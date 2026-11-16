Planteó que “es la plataforma” para pasar a una economía más productiva, aunque admitió que unas empresas crecerán y otras deberán reconvertirse. Caputo y Daza, que estaban previstos, no participaron del evento.

Estabilidad económica: Santiago Bausili afirmó que la estabilidad no es el fin, sino la plataforma para el crecimiento.

Santiago Bausili, titular del BCRA, defendió este lunes la idea de “destrucción creativa” como parte de las reformas y de la transición desde la estabilización hacia más inversión y productividad. En la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, afirmó que el proceso puede favorecer a unas empresas y obligar a otras a reconvertirse.

En ese sentido, Bausili ubicó ese proceso dentro un cambio más abarcativo: “ La Argentina está atravesando una transformación muy profunda ”, afirmó. Y sostuvo que por años el debate se concentró en la administración de desequilibrios, el financiamiento del déficit, las restricciones y la prevención de nuevas crisis. Mientras que ahora, señaló el titular del BCRA, el debate "puede enfocarse en los factores vinculados con el desarrollo de largo plazo".

Según Bausili, haber logrado la estabilización habilita ahora un debate sobre cómo ampliar la inversión, aumentar la productividad y profundizar los mercados financieros . Sumó a esa agenda la tecnología, la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial, y los desafíos que implican para los bancos centrales en un contexto global en transformación.

Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 se realizan desde este lunes 16 hasta el martes 17 de noviembre en el Palacio Libertad . Participan el presidente del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras; el expresidente del Banco Central de Australia, Ian Macfarlane; y economistas como Iván Werning, profesor de Economía en el MIT, titular de la cátedra Robert M. Solow.

Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 se realizan desde este lunes 16 hasta el martes 17 de noviembre en el Palacio Libertad.

En un principio estaba estipulada la participación del ministro de Economía, Luis Caputo , y el viceministro, José Luis Daza . Sin embargo, ambos dieron por cancelada su participación por cuestiones de agenda con el presidente Javier Milei .

Uno de los ejes de la exposición de Bausili fue el destino del ahorro. El titular del BCRA consideró necesario que los recursos de los argentinos puedan canalizarse hacia oportunidades de inversión dentro del país y, junto con ese objetivo, mencionó la construcción de instituciones que sostengan esas condiciones en el tiempo y protejan la previsibilidad económica frente a cambios.

“La pregunta que nos interesa es: ¿Cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad?”, expresó. A partir de esa formulación, sostuvo que estabilizar una economía demanda disciplina, consistencia y credibilidad, pero que el crecimiento sostenido exige agregar mayor inversión, innovación, ahorro, junto a mercados financieros más desarrollados, reasignación de recursos y aumentos de productividad.

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Bausili aseguró que varias de esas condiciones ya se están dando: “Parte de lo interesante es que muchas de esas cosas ya están empezando a pasar”, afirmó. En su discurso, relacionó el orden macroeconómico con la chance de mejorar el contexto para la inversión privada, el crédito y la asignación de capital, trabajo y talento.

“Destrucción creativa”

El titular del Banco Central explicó que la “destrucción creativa” suele asociarse con la innovación: según su definición, una nueva tecnología, una empresa o una forma distinta de producir puede desplazar a una estructura anterior. Pero amplió la idea al efecto que pueden tener las reformas sobre las barreras que limitan la competencia, la rentabilidad de las inversiones y el surgimiento de nuevos proyectos.

“Nos parece interesante pensar que las reformas como las que estamos viviendo también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, sostuvo Bausili. Según explicó, son cambios que quitan trabas para que aparezcan innovaciones, ingresen nuevos competidores, las inversiones den ganancias y los recursos se asignen mejor.

Según Bausili, en este proceso pueden aparecer actividades nuevas. Además de las firmas que encuentran espacio para crecer, otras tendrán que adaptarse. Agregó que el ahorro necesita proyectos que financiar y que los recursos deben ir a los sectores donde generen más valor.

Según Bausili, en este proceso pueden aparecer actividades nuevas. Además de las firmas que encuentran espacio para crecer, otras tendrán que adaptarse.

“El desafío es que esa transformación produzca creación, más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades para desarrollar proyectos en nuestro país”, sostuvo. Así, Bausili situó los efectos de adaptación y reemplazo de actividades dentro del proceso que describió como necesario para ampliar la capacidad productiva.

Bausili anticipó que las jornadas repasarán experiencias de otros países. Los casos de Grecia y Australia servirán para analizar cómo se relacionan la estabilidad monetaria, la inversión, la desregulación y la reasignación de recursos, mientras que los de Chile y Noruega permitirán ver el papel de las instituciones y del ahorro interno en los ciclos económicos.

Hacia el final de su exposición, el funcionario volvió sobre la vinculación entre la estabilización y el desarrollo. “La estabilidad no es el final de ese recorrido, es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante: la construcción de una economía más productiva, con más oportunidades y capaz de crecer de manera sostenida”, subrayó.