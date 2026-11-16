Dólar: el mercado pone la lupa en la brecha cambiaria tras la suba del blue y la baja del oficial

El mayorista registró su primera baja semanal en un mes, mientras que el informal alcanzó máximos nominales. Los inversores seguirán de cerca las compras del BCRA, los movimientos de los dólares financieros y la evolución del riesgo país.

El dólar comienza la semana con señales contrapuestas entre sus distintas cotizaciones y una brecha cambiaria que vuelve a captar la atención de los inversores. Mientras el mayorista interrumpió cuatro semanas consecutivas de subas, el blue registró su mayor avance semanal en cuatro meses y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo por encima de los $1.670. En paralelo, la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA) y la relación entre el tipo de cambio real y el riesgo país aparecen entre las principales variables a monitorear.

El viernes, el dólar mayorista retrocedió $2 (-0,1%) y cerró a $1.548,50 , con una baja idéntica en el balance semanal. La cotización quedó un 27,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.968,10, en una rueda que registró operaciones por casi u$s626,8 millones.

En contraste, el dólar blue avanzó $20 (+1,3%) en la semana y finalizó a $1.575 para la venta, nuevamente en máximos nominales. Por su parte, el MEP se ubicó en $1.576,92 y el CCL cerró a $1.677,53, con una diferencia del 8,3% respecto del mayorista.

La distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras cobra relevancia en un escenario en el que el peso continúa apreciándose en términos reales, mientras los activos argentinos atraviesan un año de retrocesos.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 6%, unos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación . Al mismo tiempo, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, reflejando las dificultades que persisten para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la estabilidad cambiaria de corto plazo convive con una divergencia respecto de la evolución del riesgo soberano. Según la firma, mientras el indicador de riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos registrados el 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores, el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.

De acuerdo con su análisis, los ingresos de divisas provenientes del financiamiento, el superávit energético y la cosecha fina a partir de diciembre podrían contribuir a sostener la estabilidad nominal. A esto se sumaría una mayor demanda estacional de pesos hacia fin de año.

Sin embargo, los analistas advirtieron que una corrección sostenible de ese desacople requerirá una mejora en la percepción del riesgo argentino, una recuperación de la competitividad cambiaria o una combinación de ambos factores.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 6% Depositphotos

El Banco Central busca sostener las compras de dólares

Otro de los focos estará puesto en la acumulación de reservas internacionales, luego de que el BCRA concretara el jueves su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas.

La autoridad monetaria compró u$s103 millones, frente a los u$s29 millones de la jornada anterior. De esta manera, las adquisiciones netas acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s16.151 millones.

Pese a las intervenciones, las reservas brutas retrocedieron principalmente por la caída en la cotización del oro. La continuidad de las compras será una de las señales relevantes para los inversores, especialmente ante los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno en 2027.

En el mercado de futuros, los contratos correspondientes a los últimos meses del año mostraron variaciones dispares durante la última rueda. Los precios negociados el viernes reflejaban una cotización mayorista de $1.562,50 para fines de noviembre y de $1.593 para diciembre, con un volumen operado de aproximadamente u$s925 millones.