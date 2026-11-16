El futuro político de Patricia Bullrich y la preocupación oficial por Sergio Massa

El Gobierno aún apuesta a que la senadora sea la compañera de fórmula de Javier Milei, pero le exigirían lealtad absoluta, no le harían concesiones. Mientras en la Casa Rosada se dice que le ofrecieron la vicepresidencia para 2027, en el entorno de la senadora lo niegan. La imagen del Presidente. La sombra de Massa como posible candidato preocupa a La Libertad Avanza.

El gobierno busca la lealtad absoluta de Patricia Bullrich para una posible fórmula vicepresidencial, pero sin hacer concesiones significativas.

“Se le ofreció ser candidata a vicepresidente a Patricia Bullrich ”, comentó a Ámbito una alta fuente del entorno del presidente Javier Milei . “La senadora planteó una serie de requisitos para aceptar el ofrecimiento que quedaron en ser evaluados”.

En cambio, consultadas por Ámbito, la respuesta de fuentes cercanas a la senadora fue “ni le ofrecieron compartir la fórmula ni habló de condiciones”. Según se comenta en la Casa Rosada, la intención de los libertarios es “no hacer ninguna concesión” .

En medios oficiales se sostiene que la lista de pedidos de Bullrich se proyecta a 2027 con reclamos de lugares en las listas políticas y algunos ministerios del eventual futuro armado oficialista. Agregan que también pidió un compromiso por parte del Gobierno a ser efectivo a partir de ahora: el participar en las decisiones del Poder Ejecutivo, “algo muy difícil de digerir para los hermanos Milei”, afirma una alta fuente del entorno presidencial.

Cabe señalar que Bullrich integra la mesa política, pero dicen que estas reuniones no son ejecutivas sino más bien un “espacio deliberativo” .

En el Gobierno también señalan que aún no han respondido a las demandas de la senadora. La demora obedece a que Karina, entre otros funcionarios, no son partidarios de negociar su participación. “No veo por qué debemos concederle algo de lo que pide , ella tendrá que tomar la decisión de seguir, o no, dentro del espacio”, responde el ala más dura de los libertarios.

A pesar de los posteos de Bullrich diferenciándose de algunas posturas oficiales, el vínculo con el Gobierno estaba bien. Sin embargo, el 3 de noviembre, cuando la senadora subió a sus redes una foto “trabajando” con todo su equipo, este mensaje generó mucho malestar, comentan en la Casa Rosada.

Sostienen que fue visto como “una falta de respeto a la autoridad de La Libertad Avanza” y “una provocación”, porque la mayoría de los legisladores que aparecían en la foto lograron sus cargos a raíz de la pertenencia a la fuerza libertaria.

En el entorno del mandatario también se señala que a Milei le molesta cuando Bullrich habla de economía y que se lo hizo saber. Por lo demás, señalan que mantiene una buena relación con la excandidata del PRO, ni siquiera le molesta que busque ser, en un futuro, candidata a presidente.

Mientras tanto, desde el Gobierno se siguen mandando mensajes a la senadora presionando para que “se defina”.

Una “muestra de lealtad” sería que el oficialismo logre la suspensión de las PASO. Por el contrario, si Bullrich no logra que el Senado apruebe la reforma electoral, en las filas libertarias advierten que va a ser interpretado como que “no hizo lo suficiente para lograrlo”.

Del lado de la senadora la defienden señalando que el resultado depende fundamentalmente de las negociaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores provinciales.

Bullrich niega haber recibido un ofrecimiento formal y cuestiona la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza, generando malestar en la Casa Rosada. @PatoBullrich

En el oficialismo mantienen la expectativa de alcanzar los votos necesarios para esta reforma electoral, pero se cubren diciendo “como siempre, hasta el último minuto vamos a estar contando los porotos”.

Encrucijada

Si se mantiene esta posición intransigente del mileísmo, que nada aventura por ahora que vaya a cambiar, las opciones serían complejas para Bullrich, interpretan en el gobierno.

