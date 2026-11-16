Charlas de Quincho: Adorni barbudo, peronistas de gira, Milei con emprendedores y libertarios entre calamares y una media res

El regreso al barro político después de la visita papal. Adorni reapareció con un look renovado y Milei buscó respaldo entre hombres de negocios. En Madrid esperan otra visita del Presidente y el kirchnerismo llevó sus reclamos a Washington. Las mujeres del PJ reclamaron su lugar en la mesa. Recetas legislativas, desafíos frigoríficos y negocios inmobiliarios en Punta del Este que llegaron a una muestra de arte.

Después de una semana dominada por la visita de León XIV, las homilías, las bendiciones y las interpretaciones forzadas de sus mensajes, la política argentina volvió al plano terrenal. Aunque el descenso desde las alturas celestiales no condujo precisamente al paraíso. Más bien a ese barro cotidiano donde se mezclan las disputas de poder, los cálculos electorales y las contradicciones de quienes buscan imponer las reglas del juego.

La tensión entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Karina Milei amenaza con convertirse en parte del paisaje habitual del oficialismo , mientras el calendario de 2027 comenzó a correr antes de lo previsto, con la confirmación de la elección neuquina, prevista para el Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero, pero que llevará al cierre de alianzas para el viernes 4 de diciembre. Es decir, las urnas están a la vuelta de la esquina. La reforma política, las dudas sobre los votos en el Congreso y los movimientos de los gobernadores terminaron de confirmar que la discusión electoral ya está instalada. Incluso cuando todavía queda más de un año para las presidenciales.

En ese contexto transcurrieron los quinchos de la semana. Milei buscó recuperar terreno ante empresarios y emprendedores , mientras un exintegrante del Gobierno ensayó su regreso a la vida cotidiana, lejos de los micrófonos y con una apariencia renovada. No obstante, hay expectativas por lo que ocurra esta noche, a las 20 horas, cuando el Presidente asista junto con su hermana Karina (cada vez con más poder en el Gobierno) y con el canciller Pablo Quirno a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel. Esta vez estarán los empresarios más importantes del país en la cita en la que Bettina Bulgheroni oficiará de anfitriona. Se verá allí el clima del cículo rojo, en momentos donde muchos integrantes de esa elite pujan por un "mileísmo sin Milei". Pero deberá esperar, querido lector, a los próximos quinchos.

También hubo conversaciones políticas en Madrid y Washington, donde el presidente argentino apareció como protagonista de discusiones ajenas y el kirchnerismo salió a buscar interlocutores internacionales.

La recorrida incluyó además calamares en el Senado, una media res que pudo más que una legisladora libertaria, mujeres peronistas que reclamaron su lugar en la mesa y empresarios que hicieron cuentas entre Buenos Aires y Punta del Este . Sin milagros a la vista, pero con suficientes historias para alimentar otra semana de quinchos.

Adorni, entre una barba crecida y una soga que no debía cruzarse

Lejos de los pasillos de Balcarce 50 y de las conferencias de prensa, Manuel Adorni volvió a dejarse ver en un ámbito bastante más cotidiano. El ex jefe de Gabinete participó del family day de la escuela de sus hijos y, mientras que otrora el pelo de su cabeza necesitó de un implante, el de su barba parece atravesar un momento de esplendor, ya que llamó la atención por lo crecida y dejó una imagen bastante distinta de la que solía mostrar durante su paso por el Gobierno.

La aparición se produjo pocos días después de que Javier Milei lo llamara para felicitarlo por el giro judicial en la investigación sobre su patrimonio. Según pudo saber este medio, el Presidente, Karina Milei, Martín Menem y Lilia Lemoine estuvieron entre quienes se comunicaron con el exfuncionario tras conocerse la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de descartar, por ahora, la hipótesis de enriquecimiento ilícito y orientar la investigación hacia posibles irregularidades tributarias.

En Casa Rosada, sin embargo, no dan por hecho un regreso de Adorni a la política. La lectura que predomina en el karinismo es que todavía no existe margen social para una vuelta a la exposición pública. Mientras tanto, el exfuncionario parece concentrado en recuperar cierta normalidad lejos de los micrófonos. Eso sí, tratanto de pasar desapercibido, con gorra visera, barba y lentes oscuros de aviador.

