PASO: semana de definiciones en el Senado con la interna del peronismo en la mira y Patricia Bullrich marginada

Diego Santilli y los Menem negocian la suspensión de las PASO uno a uno con los gobernadores y los senadores, sin la participación de Patricia Bullrich.

Desde Casa Rosada insisten en que los votos están. Pero no quieren mostrar las cartas. Mucho menos con Patricia Bullrich sublevada frente a Javier Milei y siendo parte interesada en el debate por la suspensión de las PASO . Este martes podría haber dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales y comenzar a despejarse el panorama mientras que la interna del peronismo también juega en la arquitectura para que el oficialismo cumpla con su objetivo de aprobar la reforma política en el recinto del Senado .

¿Le conviene a Cristina Fernández de Kirchner que haya PASO a nivel nacional? La expresidenta es la titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), el principal partido opositor. Y por su cargo tiene la lapicera para definir las candidaturas al menos del partido peronista , sin necesidad de someterlas a una primaria abierta. Pero Axel Kicillof es el gobernador del principal distrito electoral del país y se perfila como el favorito para competir, y ganar, una eventual primaria opositora a Javier Milei.

En algunos despachos de La Libertad Avanza desconfían de la unidad monolítica del peronismo a la hora de enfrentar la votación para suspender las PASO. Y señalan que sin primarias, Cristina tendría mayor margen para acotar al gobernador de la provincia de Buenos Aires a la hora de definir candidaturas para 2027. No sólo la de candidato a Presidente. Las ausencias también cuentan a la hora de definir las votaciones en el recinto, sobre todo en el contexto de un debate donde a ningún espacio le sobra nada.

En el Senado, La Libertad Avanza relativiza que los votos ya estén abrochados para aprobar en el recinto la suspensión de las PASO . Sin embargo, acataron la orden del Poder Ejecutivo Nacional para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para este martes con el objetivo de firmar dictamen. Patricia Bullrich fue marginada de las negociaciones. A la exministra la redujeron a un rol instrumental como jefa de bloque de los senadores, sin margen propio de maniobra política .

Los hermanos Milei consideran que Bullrich es parte interesada en el debate por las PASO. Y que aspira a desgastar la figura del Presidente para instalar un escenario de competencia interna dentro de LLA que le facilite convertirse en la candidata presidencial del oficialismo a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo que no tendría ningún interesado ni incentivo en facilitar o gestionar votos de aliados en favor del proyecto de la Casa Rosada.

Frente a ese escenario, los votos se negocian por afuera de las paredes del Senado. El jefe de gabinete, Diego Santilli, conversa uno a uno con los gobernadores aliados. Pero también directamente con los senadores bajo premisas de acuerdos de confidencialidad. Un mapa de acuerdos que excede a Bullrich quien ya se había quejado de que la mesa política de la Casa Rosada no la notificaba del contenido de las leyes, con el Presupuesto 2027 como caso paradigmático, que enviaba al Congreso.

Patricia Bullrich, afuera

Se trata de una negociación extremadamente delicada teniendo en cuenta que Bullrich tiene intervenida la conducción del bloque de LLA en el Senado a través de un grupo de WhatsApp desde el cual es Karina Milei quien imparte las ordenes a los legisladores y que la neuquina Nadia Márquez tiene a cargo una especie de doble comando dentro de la bancada oficialista con terminal directa en la hermana de Javier Milei.

Con Bullrich fuera de las negociaciones para blindar el número de votos para suspender las PASO, y con la negociación del Presupuesto como puente para habilitarle fondos a los gobernadores y aliados en paralelo a las tratativas para votar la reforma política en el Senado, media docena de mandatarios provinciales estará esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes participarán del cierre de la escuela de formación de dirigentes del Consejo Federal de Inversiones a cargo de Ignacio Lamothe en Parque Norte. Una oportunidad inmejorable para que la Casa Rosada termine de ajustar su mapa de fidelidades de cara a la sesión que podría celebrarse el jueves 26, un día después de que Santilli brinde su informe de gestión ante el Senado.

Pero entre el jueves 19 y el viernes 20 algunos gobernadores también coincidirán en la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza con Alfredo Cornejo de anfitrión, y sus pares de provincias mineras como Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). Allí también se espera que viajen funcionarios nacionales como Santilli y Martín Menem.

Bullrich fuera de las negociaciones para blindar el número de votos para suspender las PASO Senado

La urgencia de las PASO

Para el Presidente y la mesa política la suspensión de las PASO es una urgencia. No sólo por el interés en dejar al peronismo sin reglas de juego para definir a su candidato presidencial en el marco de una tensa interna entre Axel Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y Sergio Massa sino por la necesidad de evitar que un eventual resultado adverso para LLA en las PASO desate un escenario de corrida financiera y crisis económica incontrolable para el gobierno nacional en la ventana temporal que transcurre entre las primarias y la primera vuelta electoral de octubre. En especial teniendo en cuenta el antecedente de la PASO del 2019 cuando la derrota de Mauricio Macri en las PASO disparó una devaluación de la moneda y se llevó puesto el intento de reelección del jefe del PRO.

Las señales son más que confusas y siempre de desconfianza el camino al 2027. Milei necesita a los gobernadores para reunir los votos que le faltan en el Senado y suspender las PASO. Pero, por el otro, deja que La Libertad Avanza (LLA) les arme candidatos propios en sus distritos. La lista de precandidaturas libertarias ya cubre buena parte del mapa. Luis Petri aspira a la gobernación de Mendoza, Lisandro Catalán está lanzado en Tucumán y Pilar Ramírez es la figura central de LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Todos territorios gobernados por gobernadores aliados como el radical Alfredo Cornejo, el peronista con peluca Osvaldo Jaldo y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.