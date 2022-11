Elecciones: oposición rechaza la ensalada “Wado”, que desactiva PASO y comicios de medio término

Sobre las primaras, de Pedro volvió sobre sus declaraciones iniciales realizadas días atrás y aclaró que no está “trabajando en la eliminación de las PASO” ya que responde “a la voluntad del presidente”. No obstante, aseguró que se debe “desdramatizar” este debate y resaltó: “Hice un diagnóstico de lo que recibo como ministro del Interior, y la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes está de acuerdo en no tener cuatro elecciones. Entonces, algunas provincias fueron suspendiendo sus PASO, las PASO provinciales, y piden suspender las PASO nacional”.