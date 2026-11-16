Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de noviembre

El dólar oficial cotiza a $1.543,5 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escaló a los $1.570 y el MEP se ubica a $1.576.
El pronóstico de J.P. Morgan para la Argentina en 2027: inflación en torno a 2% y más presión sobre el dólar
La entidad espera que la inflación cierre el año en torno al 31%, casi sin cambios frente a 2025. Los economistas del banco señalan que los riesgos están “sesgados al alza” si el tipo de cambio presiona más de lo previsto.