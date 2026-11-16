El riesgo país retoma las subas ante una nueva caída de los bonos en dólares + Agregar ámbito en









Tras una mejora en el riesgo país y en los activos argentinos en las últimas ruedas, durante las primeras operaciones de este lunes la tendencia vuelve a ser negativa.

El riesgo país refleja la tensión en el mercado de bonos argentinos.

La mejoría que exhibieron los activos argentinos durante la semana, que se vio reflejada en el retroceso del riesgo país por debajo de los 900 puntos, parece deshacerse en las primeras operaciones de este lunes, con un retroceso tanto en los bonos argentinos que cotizan en Wall Street como en las acciones de empresas locales que operan tanto en el Merval.

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La deuda argentina que opera bajo jurisdicción extranjera exhibe caídas de entre 0,05% y 0,09%, lo que repercute de manera negativa sobre el índice elaborado por J.P. Morgan. Actualmente, el riesgo país opera en los 840 puntos, un incremento de 1,1% respecto al cierre de la semana pasada.

Por su parte, el MSCI Merval retrocede 2,2% en su medición en pesos y 2,1% en su contraparte en dólares. Las bajas son lideradas por Telecom, que se desploma más de 4% en las operaciones diarias. La mayoría de las acciones muestran caídas en torno al 1%, con la excepción de Aluar (+0,8%) y Cresud (+0,3%).

Los ADRs no son ajenos a la tendencia negativa del resto de los activos argentinos, con la mayoría operando en rojo. Se destacan los retrocesos de Telecom, Transportadora Gas del Sur e YPF, las tres con bajas por encima del 3,5%.

Las noticias que mira el mercado El foco de la semana estará puesto en el debate en comisión previsto para el martes sobre la suspensión de las PASO del próximo año. "El Gobierno necesita aprobar un dictamen de mayoría, y la principal incógnita que plantean los medios es si cuenta con todos los votos necesarios", explicaron desde Max Capital.

El Tesoro ofrecerá un nuevo canje de deuda dolar-linked. La operación permitirá a los tenedores del bono dolar-linked con vencimiento a fines de noviembre (D30N6) canjear sus tenencias por un nuevo instrumento dolar-linked con vencimiento a fines de enero de 2027. "Al igual que en anteriores vencimientos de instrumentos dollar-linked, el Tesoro ofrece un canje anticipado para reducir la potencial volatilidad cambiaria antes del precio de fijación del 25 de noviembre. El monto en circulación del D30N6 asciende a u$s4.743 millones. La liquidación está prevista para el viernes", anticiparon fuentes de la city.