Ahorrar en dólares es posible, aunque ganes poco: la sencilla regla que podría cambiar tu economía

Este sistema le da un giro a la forma en la que organizas la plata y te permite proponerte metas que antes parecían lejanas.

Para muchas personas, el hecho de ahorrar dólares suele verse como un desafío , especialmente cuando los ingresos alcanzan justo para cubrir lo básico . De todas formas, existe la manera de implementar unos hábitos que te van a permitir ordenar los gastos sin sentir que estas ajustando tu vida.

A pesar de que se cree que uno necesita un sueldo alto para empezar, eso no siempre es cierto. Lo que de verdad importa es la constancia para lograr construir un respaldo económico que ayude a enfrentar los imprevistos o planificar objetivos más grandes.

Este método propone un inicio progresivo para quienes no logran incorporar del todo el hábito de guardar plata . En vez de fijar una meta exigente desde el principio, la formula plantea arrancar con un porcentaje mínimo del ingreso mensual.

La planificación es así: durante el primer mes se separa el 1% del sueldo . Al mes siguiente, ese número sube al 2%, después al 3% y así de forma escalonada, de manera que uno pueda adaptarse sin sentir un impacto fuerte en el bolsillo.

El valor está en la continuidad , ya que, al no exigir un sacrificio grande desde un principio, es mucho más fácil mantenerla a lo largo del tiempo. Ya con el correr de los meses, ese pequeño esfuerzo se transforma en un monto mucho más relevante.

Además, esta regla también se puede aplicar antes de hacer una compra costosa. Al momento de estar por gastar dinero en algo que no es necesario, lo mejor es tomarse un día para pensar si realmente vale la pena o en realidad es un capricho impulsivo del que después te vas a arrepentir.

Siguiendo esta regla paso a paso, muchas personas logran ahorrar aproximadamente un 20% o incluso el 30% de sus ingresos, sin haber tenido que hacer cambios drásticos en su estilo de vida.

dolar colchon ahorro.jpg Lo fundamental es empezar con una estrategia clara y mantenerla. Depositphotos

El método 50/30/20: otra opción para ahorrar en dólares

Otra alternativa muy conocida es la regla 50/30/20, que, a diferencia del sistema anterior, desde el inicio organiza el dinero en tres grandes categorías. La principal ventaja es que ordena las finanzas personales y permite tener claridad sobre en qué se va la plata cada mes. Además, ayuda a evitar excesos y mantener un equilibrio entre las obligaciones y el disfrute:

50% para gastos esenciales

La mitad del ingreso debe destinarse a cubrir necesidades básicas. En este grupo entran el alquiler o la cuota de la vivienda, los servicios, la comida, el transporte y otros gastos indispensables.

Para cumplir bien con este punto, es fundamental identificar qué es lo realmente necesario. Muchas veces, al hacer esto, se encuentran consumos que podrían reducirse o eliminarse para marcar una gran diferencia en el resultado final.

30% para gustos y consumo personal

Esta parte está pensada para el disfrute. Este segmento incluye cosas como las salidas, los viajes, las compras no esenciales o las actividades recreativas. Lo importante es mantener este espacio para evitar la sensación de privación total.

Acá el desafío está en no exceder ese límite. Si se gasta más de lo previsto en esta categoría, el ahorro va a ser menor y el equilibrio inevitablemente se va a romper.

20% para guardar e invertir

Este porcentaje se separa apenas entra el dinero. Esto se basa en cambiar totalmente la lógica habitual: en lugar de ahorrar lo que sobra, se separa primero lo destinado al futuro. Ese monto puede dirigirse a distintas opciones, como la compra de dólares, cuentas específicas o instrumentos financieros.

Lo importante de esta regla es que no se mezcle con el dinero de uso diario. Si se aplica de la manera correcta, esto permite construir un respaldo ante cualquier situación. Cualquiera de los dos métodos lleva al mismo objetivo: ordenar las finanzas y generar un ahorro constante.