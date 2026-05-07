HBO Max estrenó una película animada destrozada por la crítica, pero amada por millones de espectadores + Seguir en









Una fuerte apuesta de hace casi 10 años que no tuvo la mejor recepción, pero igualmente recaudó mucho.

La película que HBO Max busca redimir después de ser destrozada por la crítica. Imagen: HBO Max

HBO Max sigue ampliando su catálogo con títulos para toda la familia y, en esta ocasión, sorprendió al sumar Emoji: la película, una producción que en su momento fue duramente castigada por la crítica especializada. A pesar de eso, el film logró conectar con el público y convertirse en un éxito comercial.

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Estrenada en 2017, la película fue considerada una de las más cuestionadas de su año e incluso ganó premios a lo peor del cine. Sin embargo, esa mala recepción no impidió que recaudara cientos de millones de dólares en todo el mundo, demostrando que el gusto del público muchas veces va por otro camino.

Ahora, con su llegada al streaming, tiene una segunda oportunidad para conquistar nuevas audiencias y también para que quienes la disfrutaron en su momento puedan volver a verla. En HBO Max, este tipo de contenidos suele encontrar una nueva vida lejos de las críticas iniciales.

Emoji La película que los más chicos van a amar en HBO Max. Imagen: HBO Max

De qué trata Emoji: la película La historia se desarrolla dentro de un teléfono celular, en una ciudad secreta llamada Textópolis, donde viven todos los emojis que usamos a diario. Cada uno de ellos tiene una única expresión facial y su objetivo es ser seleccionado por el usuario. El protagonista es Gene, un emoji diferente al resto, ya que puede mostrar múltiples emociones. Este “error” lo convierte en un problema dentro de su mundo, donde la norma es tener una sola expresión fija.

Decidido a encajar, Gene emprende una aventura junto a Hi-5 y Jailbreak para encontrar un código que lo “arregle” y lo haga normal. En el camino, recorren distintas aplicaciones del teléfono, cada una con sus propios desafíos y universos. Mientras tanto, una amenaza pone en riesgo la existencia de todos los emojis, lo que obliga a los protagonistas a actuar rápido y descubrir que ser diferente puede ser, en realidad, su mayor fortaleza. HBO Max: tráiler de Emoji: la película Embed - Emoji La Película Tráiler 2 HBO Max: elenco de Emoji: la película T.J. Miller (Gene)

James Corden (Hi-5)

Anna Faris (Jailbreak)

Maya Rudolph (Smiler)

Patrick Stewart (Popó)