Lo que no pierde, de todos modos, son las mañas. Si bien los padres del colegio optaron por el silencio y evitaron comentarios maliciosos para no empañar un festejo infantil, sí generó cierta incomodidad que la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, cruzara una soga colocada por el colegio para separar al público del espacio donde los niños llevaban a cabo un número de actuación. Una vez que Angeletti cruzó el límite, otros padres la imitaron y ocuparon espacios que, en principio, no estaban disponibles para los adultos. Una actitud menor, pero que algunos la leyeron de forma metafórica.

Milei volvió al círculo empresario después de la semana papal

El presidente Javier Milei volvió a encontrarse con el ecosistema emprendedor en la gala anual de Endeavor, realizada el jueves por la noche en Rut Haus. Fue su primera intervención pública después de la visita del papa León XIV y también el primer discurso tras conocerse la inflación de octubre, que marcó un 2,2%. El escenario elegido no fue casual. Ante empresarios y referentes tecnológicos, el mandatario buscó reforzar el vínculo con uno de los sectores que considera centrales para su proyecto económico.

Entre los asistentes estuvieron Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant; Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre y referente de Kaszek, y Alejandro Gorodischer, dueño de Farmacity. También participó Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Javier Milei, presente en la gala de Endeavor.

La inteligencia artificial, la revolución tecnológica y la apertura comercial ocuparon buena parte de su exposición. Milei planteó que la Argentina debería llevar su coeficiente de apertura económica del 30% al 90% y proyectó alcanzar ese objetivo hacia 2031.

El Presidente aprovechó además para insistir en que el avance tecnológico no destruye empleo, sino que aumenta la productividad. En un discurso que combinó referencias a Adam Smith, Friedrich Hayek y la inteligencia artificial, sostuvo que el desafío es que la Argentina llegue antes que otros países a la nueva revolución industrial.

Madrid, TikTok y las ganas de que Milei vuelva a España

La presentación de un libro sobre los riesgos de las plataformas digitales para niños y adolescentes terminó abriendo paso a conversaciones sobre la política española y las visitas de Javier Milei a Madrid. El escenario fue la sede de Red.es, donde el diputado nacional y exministro de Educación Nicolás Trotta presentó ¡Con los chicos, no!, una publicación editada por Eudeba y compilada por él, que reúne distintas miradas sobre la necesidad de regular las plataformas digitales.

El encuentro contó con la participación de Jesús Herrero Poza, de Red.es; Roxana Domínguez, de la ONG Mamá en Línea; Pablo Álvarez, de Antel; Sebastián Lorenzo, de la Fundación Sociedades Digitales; y Clara Jiménez Cruz, de la Fundación Maldita.es. Esta última aportó uno de los capítulos más inquietantes de la jornada: los resultados de una investigación sobre la circulación de material de abuso sexual infantil en TikTok, que derivó en una denuncia ante la Fiscalía española. Según trascendió durante el encuentro, Trotta prepara una presentación judicial similar en Buenos Aires.

Nicolás Trotta presentó en España una edición sobre los riesgos de las plataformas digitales.

Pero, como suele ocurrir en estos encuentros, la agenda formal dejó lugar a las conversaciones políticas. Y allí apareció Milei. En ámbitos vinculados al PSOE, según testimonios recogidos en Madrid, existe un particular interés por una nueva visita del presidente argentino a España. No precisamente por afinidad ideológica. La interpretación que circula entre dirigentes socialistas es que cada desembarco de Milei termina complicando a la derecha española, especialmente por sus intervenciones públicas y los cruces que generan.

Las conversaciones también dejaron una lectura sobre el escenario electoral español. Contra la idea de que un triunfo del Partido Popular está asegurado, algunos interlocutores consideran que Pedro Sánchez conserva posibilidades de mantenerse en el poder. La situación económica y la capacidad de resistencia política del presidente español aparecen entre los argumentos. Incluso hubo quienes trazaron un paralelismo con Brasil, donde las expectativas electorales también desafiaron algunos pronósticos.

Otro comentario que circuló en Madrid apuntó a las gestiones de Milei para mantener una conversación privada con el rey Felipe VI durante sus visitas a España. Según esas versiones, el mandatario argentino buscó concretar ese encuentro, pero no lo consiguió en ninguna de las dos oportunidades. Un detalle que alimentó las conversaciones sobre el vínculo entre el Gobierno argentino y las autoridades españolas.

