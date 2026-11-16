El resultado de octubre se encuentra en línea con el objetivo anual anticipado para este año en el Presupuesto 2027, según dijo Luis Caputo. El superávit financiero acumulado en 10 meses equivale al 0,4% del PBI.

El resultado de octubre se aproxima al objetivo acordado para el 2026 con el Fondo

El Sector Público Nacional (SNP) registró en octubre un superávit primario de $1,93 billones en linea con el objetivo anual acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Así lo informó esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X. "El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre", señaló el titular de la cartera.

El informe de la Secretaría de Hacienda señala que el mes pasado el SPN "registró un resultado financiero superavitario por $1.57 billones, producto de un resultado primario positivo de $1.93 billones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $352.530 millones".

"De este modo, el SPN a cumuló en diez meses un superávit financiero en torno a 0,4% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno", señaló el Ministerio de Economía.

El informe añadió que " los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $15.7 billones (+31,2%)" de los cuales los recursos tributarios "presentaron un crecimiento de 34,1% superando la inflación minorista".

Por otro lado, el comunicado señaló que el mes pasado "los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $13.7 billones (23,6%)". "En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.9 billones (29,8%), en la comparación interanual se destacan las subas en Jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta alimentaria (36%)" indicó el informe.

Economía indicó además que "los gastos de funcionamiento fueron $2.36 billones (24%)" en tanto que "las transferencias corrientes alcanzaron los $4.39 billones (24,7%)".

"Los subsidios económicos se ubicaron en $1.15 billones (11,4), compuesto fundamentalmente por $903.994 millones en energía y $255.656 millones en transporte", dijo la información oficial.

Por otro lado se destacó que "el gasto de capital se ubicó en $307.459 millones, donde se destacan las obras de infraestructura eléctrica (159,8%), y las hídricas (38,4%)".

Los componentes del gasto

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que "en octubre se aprecia que 4 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales".

Los gastos que subieron fueron: Otros Gastos Corrientes (52,1%), Pensiones no Contributivas (4,9%), Asignación Universal para Protección Social (2,2%) y Jubilaciones y Pensiones Contributivas (2,1%).

Por otro lado, los cuatro gastos que más cayeron fueron: Otras Funciones (-100,0%), Transferencias a Universidades (-46,9%), el gasto en Subsidios al Transporte (-25,6%) y Otros Programas Sociales (-24,3%). El gasto salarial, que participa con el 12,7% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 8,4%.

En cuanto al superávit de los primeros 10 meses señaló que se ubicó en $17.2 billones (baja real del 6,9%). "Al excluir los ingresos por privatización, el superávit primario es de $15.993.684 millones, con un descenso real interanual del 13,8%", indicó el IARAF.