Por la revancha: Real Madrid prepara el regreso de José Mourinho como entrenador

El club español ya tendría un acuerdo verbal con el técnico portugués, que firmaría por dos temporadas tras su salida del Benfica.

El Real Madrid avanzó en las últimas horas para concretar el regreso de José Mourinho como entrenador y ya tendría un acuerdo verbal con el técnico portugués para iniciar una nueva etapa en el club. Según trascendió desde Europa, “The Special One” firmaría un contrato por dos temporadas y viajaría a Madrid luego del partido entre el conjunto merengue y Athletic Bilbao.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista italiano Fabrizio Romano, las negociaciones entre Mourinho y el Real Madrid ya están prácticamente cerradas. “Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos” , aseguró el especialista en mercado de pases.

Además, Romano detalló que el club español tiene pensado ofrecerle al entrenador portugués un vínculo inicial por dos años , en una apuesta fuerte para intentar recuperar protagonismo deportivo tras una temporada marcada por cuestionamientos internos y resultados irregulares.

El portugués, ya se habría despedido del Benfica, donde tenía vínculo hasta el final de la temporada 2026/2027.

El presente de José Mourinho como entrenador en el Benfica

Mourinho, de 63 años, llega luego de dirigir al Benfica durante la última temporada. Si bien el conjunto portugués terminó el campeonato local invicto, no logró pelear el título hasta el final y concluyó en el tercer puesto, por detrás del Porto y Sporting Lisboa.

Pese a esa situación, el entrenador continúa siendo considerado uno de los técnicos más importantes del fútbol europeo por su extensa trayectoria y su capacidad para competir en los escenarios más exigentes.

josé mourinho (1)

En su carrera conquistó dos veces la Champions League, primero con Porto en 2004 y luego con Inter de Milán en 2010. Además, sumó múltiples títulos en Inglaterra con Chelsea y dejó una huella importante en cada uno de los clubes que dirigió.

La primera etapa de Mourinho en el club blanco

Esta sería la segunda experiencia de Mourinho al frente del Real Madrid. El portugués dirigió al equipo entre 2010 y 2013, en una etapa marcada por la intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

Aunque no pudo conquistar la Champions League, sí logró cortar parte del dominio catalán y consiguió una histórica Liga de España en la temporada 2011/12 con 100 puntos, además de ganar la Copa del Rey 2010/11 y la Supercopa de España 2012.

jose mourinho

Durante aquellos años, el Real Madrid alcanzó tres semifinales consecutivas de Champions League, aunque fue eliminado por Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund respectivamente.

Ahora, más de diez años después de su salida, el club blanco parece decidido a apostar nuevamente por una de las figuras más influyentes y mediáticas del fútbol mundial.