Atención jubilados de Santa Fe: se digitalizó por completo un trámite clave

Otro guiño para los beneficiarios santafesinos, conocé esta nueva medida del organismo previsional de la Provincia.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continúa modernizando sus servicios para facilitarles la vida a miles de jubilados, pensionados y afiliados de toda la provincia. Además de brindar cobertura previsional y acompañamiento administrativo, el organismo viene incorporando nuevas herramientas digitales para agilizar distintos procesos.

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En los últimos años, la digitalización se volvió una de las principales apuestas para evitar largas filas, reducir tiempos de espera y permitir que muchas personas puedan resolver trámites importantes sin necesidad de trasladarse hasta una oficina presencial.

Ahora, la Caja de Jubilaciones de Santa Fe avanzó un paso más con la posibilidad de realizar de forma completamente online uno de los trámites más importantes vinculados al reconocimiento de servicios y distintos reclamos administrativos. La medida busca simplificar gestiones, mejorar la atención y hacer más accesible el sistema previsional para todos los afiliados.

Buenas noticias para los beneficiarios santafesinos. Conocé de qué se trata.

La Caja de Jubilaciones habilitó un sistema de atención virtual que permite iniciar y completar distintos trámites directamente desde una computadora o teléfono celular, sin necesidad de acudir personalmente a una dependencia provincial. Entre las gestiones disponibles aparece el reconocimiento de servicios, un trámite fundamental para quienes necesitan acreditar aportes realizados a lo largo de su vida laboral y avanzar con futuras jubilaciones o actualizaciones previsionales.

Además, el sistema también permite presentar solicitudes por fallecimiento de pasivos y activos, gestionar reconocimientos de afiliados fallecidos y realizar reclamos administrativos de manera totalmente digital. Todo el procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial de atención virtual del Gobierno de Santa Fe.

Según explicó la provincia, el objetivo es agilizar la resolución de expedientes y brindar una alternativa más cómoda, rápida y segura para las personas que muchas veces tienen dificultades para trasladarse o viven lejos de las oficinas centrales.

Cuáles son las ventajas de digitalizar este trámite

Uno de los principales beneficios de esta modalidad es la posibilidad de iniciar trámites desde cualquier lugar y en cualquier momento, evitando viajes, esperas y gastos innecesarios. Esto representa una mejora especialmente importante para jubilados y pensionados que viven en localidades alejadas o tienen problemas de movilidad.

Además, el sistema digital permite realizar gestiones de forma más segura y ordenada, ya que toda la documentación queda registrada electrónicamente. La provincia destacó también que el servicio es gratuito y busca reducir los tiempos administrativos para acelerar las respuestas a los afiliados.

Digitalización La posibilidad de realizar sus trámites de manera digital mejora la calidad de vida de los santafesinos. Imagen: Magnific

Los demás trámites que se pueden realizar desde casa

A través de la plataforma de atención virtual de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe también pueden realizarse otros trámites importantes vinculados al sistema previsional provincial.

Entre ellos se encuentran el reconocimiento de servicios, utilizado para acreditar años trabajados y aportes realizados; la solicitud de fallecimiento de pasivo, destinada a informar el fallecimiento de jubilados o pensionados; y la solicitud de fallecimiento de activo, correspondiente a trabajadores en actividad.

Además, los usuarios pueden gestionar el reconocimiento de afiliado fallecido y efectuar distintos reclamos administrativos relacionados con expedientes, liquidaciones o consultas previsionales. Todos estos trámites pueden realizarse ingresando al portal oficial de atención virtual de la provincia de Santa Fe.