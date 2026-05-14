Carlos Garibaldi: "América Latina tiene una ventana histórica para transformarse en garante de la seguridad energética mundial"

El secretario ejecutivo de Arpel analizó el nuevo escenario global para los hidrocarburos, defendió el rol estratégico del gas natural y destacó el potencial de Vaca Muerta, Guyana y Brasil como motores del crecimiento energético regional.

“Podemos exportar GNL a mercados que hoy utilizan carbón y ayudar a su descarbonización”, aseguró Carlos Garibaldi, de Arpel.

“La región ofrece estabilidad, recursos de clase mundial y una oportunidad única para captar inversiones energéticas” , sostiene Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel, en la previa de la Conferencia Arpel 2026 que se realizará del 1° al 4 de junio en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

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Con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria petrolera internacional, Garibaldi observa un cambio de paradigma global respecto al rol de los hidrocarburos. Según plantea, durante 2025 hubo un “chequeo de realidad” sobre las transiciones energéticas y comenzó a consolidarse una visión más pragmática sobre el futuro del petróleo y el gas.

“La retórica sobre nuestra industria cambió radicalmente. Finalmente se reconoció la complejidad del sistema energía-economía-clima y el rol insoslayable de los hidrocarburos para garantizar seguridad energética y energía asequible”, afirmó.

Garibaldi es ingeniero químico egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un M.Sc. en Ingeniería del Petróleo por la University of Tulsa y un MBA de Rice University. A lo largo de su carrera ocupó posiciones ejecutivas y técnicas en compañías como Amoco, Chevron, Tecpetrol, HSBC, Ecopetrol y Arthur D. Little, entre otras.

Desde Montevideo, donde Arpel tiene su sede, lidera una organización que nuclea a empresas e instituciones del sector petróleo, gas y energías renovables de América Latina y el Caribe desde 1965.

El ejecutivo aseguró que la región aparece hoy como uno de los territorios más atractivos del mundo para la inversión energética. “América Latina y el Caribe aportaron casi el 40% de los recursos hidrocarburíferos convencionales descubiertos desde 2020, pese a representar menos del 10% de la producción global de petróleo”, explicó.

Para Garibaldi, el nuevo contexto geopolítico internacional está modificando la mirada de los inversores. Las tensiones en Medio Oriente y Europa, sumadas a la creciente demanda energética global y al avance de la inteligencia artificial, reposicionan a América Latina como una región estratégica.

“Estamos lejos de las zonas de conflicto militar y no tenemos puntos críticos vulnerables para el transporte marítimo. Eso nos da una ventaja enorme”, señaló.

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En ese escenario, destacó particularmente el potencial de países como Brasil, Guyana, Surinam y Argentina, donde Vaca Muerta ocupa un lugar central. “Vaca Muerta es la única cuenca shale fuera de Estados Unidos capaz de rivalizar con Permian y Eagle Ford”, afirmó.

El secretario ejecutivo de Arpel también remarcó el rol creciente del gas natural en la transición energética global. Según explicó, dejó de ser visto únicamente como un “combustible puente” para convertirse en un componente estructural de los sistemas energéticos.

“El gas natural acompaña la descarbonización porque emite menos que otros combustibles fósiles y además permite respaldar a las energías renovables, que son intermitentes”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que América Latina tiene potencial para ampliar su integración energética regional mediante gasoductos y proyectos de GNL, además de posicionarse como proveedor global de gas hacia regiones con matrices más contaminantes. “Podemos exportar GNL a mercados que hoy utilizan carbón y ayudar a su descarbonización”, aseguró.

Sin embargo, Garibaldi advirtió que para aprovechar esta ventana de oportunidad será necesario generar condiciones de estabilidad política, institucional y regulatoria.

“Industria y gobiernos deben alinearse. Además de buenos marcos contractuales y fiscales, se necesita previsibilidad, seguridad jurídica, permisos ambientales más ágiles y estabilidad más allá de los ciclos electorales”, remarcó.

Arpel 2026: geopolítica, Vaca Muerta y LNG

La Conferencia Arpel 2026 buscará precisamente debatir cómo la región puede capitalizar este nuevo orden energético global.

El evento del que Energy Report es media partner reunirá en Buenos Aires a CEOs, ministros, reguladores, especialistas internacionales y referentes de compañías líderes del sector energético.

Conferencia Arpel Buenos Aires será sede de la Conferencia Arpel 2026, que reunirá a CEOs, ministros y referentes globales del sector. Arpel

Entre los principales participantes estarán Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Martín Terrado, COO de GeoPark; y representantes de empresas como Tecpetrol, Pan American Energy, Raízen, Trafigura, Ecopetrol y ENAP.

Uno de los focos centrales será el impacto del nuevo escenario geopolítico bajo el llamado “Trump 2.0”, además del desarrollo del LNG, la refinación, la ciberseguridad energética y la expansión offshore.

El bloque dedicado a Vaca Muerta contará con referentes de YPF, Tecpetrol, Pan American Energy y GeoPark, que analizarán los avances productivos y los desafíos de infraestructura pendientes.

Además, durante el segundo día del encuentro se presentará de manera exclusiva el White Paper “Oportunidades para el desarrollo del gas natural en América Latina y el Caribe”.

La conferencia se desarrollará del 1° al 4 de junio en el Hilton Buenos Aires y contará con la participación de asociaciones internacionales como Ipieca, SPE International, IOGP y WPC Energy.