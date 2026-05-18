El teatro resiste y se multiplican las nuevas salas independientes: nace "Lavalle CasAbierta" Por Carolina Liponetzky + Agregar ámbito en









Abrió en la zona donde hay nada menos que 23 teatros en 10 cuadras a la redonda. Se presenta "Responsable", escrita y dirigida por Susana Torres Molina, con actuaciones de Silvina Katz y Mercedes Fraile, los domingos a las 12.

Merdeces Fraile, Susana Torres Molina y Silvina Katz en la apertura del nuevo tetro con la obra "Responsable".

La semana pasada inauguró “Almagna” y a esa se sumó “Lavalle CasAbierta”, ambas en el corazón de las salas independientes en Almagro y Abasto que llegan a nada menos que 23 teatros en en 10 cuadras a la redonda. Esta sala ubicada en Lavalle 3644 pertenece a la actriz y directora Silvina Katz. La sala nació del deseo de tener un espacio de ensayo y con el tiempo fueron varios quienes dieron clases hasta que aparecieron propuestas muy diversas: desde presentaciones de libros, discos y acontecimientos culturales.

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El proyecto creció de manera orgánica hasta que este año Katz junto con Mercedes Fraile . tomaron la obra de Susana Torres Molina, “Responsable”, que había sido concebida como obra íntima, para hacerse en casas o espacios donde el público estuviera cerca.

Comenzaron a trabajar en la sala y surgió por primera vez la idea de habilitar el espacio como sala teatral. Además incidió el entusiasmo de la gente que se acercaba a la sala, alentando sobre lo cálido del lugar y especialmente sobre el vitraux, rescatado de una demolición y restaurado con un amigo vitralista.

Antes de convertirse en “Lavalle CasAbierta” el lugar fue, durante más de 30 años, el taller de arte de Ángel Pini, artista plástico, y de Jorge Butrón, escritor. Ambos soñaban con que ese espacio pudiera convertirse algún día en un centro cultural. Desde 2020 se fue reconstruyendo poco a poco y, casi sin advertirlo, estaba cada vez más cerca de convertirse en teatro.

Se equipó paulatinamente, llegaron las gradas, las sillas, los matafuegos, las luces y el espacio se fue transformando, casi naturalmente, en una sala teatral. Y como quien no quiere la cosa, el teatro llegó. Silvina Katz dijo a Ambito: ”Yo vivo en el fondo hace 40 años, era otro barrio, no tenía todo este perfil teatral. Hago teatro hace 50 años y ese corazón y sueño siempre estuvo. Recuerdo que Pini y Butrón venían siempre a nuestros estrenos y ellos me facilitaron que pudiera comprar la casa de adelante, la que funciona como teatro. Tenían más de 80 años y en pandemia me vendieron este espacio. Expandí el lugar y me corrí para hacerlo teatro. Con mi compañero, que ya no está, siempre soñamos con tener espacios de resistencia, refugio, salas de ensayo para experimentar sin condicionamientos, pero nunca fue un plan original ni algo pensado desde el inicio esto de abrir el teatro. Más bien fue tomando esa forma a partir de cada persona que pasó por acá a ensayar, a crear o a compartir algo”.

Lavalle CasAbierta se lleva adelante junto con Cata Luchetta, hija de Katz, quien también es teatrista y reestrenó su obra “Cría” en Espacio Callejón, con Matías Broglia, que actúa con ella allí y también integra la cooperativa teatral, que se completa con Carlina Simón Gerritsen. Actualmente se presenta “Responsable”, escrita y dirigida por Torres Molina, con actuaciones de Katz y Fraile, sobre el reencuentro fortuito de dos amigas después de varias décadas de permanecer distantes. Cuando irrumpe, inevitablemente, el pasado, la militancia juvenil, la traición y el exilio son algunos de los conflictos que emergen. Puede verse los domingos a las 12.