Cristina Libre, de Washington a Nueva York: reuniones demócratas y termómetro empresarial

Mientras en Madrid las conversaciones giraban alrededor de las visitas de Javier Milei, las posibilidades electorales de Pedro Sánchez y los movimientos de la derecha española, del otro lado del Atlántico también hubo actividad política argentina. Una delegación del Comité Internacional Cristina Libre desembarcó en Washington y Nueva York para llevar sus cuestionamientos a la situación judicial de Cristina Kirchner hasta el Capitolio, las universidades y los círculos empresariales estadounidenses.

La comitiva, integrada por Jorge Taiana, Vanesa Siley, Delfina Rossi y Franco Metaza, mantuvo reuniones con los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, referentes del sector progresista. Según transmitieron desde la delegación, encontraron una buena recepción y un particular interés por el nuevo escenario político regional, marcado por los reveses electorales de aliados de Donald Trump y Javier Milei. Los contactos también sirvieron para conversar sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y América Latina.

En la Universidad @TheNewSchool de Nueva York, participamos de la conferencia “Política y Poder Judicial: perspectivas desde Argentina y Brasil”.



Junto a la jurista brasileña Giselle Ricobom, analizamos los mecanismos de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y a… pic.twitter.com/R7iqKFdCRw — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) November 12, 2026

La agenda no se limitó al Capitolio. Hubo encuentros con organizaciones de derechos humanos, como WOLA y Civicus, y actividades académicas en American University, The New School y CUNY. En esas reuniones, los representantes argentinos expusieron su interpretación de la causa Vialidad como un caso de persecución judicial y detallaron la presentación impulsada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene previsto volver a tratar el asunto en marzo de 2027.

Pero una de las conversaciones más reveladoras sobre el clima político y económico tuvo lugar en Nueva York. Allí, la delegación se reunió con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, una interlocutora habitual del mundo empresario y financiero regional. Según reconstruyeron participantes de la gira, la conversación derivó hacia la marcha de la economía argentina y el malestar que perciben en distintos sectores empresariales. Una agenda bastante más terrenal que las discusiones judiciales que habían motivado el viaje.

La gira dejó, además, una lectura política entre sus organizadores: consideran que existe mayor receptividad internacional a sus cuestionamientos sobre la situación de Cristina Kirchner. Una interpretación que Taiana y Siley destacaron al regresar y que el kirchnerismo buscará proyectar hacia 2027, mientras la expresidenta permanece fuera de la competencia electoral.

Entre PASO y calamares: las recetas de un senador

El senador nacional por Tierra del Fuego de La Libertad Avanza, Agustín Coto, relató que, después de recibir una llamada breve, se dedicó a limpiar calamares en su casa y recién cuando terminó revisó el teléfono. Allí lo esperaba una seguidilla de mensajes de periodistas. "Cuiden la información", remató, en tono de broma.

Me llamaron, charlé unos minutos y corté.

Me puse a limpiar unos calamares muy orondo y, cuando terminé de sacarles las vísceras y cortar los bichos miré el teléfono. ¡Pumba! ¡Avalancha de consultas periodísticas!



Muchachos; cuiden la información! — Agustín Coto (@agustinpcoto) November 12, 2026

Lejos de abandonar la anécdota, el legislador volvió sobre el tema y compartió una serie de recomendaciones para preparar calamares, con especial atención a su utilización en una paella. Entre sus consejos, explicó la importancia de lavarlos enteros, retirarles el gladio o pluma y las vísceras, y evitar comprar las anillas ya cortadas porque, según sostuvo, pierden sabor.

La secuencia se produjo mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma electoral. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside, fue convocada para el martes 17 de noviembre con el objetivo de comenzar a debatir el proyecto que impulsa la Casa Rosada, que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia.

Una libertaria frente a una media res

La legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro salió de recorrida por un frigorífico y decidió que no alcanzaba con mirar. Se acercó a los trabajadores, conoció parte del proceso de producción y comercialización de carne y hasta se animó a probar algunas tareas del oficio. El desafío incluyó hacer cortes y cargar al hombro una media res. El resultado, según admitió ella misma, no fue el esperado.

