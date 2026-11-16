Diputados convocó a una sesión especial para tratar la ley de Malvinas y la reforma del Banco Central + Agregar ámbito en









La Cámara baja sesionará desde las 12 por pedido del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. El oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales para el Gobierno, mientras negocia cambios en la iniciativa sobre soberanía nacional.

Diputados se apresta a sesionar este miércoles desde las 12.

La Cámara de Diputados formalizó la convocatoria a una sesión especial para este miércoles 18 de noviembre a las 12, a partir del pedido presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores. Con esta convocatoria, el oficialismo pone en marcha la agenda parlamentaria prevista para las últimas semanas del período de sesiones ordinarias, luego de las interrupciones por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita del papa León XIV.

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El temario tendrá como principales ejes el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La sesión también incluirá otros proyectos vinculados con acuerdos comerciales internacionales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen de pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa sobre Malvinas será uno de los principales focos de atención en el recinto. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca endurecer las sanciones por la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos circundantes. También contempla cambios en la organización de áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

Aunque el oficialismo confía en reunir los respaldos necesarios para aprobar el texto en general, todavía mantiene conversaciones con el PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para destrabar diferencias sobre algunos artículos. El principal punto de discusión está en el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.

Ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos por tratarse de materia electoral, un número que La Libertad Avanza todavía no tiene asegurado. Los reparos de distintos bloques dialoguistas y legisladores provinciales obligan al oficialismo a sostener las negociaciones hasta último momento para evitar que las diferencias terminen condicionando la votación.

El segundo proyecto de relevancia para la Casa Rosada será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa ingresó a Diputados luego de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. La Cámara baja deberá resolver si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta para convertirla en ley. La agenda parlamentaria también contempla la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y forma parte de la estrategia de apertura comercial del bloque regional.

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