El pronóstico de J.P. Morgan para la Argentina en 2027: inflación en torno a 2% y más presión sobre el dólar

La entidad espera que la inflación cierre el año en torno al 31%, casi sin cambios frente a 2025. Los economistas del banco señalan que los riesgos están “sesgados al alza” si el tipo de cambio presiona más de lo previsto.

De acuerdo con un informe de JP Morgan, la Argentina arribaría a las elecciones presidenciales de 2027 con una inflación mensual estabilizada cerca del 2% . Sin embargo, la entidad financiera estadounidense alertó que un eventual repunte en las tensiones cambiarias durante los próximos meses podría recalibrar esa proyección al alza.

“Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado , en un contexto de creciente incertidumbre interna y global” , señalaron los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira en un informe enviado a los clientes del banco.

En ese sentido, la proyección va en sintonía con las principales consultoras locales, que esperan pocas modificaciones en el ritmo de la inflación y, en ese contexto, de la actividad económica. Cabe precisar que el panorama es más alentador que el que dejó el gobierno de Alberto Fernández, aunque contrasta con las expectativas que tenía Javier Milei y su equipo económico del rumbo oficial. La posibilidad de que el indicador “empiece con cero” queda lejos de lo que reflejan los precios de los bonos.

JP Morgan subrayó que la inflación acumulada hasta el octubre alcanzó el 26,3%, frente al 24,8% del mismo período de 2025. Para los últimos dos meses de 2026, el banco proyectó un promedio del 1,9% mensual, en línea con un número interanual del 31% en diciembre . De ese modo, el año terminaría así solo medio punto por debajo del lo que fue la inflación de 2025, que se ubicó en 31,5%.

Para el primer trimestre de 2027, la entidad proyectó una inflación mensual promedio del 1,8%, motorizada por el impacto climático de El Niño sobre los alimentos y los ajustes concentrados en tarifas de servicios públicos. “En el segundo semestre de 2027, esperamos que la inflación mensual promedie un 1,9%, reflejando presiones sobre los precios de los bienes transables del IPC asociadas con la volatilidad impulsada por las elecciones” , indicaron los economistas.

Punto de partida para 2027

La inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,8% que anticipaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En el incrementaron cobraron fuerza las subas de las tarifas de gas y de las verduras. La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales, se moderó al 1,5%, su nivel más bajo en casi 18 meses.

“La inflación concluiría el 2026 en torno al 31%, un nivel muy similar al del año pasado (31,5%). El 2027 comenzaría con una inflación estacionada en el 1,9% mensual, que implica un nivel anualizado del 25%, con riesgos al alza en el marco del proceso electoral”, señaló la Fundación Capital de Martín Redrado, en un informe publicado la semana pasada.

Advertencia: Advierte sobre repuntes cambiarios que podrían elevar la inflación proyectada.

“Hacia adelante, la convergencia hacia niveles más bajos llevará tiempo y sería deseable que se apoye solo en fundamentos sólidos y sostenibles, como el equilibrio fiscal y la política monetaria prudente, evitando recurrir a anclas artificiales que pueden resultar distorsivas y acumular riesgos a futuro”, indicó la consultora.

En el corto plazo, la consultora Econviews estimó que la inflación de noviembre rondará el 1,8%. Su relevamiento mostró una suba del 1,7% en alimentos y bebidas en las últimas cuatro semanas, con retrocesos en los precios de productos de verdulería durante la primera mitad del mes. a su vez, se anunciaron aumentos en el transporte público, la electricidad y el agua, y se aplicaron subas en prepagas y servicios de internet. "De todos modos, la inercia sigue fuerte, y es difícil esperar una baja significativa de la inflación", señaló la consultora de Miguel Kiguel.

Por su parte, el relevamiento de Invecq marcó un 2,2% en el promedio móvil de cuatro semanas, un ritmo similar al de octubre. La consultora calculó que 2026 cerraría en 31,2% si en los últimos dos meses se repitiera el promedio mensual del 1,9% registrado entre agosto y octubre. Además, puso el foco en la carne, que en octubre subió apenas un 0,1%, mientras que en 2025 había aumentado un 6,2% en noviembre y un 7,9% en diciembre.

Para Invecq, “el desafío de fondo sigue siendo quebrar la inercia”. La consultora destacó que muchos servicios siguen ajustándose por la inflación pasada. En octubre, los servicios subieron un 2,7% y los bienes, un 1,9%. En los primeros diez meses del año acumularon aumentos del 33,8% y el 22,6%, respectivamente.

El escenario contrasta con expectativas previas, pero se mantiene el desafío de quebrar la inercia inflacionaria.

Salarios y clima electoral para 2027

Cabe señalar que en marzo, Milei había afirmado que aguardaba que la inflación minorista “arranque con cero” en agosto, es decir, que se ubicara por debajo del 1% mensual. Ese mes, el Indec midió un 1,7%. En septiembre, el vocero presidencial Adrián Ravier planteó como posibilidad un “cero coma algo” para octubre de 2027.

En un escenario con una inflación mensual estabilizada cerca del 2%, las paritarias y los ingresos nominales requieren superar ese umbral para recomponer el poder adquisitivo. De acuerdo con un informe de la consultora LCG, en septiembre los salarios del sector privado registrado avanzaron un 1,9%, empatando la variación del IPC. Con ese registro, el salario real se ubicó un 0,8% por debajo del nivel de diciembre de 2025 y un 2,3% por debajo de noviembre de 2023.

La consultora consideró posibles mejoras puntuales y advirtió que “sin una recuperación más sólida de la actividad, será difícil sostener una mejora de los salarios reales”. El estancamiento de los ingresos limita, a su vez, el repunte del consumo.

Si la incertidumbre sobre el programa económico aumenta la demanda de dólares en la antesala electoral, al Gobierno le costará más sostener la estabilidad cambiaria. Depositphotos

“La principal dificultad en este momento es que la actividad económica y el crecimiento de los ingresos reales son débiles, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”, señaló Barclays en un informe a sus clientes. Para el banco británico, esa incertidumbre se convirtió en el principal temor de los inversores y ayuda a explicar el motivo de los últimos shocks internacionales, que tuvieron un impacto fuerte sobre el riesgo país de la Argentina.

Barclays destacó que el Banco Central compró unos u$s16.000 millones desde enero, por encima de las expectativas del mercado. También advirtió que el resultado de las elecciones legislativas en EEUU podría reducir el margen para repetir una asistencia cambiaria como la que tuvo lugar en 2025.

Si la incertidumbre sobre el programa económico aumenta la demanda de dólares en la antesala electoral, al Gobierno le costará más sostener la estabilidad cambiaria. Un salto del tipo de cambio que se traslade a precios podría llevar la inflación por encima del escenario base de JP Morgan.