Lucía Montenegro pasó por el frigorífico.

"Obviamente no logré ni una cosa ni otra", reconoció Montenegro al compartir la experiencia. La legisladora, cercana a Karina Milei, se tomó el episodio con humor y destacó que se llevó nuevos aprendizajes sobre el trabajo.

Las mujeres del PJ reclamaron su lugar en la mesa

El aniversario de los 75 años del primer voto femenino en una elección nacional reunió a varias generaciones de dirigentes peronistas en el Espacio Cultural UOCRA. Bajo el nombre INELUDIBLES, el encuentro tuvo como protagonistas a Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Kelly Olmos, Sabrina Selva, Cecilia Moreau y Malena Galmarini, entre otras referentes que se dieron cita para homenajear a Eva Perón y a las mujeres que abrieron el camino de la participación política.

La postal no fue ingenua. Apenas unas semanas antes, el 22 de octubre, una reunión de los principales dirigentes del espacio en la Casa de la Provincia de La Pampa había generado cuestionamientos por una postal difícil de disimular: una mesa integrada exclusivamente por hombres. De aquel encuentro participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y varios gobernadores, entre ellos Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto. La ausencia de mujeres motivó críticas de varias. Tolosa Paz advirtió en ese contexto que "un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo".

Las mujeres del peronismo dijeron presente.

La jornada tuvo también su capítulo de reconocimientos. Las ex legisladoras Marcela Durrieu, Juliana Marino, Liliana Gurdulich y Norma Allegrone fueron distinguidas por su participación en la construcción de la Ley de Cupo Femenino, sancionada en 1991. También se homenajeó a Virginia Franganillo y Silvia Gallego, ausentes en la convocatoria. La proyección del documental Noble Igualdad, de Carolina Graccey, sirvió para recuperar aquella historia de acuerdos entre mujeres de distintas pertenencias partidarias.

Entre arte y negocios, un anticipo esteño

La residencia del embajador de Uruguay en Buenos Aires, Diego Cánepa, se vistió de gala este jueves para recibir el vernissage del artista uruguayo Mikael Boudakian. La muestra, titulada Desde el aire, reunió una serie de pinturas que retratan las playas de la costa uruguaya desde una perspectiva particular: la mirada de un piloto de avión. El encuentro sirvió, además, como una suerte de lanzamiento anticipado de la temporada turística en la otra orilla.

La exposición tuvo como protagonistas a José Ignacio y Punta del Este, aunque también hubo lugar para paisajes de Miami, donde Boudakian presentará la serie dentro de menos de un mes. El artista, que además es músico, productor y profesional del sector de las telecomunicaciones, llegó a Buenos Aires con una muestra declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado.

La convocatoria combinó referentes culturales y empresarios de distintos sectores. Entre los invitados estuvieron los desarrolladores inmobiliarios Iván y Beltrán Briones, además de Alan Faena, entre otros. La velada incluyó un catering de primer nivel, con sushi, quesos y fiambres, acompañado por grandes clásicos de piano y hasta una intervención espontánea de una cantante lírica.

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Pero entre cuadros, copas y conversaciones, también hubo espacio para un asunto menos artístico: el clima de inversiones a uno y otro lado del Río de la Plata. “Estoy interesado, pero veo que es muy caro”, confesó un empresario argentino, tentado por una oportunidad inmobiliaria en José Ignacio. Lo dijo mientras contemplaba su obra favorita de la muestra, Bajada de los Pescadores - José Ignacio. Su interlocutor uruguayo apeló a un argumento habitual para defender los precios del otro lado del río: la estabilidad jurídica. Aunque enseguida introdujo un matiz: “Es verdad que no estamos mejorando”.

La observación sintonizó con los resultados de una encuesta de Exante, en la que los ejecutivos uruguayos moderaron su percepción de deterioro de la economía, aunque calificaron como “regular” el clima de negocios. Una combinación que tampoco terminó de entusiasmar al potencial inversor argentino. Entre los precios de José Ignacio, las dudas sobre la evolución económica y la incertidumbre política de cara a 2027, cuando Javier Milei buscará su reelección, decidió mantener su estrategia. “Por ahora”, aclaró, seguirá en modo “esperar y ver”.