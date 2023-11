Agenda energética urgente: el futuro de obras clave, dentro de la "ley ómnibus"

Allí se incluirá el caso de la infraestructura, dado que hay 2 obras clave para el autoabastecimiento que quedaron en stand by en el marco de la transición y que deberán avanzar en las próximas semanas para que no falte gas en invierno. La idea madre detrás de las medidas será la de la “desregulación” y el mayor rol del sector privado.

Conocido en el sector como "abogado de la Barrick Gold", por defender a la minera en su estudio, encuentra resistencia en la industria empresaria. Lo mismo ocurrió ayer en la reunión de traspaso entre el secretario de Industria, Juan José de Mendiguren y Federico Ovejero, el ex General Motors, que también afirmó que no estaba confirmado en su cargo. Oficialmente, en La Libertad Avanza aseguran que los nombres se conocerán recién el 10 de diciembre.

Definiciones urgentes

Chirillo trabaja en varios artículos que buscarán incorporar en lo que será una “ley ómnibus”, para inyectar varios cambios conjuntos en el sector energético. Uno de los temas centrales será incluir cambios para YPF, para establecer diferencias en la gestión del management. Otro estará vinculado a las exportaciones de hidrocarburos, para que puedan habilitarse en firme, sin depender todos los meses de la definición de la Secretaría de Energía.

Además, se prevé que la ley ómnibus tenga artículos relacionados a la infraestructura. El objetivo de LLA es ir a lo que llaman “iniciativas a la chilena”, y que las obras de transporte sean llevadas adelante por el sector privado, dando como incentivo precios atractivos para la distribución.

Hay dos obras clave para que Argentina alcance el autoabastecimiento energético en 2024 que quedaron en stand by en el marco de la transición. Por un lado, la reversión del gasoducto norte. Si bien ya había sido licitada y hasta se recibieron las ofertas, quedará caído el proceso y no será adjudicada. Fuentes oficiales explicaron que no se le pueden generar compromisos a un gobierno que no ingresó.

La obra es central para que llegue el gas de Vaca Muerta al norte del país, y que no falte gas en 7 provincias durante el próximo invierno. “Van a tener que atender el tema y resolverlo rápidamente”, comentaron en el Gobierno. Si bien no es una obra compleja y “hay tiempo”, debe resolverse dado que Bolivia anticipó que no abastecerá en firme desde el primero de agosto, o iniciarse una negociación geopolítica con el país vecino.

La otra obra que quedará en stand by es el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, donde no se avanzará con la licitación de caños, como se había anunciado. La obra es importante porque permitirá más que triplicar la cantidad de gas que va por el gasoducto, hoy en 11 millones de m3/día, y llevarla a 39.

De todos modos, la lectura en el sector es que las obras deberían avanzar. En parte porque en el caso de la Reversión ya cuenta con el financiamiento, que es privado, del banco multilateral CAF, aunque hay una parte que correspondía a Cammesa. En el segundo tramo del gasoducto, también inicialmente estaba previsto que sea con financiamiento privado, que no estaba confirmado. Si la licitación era favorable a Techint, ya estaba asegurado un préstamo del banco de Brasil BNDES.

En la Reversión, Techint fue la empresa que presentó la menor oferta, por lo que todo indicaba que iba a ser adjudicada. La lectura que hacen en el Gobierno es que posiblemente la obra avance, debido a que un ex Techint tendrá un rol clave en la próxima gestión: Horacio Manin, con más de 30 años en Tecpetrol, asumiría en YPF.