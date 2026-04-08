Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 8 de abril + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue opera a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.392,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 8 de abril El dólar CCL opera a $1.485,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 8 de abril El dólar MEP opera a $1.430,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,41, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.351, según Binance.