hot Sale estará enfocada en combinar financiación, reintegros y descuentos acumulables para potenciar especialmente las compras online de tecnología, moda y hogar.