Distintas encuestas de opinión la muestran como la candidata con mejor imagen dentro del espacio de centro derecha, pero las mediciones también arrojan que sola no contaría con un caudal de votos suficientes como para llegar a la presidencia.

Una eventual ruptura también traería problemas para La Libertad Avanza, en momentos en que las encuestas proyectan un virtual empate con la oposición, pero contando con los votos de los seguidores de Bullrich.

Si la senadora llegara a abandonar el barco, es de prever que los mercados hagan una lectura negativa en virtud de las menores chances de continuidad del modelo económico.

Esta circunstancia complicaría aún más el frente externo en momentos en que el riesgo país refleja la desconfianza de los inversores – supera los 800 puntos básicos contra un promedio de 200 para América Latina -.

Danza de candidatos

La Libertad Avanza enfrenta el problema de la falta de candidatos (algo que también le sucede al peronismo). Si no fuera Patricia Bullrich la postulada para la vicepresidencia, se barajó que un buen candidato podría ser Diego Santilli, pero esta alternativa, por ahora, está descartada porque es la mejor carta para disputar la gobernación de Buenos Aires. Claro, siempre y cuando la LLA aspire a colocar un gobernador propio en La Plata.

En medios oficiales se comenta que por esta razón “están sacando a la cancha a Karina (Milei)”, llevándola a que hable en actos. No estrictamente para que eventualmente sea la compañera de fórmula de su hermano, sino para mostrar otra cara del gobierno “una mirada más con la gente”. Por esta razón, la semana pasada visitó zonas afectadas por El Niño.

La intención es, aclaran, “que se vaya fogueando por si eventualmente tuviera que ser ella la candidata a vicepresidente u otro cargo relevante”.

Otra posibilidad podría ser Sandra Pettovello. Dicen que “no está descartada para nada” ya que tiene buena imagen y sintonía con Milei.

El problema, argumentan, es que la ministra de Capital Humano atrae a los mismos votantes que hoy seduce el Presidente y no tendría un discurso diferente (como hace Bullrich) para captar a un electorado que, aunque desilusionado, esté dispuesto a apoyar la continuidad del rumbo.

El opositor que más preocupa

La posible candidatura de Sergio Massa preocupa a La Libertad Avanza, mientras Bullrich enfrenta una encrucijada política con opciones complejas para su futuro.

En las últimas semanas, los posibles escenarios que proyectan los estrategas oficiales muestran una perspectiva inquietante: consideran que Sergio Massa tiene posibilidades de acordar con Cristina Fernández su candidatura presidencial desplazando a Axel Kicillof.

Y lo consideran como un candidato opositor “más peligroso” que el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Si bien Massa arrastra con el peso del “desastre económico” de su anterior gestión como ministro de Economía, les preocupa “por su habilidad para mimetizarse, porque es capaz de hacer cualquier cosa y por los fuertes intereses que lo bancan”.

Al respecto, recuerdan sus contactos con el establishment local – por citar solo un caso, está vinculado a José Luis Manzano, el empresario que controla cada vez más negocios en la Argentina -, su relación con los Estados Unidos, la Justicia y los medios de comunicación, entre otros poderes.

La imagen de Milei

Los sondeos cualitativos que viene haciendo el Gobierno arrojan que Javier Milei sigue siendo valorado por su sinceridad. “Es un bestia, pero no miente” es uno de los comentarios que se recogen en los focus group en donde se observa que es percibido como distinto de la política tradicional.

Si bien se le reconoce que “vino hacer lo que prometió”, la mayor preocupación se refiere al empleo y los salarios y podría sintetizarse en que el reclamo es “a mí no me llegan los beneficios del cambio”.

A favor del oficialismo, estos estudios arrojan que en general no se vislumbra un opositor competitivo, “no hay nadie enfrente”.

El problema, sostienen analistas, es que el discurso de Milei se refiere a un futuro de 20 a 30 años y el peronismo habla del pasado. Y, a la gente le preocupa el presente.