Se reanuda el debate por la reforma política, con cambios de último momento para contentar a los gobernadores

El oficialismo apunta a dictaminar este martes el texto. Si bien Diego Santilli dijo tener los votos para aprobar la ley, en las últimas horas circuló un borrador que introduce cambios sustanciales. En lugar de eliminar las PASO, el borrador las suspende por única vez y habilita las listas colectoras, también por única vez.

Por presión de Karina Milei, este martes el Senado retoma el debate en comisión de la reforma política . Si bien el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguraba tener los votos para aprobar la ley en la Cámara alta, en las últimas horas circuló un borrador que introduce cambios sustanciales, que responden a los pedidos de los gobernadores aliados a la Casa Rosada. En lugar de eliminar las PASO, el borrador las suspende por única vez en 2027 y habilita las listas colectoras, también por única vez . Nada menos que una herramienta que el gobierno de Cambiemos, decreto mediante, prohibió en 2019.

La secretaria General de Presidencia, Karina Milei, entiende que la reelección de su hermano no está garantizada . Sobre todo, si Javier Milei debe dirimir su continuidad en un ballotage. La lectura que hace la presidenta del partido es que el jefe de Estado debe imponerse en las generales. Por eso, meses atrás, la Casa Rosada envió al Senado el proyecto de la reforma política que incluye la eliminación de las PASO.

Las intenciones de los hermanos Milei son dejar a la oposición sin esa instancia que ordenaría a sus contrincantes, además de permitirles llegar a las generales con el candidato más competitivo. El asunto es que ese texto –que incluyó Ficha Limpia para “atraer” a los aliados– jamás prosperó.

Las negociaciones para juntar los votos quedaron en manos del jefe de Gabinete, quien debe tender puentes con los gobernadores aliados para alcanzar los 37 votos que el texto necesita para ser aprobado en el Senado.

¿Qué piden los gobernadores? Un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, que no solo incluye lugares en las listas de diputados y senadores nacionales . Sino también, la garantía de que LLA no les plantará “candidatos fuertes” en sus provincias y así garantizarse sus reelecciones como mandatarios provinciales . Karina Milei se niega a sellar un acuerdo que especifique cantidad y lugares en las listas. Su postura es que primero voten la ley y, con la ley bajo el brazo, se firman los acuerdos.

El asunto es que el año electoral está a la vuelta de la esquina y el proyecto jamás prosperó. Los mandatarios no se fían de un gobierno que se hizo fama de ser “mal pagador”.

Para colmo, Patricia Bullrich, jefa de bloque, se desentendió del tema. No solo hace saber que está en contra de la eliminación de las PASO, sino que dejar correr los rumores de que, si Milei no le da lugares en las listas del próximo año, ella tiene ese as bajo la manga para disputarle unas primarias al mismísimo Milei.

El nuevo borrador

En este contexto, Karina Milei y los primos Menem apuraron el debate en el Senado. Contactaron al libertario Agustín Coto, de buen trato con Bullrich y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, para que convocara a la comisión este martes, con el objetivo de avanzar con la firma del dictamen. Según Santilli, los votos en el Senado “están”. Según los senadores del partido violeta, el panorama “está complicado”. Los hechos parecerían haberle dado la razón a los senadores, porque desde el fin de semana circula un borrador que incluye dos cambios sustanciales al proyecto original.

Para Karina Milei, la continuidad de su hermano está atada a la suspensión de las PASO.

Por un lado, en lugar de eliminar las PASO, como planteaba el proyecto original, las suspende –por única vez– en 2027. Y, de yapa, y por pedido de los gobernadores “dialoguistas”, habilita la posibilidad de implementar colectoras –también como única vez. Las vueltas de la vida: los mismos gobernadores que históricamente cuestionaron al PJ por valerse de ese tipo de herramientas para ganar elecciones, son los que ahora piden implementarlas, para “colgarse” de la candidatura de Javier Milei.

¿Un dato de color? En 2019, cuando Mauricio Macri era presidente en alianza con la UCR y la Coalición Cívica, firmó un decreto 259 que lleva la firma del hoy gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que impide el uso de las colectoras. En ese entonces, Patricia Bullrich era ministra de Seguridad.

"La proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como 'listas colectoras', genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores", reza el decreto macrista. Y añade: "La eliminación de estas 'listas colectoras' tiene por objetivos contribuir a la transparencia del proceso electoral y promover el fortalecimiento y la cohesión de los partidos políticos".

