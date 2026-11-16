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16 de noviembre 2026 - 10:50

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.543,5 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escaló a los $1.570 y el MEP se ubica a $1.576.

Las acciones locales y los bonos cerraron la semana pasada con recuperaciones parciales. El riesgo país se ubicó en los 830 puntos básicos y el MSCI Merval escaló 1% en dólares. El dato sobresaliente de la semana pasada fue el de inflación, que marcó una aceleración al 2,2%, según el INDEC.

Este lunes, el Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal del mes de octubre y se esperan posibles anuncios de la reunión que mantendrá Luis Caputo y Javier Milei con Toyota.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 16 de noviembre

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Por Liliana Franco

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Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 16 de noviembre

El dólar blue opera a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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