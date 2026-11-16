Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de noviembre

El futuro político de Patricia Bullrich y la preocupación oficial por Sergio Massa

El Gobierno aún apuesta a que la senadora sea la compañera de fórmula de Javier Milei, pero le exigirían lealtad absoluta, no le harían concesiones. Mientras en la Casa Rosada se dice que le ofrecieron la vicepresidencia para 2027, en el entorno de la senadora lo niegan. La imagen del Presidente. La sombra de Massa como posible candidato preocupa a La Libertad Avanza.

Por Liliana Franco

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