Ahora, habrá que ver qué postura toma el partido amarillo. El bloque que conduce Martín Goerling no integra la comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que recién deberá pronunciarse en el recinto. En diálogo con este medio, dijeron que una vez que se conozca el texto final, el partido que lidera Mauricio Macri fijará postura. En tanto, si Frigerio quiere evitar contradecirse, tiene una "ventaja": no tiene senadores propios y su único diputado integra la bancada libertaria.

Primer desafío: la firma del dictamen

Antes de llevar el proyecto al recinto, el oficialismo tiene que reunir al menos 10 firmas en la comisión que conduce Agustín Coto. Del total de los 19 integrantes, los aliados son 12. El asunto es que a Beatriz Ávila no la cuentan, porque su gobernador, Osvaldo Jaldo, ya rechazó la suspensión de las PASO.

La reforma política depende de los aliados a la Casa Rosada. Senado

Es decir, a LLA le quedan 11 senadores para pescar las 10 firmas. De las cuales 6 son libertarias. Del resto, tres son radicales. Una es del catamarqueño Flavio Fama, quien votó en contra de la suspensión de las PASO dos años atrás. ¿Sostendrá la misma postura? Las otras dos firmas son de Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes). Ambos se referencian en sus gobernadores, que habrían sido de los que impulsaron las "colectoras".

En la UCR conviven diferentes miradas .Están los que creen que las PASO podría salvarlos de quedar reducidos a la mínima expresión el año que viene (de 10 senadores, 7 renuevan su banca). Y están quienes alertan que las colectoras y ese tipo de instrumentos “siempre beneficiaron al PJ”.

Por último, entre los aliados, se encuentran Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos Espínola (Corrientes). En las filas violetas ningún senador se atreve a dar por hecho que este martes contarán con las 10 firmas para despachar el proyecto. Pero tampoco estarían lejos de hacerlo.

Reforma política: el rol de Bullrich

El domingo se encendieron las alarmas cuando el asesor y mano derecha de Bullrich Gerardo Millman tuiteó que la implementación de las colectoras es inconstitucional. “No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria”, concluyó Milman, quien hoy integra los equipos de Bullrich en el Senado.

El asesor de Bullrich alertó que las "colectoras" son inconstitucionales.

“Esto corre el foco de la discusión”, se alarmó un libertario. Es que, con ese tuit, Milman le estaría dando un argumento al PJ para correr el eje de la discusión en torno a la legalidad o no de la ley. E incluso, abre la posibilidad de que se judicialice la iniciativa, en caso de ser sancionada.

Desde el entorno de Bullrich aseguraron que Milman hizo su pronunciamiento a título personal. La senadora no compartiría esta mirada porque –según el borrador que circula– cada colectora debe pertenecer a un partido político diferente. En otras palabras, Bullrich no consideraría inconstitucional que ingresen tres senadores que se hayan “colgado” del mismo candidato a Presidente porque, en los hechos, forman parte de dos partidos políticos distintos.

Es decir, los libertarios avalan el esquema de Santiago del Estero, donde, en la práctica, los tres senadores responden al oficialismo provincial aunque provengan de dos partidos diferentes. Es más, los tres conviven en el mismo interbloque: Popular. La oposición santiagueña no tiene representación en el Senado de la Nación. Algo similar a lo que ocurre en esa provincia podría replicarse en los 8 distritos que eligen senador el año que viene.

Más allá de que Bullrich no tomó como propias las palabras de Milman, lo cierto es que la senadora se pronunció en contra de las colectoras en más de una oportunidad. Y hasta alertó que “deforman” el sistema electoral actual. De todas maneras, se da por descontado que la exministra de Seguridad estampará su firma en el dictamen de comisión. Salvo que esté dispuesta a abrir un nuevo frente interno. No parecería ser el caso.

Para Bullrich, la reforma no es inconstitucional, aunque se expresó en contra de las "colectoras". Senado

Como sea, este martes La Libertad Avanza deberá superar la primera prueba: dictaminar la reforma política. Que, una vez más, nadie se anima a dar por garantizadas las firmas. Y, de lograrlo el oficialismo deberá reunir 37 votos en el recinto y luego repetir el mismo procedimiento en la Cámara de Diputados.

Todo esto, en medio de negociaciones contrarreloj porque la justicia electoral ya instó al Congreso para que cualquier reforma política que quiera implementar en los comicios del año que viene deben ser sancionados antes de diciembre.