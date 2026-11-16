Luis Caputo: "Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen"

El funcionario afirmó que "si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también" y se mostró confiado en que el presidente Milei conseguirá la reelección en la primera vuelta.

Luis Caputo minimiza el riesgo país, atribuyéndolo al temor de un regreso del kirchnerismo y destacando la solidez del programa económico actual.

El ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a referirse a las elecciones del próximo año. Si bien se trata de la principal fuente de incertidumbre para el mercado , el funcionario se mostró confiado de que el presidente Javier Milei será reelecto en primera vuelta . “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen ”, afirmó.

En declaraciones radiales, el titular del Palacio de Hacienda comentó que su "sensación" es que el kirchnerismo "no va a ser una alternativa" para los comicios del próximo año, "independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos" .

Y enfatizó: "Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo; para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia ”. De todas maneras, Caputo atribuyó la suba del riesgo país a factores de shock externo, pero también “riesgo kuka”, es decir, al regreso del kirchnerismo, una posibilidad que es el "temor de mucha gente".

De hecho, tanto el shock externo por la guerra en Medio Oriente como un potencial regreso del kirchnerismo fueron los motivos por los cuales, según Caputo, no se cumplió su proyección de que los "mejores 18 meses de las últimas décadas" no se dieron. "Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más", reconoció durante una entrevista en Radio Mitre.

“Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”, sostuvo Caputo.

En cuanto a la coyuntura local, afirmó que “no hay 'riesgo Milei'". Al contrario, afirmó que el riesgo país "sube por el temor a que no esté Milei". Sin embargo, le encontró un "costado positivo" a esa situación. "Subió el riesgo país y no solo el dólar no subió, sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, argumentó.

Sostuvo que eso "antes era impensado y demuestra la robustez del programa y lo que cambió respecto de 2025". Aseguró que el 2027 será "más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido".

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que Javier Milei será reelecto en primera vuelta, independientemente del crecimiento económico, y que el país entrará al 2027 más fortalecido.

Caída del empleo formal y del consumo

Consultado sobre las variables vinculadas al mercado de trabajo, Caputo aseguró que “el empleo total desde diciembre de 2023 creció en 465.000 puestos", aunque reconoció que en su gran mayoría se correspondió al aumento del trabajo informal o cuentapropista. "El empleo formal cayó y subió el informal, pero, cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron”, dijo el funcionario, que estimó ese incremento salarial en 53%.

Consultado sobre cómo podía crecer el empleo mientras cerraban empresas, Caputo especuló con que "por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas". Y desarrolló: "Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011", consideró el ministro.

También destacó que, según sus cifras, 12 millones de personas "salieron de la pobreza". “Hay un 14% de la población que está mejor”, aseguró.

En otro momento de la entrevista, explicó que la caída del consumo está relacionada con una menor inestabilidad económica. Según planteó, antes "la gente cobraba su sueldo y salía corriendo al súper", mientras que ahora cambiaron los hábitos de compra.

"Hoy, la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podía comprar solo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal", resaltó.