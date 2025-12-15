Chile impulsa una cartera minera de cobre y litio por u$s104.500 millones

El Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentaron la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025–2034. El monto es el más alto registrado en los últimos 11 años.

El cobre concentra el grueso de las inversiones en Chile. El 89,8% del total de la cartera está asociado a proyectos cupríferos, alcanzando su nivel más alto desde el período 2016–2025.

Chile volvió a enviar una señal clara al mercado minero internacional. Horas antes de las elecciones presidenciales , el Ministerio de Minería trasandino, junto a la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) , presentó la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025–2034 , que totaliza u$s104.549 millones , el monto más alto registrado en los últimos 11 años. La cifra implica un salto del 25,7% respecto del catastro anterior, equivalente a u$s21.369 millones adicionales , y consolida al cobre y al litio como ejes estratégicos del desarrollo minero chileno.

La ministra de Minería chilena, Aurora Williams , destacó que el nuevo portfolio “refleja con fuerza que la minería chilena está retomando su dinamismo”, y subrayó que el crecimiento de la inversión proyectada “demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva”.

En la misma línea y según reveló Reporte Minero, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco , Claudia Rodríguez , remarcó que se trata del segundo año consecutivo de expansión de la cartera , lo que marca una recuperación gradual del ciclo inversor. Según explicó, el impulso proviene principalmente del ingreso de nuevos proyectos privados y de la reactivación de iniciativas que habían quedado en revisión o en etapas tempranas de factibilidad.

El cobre concentra el grueso de las inversiones. El 89,8% del total de la cartera está asociado a proyectos cupríferos , alcanzando su nivel más alto desde el período 2016–2025. Este escenario se apoya en precios internacionales sólidos y en la necesidad de reposición y expansión de operaciones existentes.

Entre los proyectos más relevantes figuran la Nueva Concentradora en Rosario (cuarta línea de Collahuasi) y la Nueva Concentradora Los Colorados en Escondida , ambas en etapa de prefactibilidad y aún sin Resolución de Calificación Ambiental. Aun así, las compañías las consideran piezas clave para sostener su producción y dar continuidad operativa a largo plazo.

Litio: más peso estratégico y modelo público-privado

En paralelo, el litio gana protagonismo dentro del portafolio. Desde 2021, la cartera chilena incorpora proyectos específicos de este mineral y, para 2025, la inversión estimada asciende a u$s4.700 millones, más del doble de lo proyectado hace cuatro años.

Un hito central es el Proyecto Salares Altoandinos, desarrollado por ENAMI en asociación con Rio Tinto, con una inversión estimada de u$s3.200 millones. La iniciativa se inscribe dentro del nuevo esquema de asociación público-privada definido por la Estrategia Nacional del Litio, que busca captar capital y tecnología manteniendo una fuerte presencia estatal.

Proyecto Salares Altoandinos litio ENAMI Rio Tinto Chile Reporte Minero

Predominio de expansiones y proyectos en marcha

La composición de la cartera muestra una clara preferencia por proyectos sobre operaciones existentes. El 81% corresponde a iniciativas brownfield, orientadas a reposición, optimización o expansión, mientras que los proyectos greenfield representan el 19%.

En cuanto al grado de avance, el 41% de los proyectos ya está en ejecución, ya sea en ingeniería de detalle, construcción o puesta en marcha. El resto se reparte entre prefactibilidad (29%), factibilidad (26%) y estudios conceptuales (4%).

No obstante, el informe también advierte sobre una estructura de condicionalidad exigente: el 41% de la inversión corresponde a proyectos base, con alto nivel de certeza, mientras que un 40% depende aún de definiciones técnicas, ambientales o financieras. El 19% restante requiere avances clave en permisos, ingeniería, acuerdos comunitarios o decisiones finales de inversión.

Antofagasta lidera el mapa minero

A nivel regional, Antofagasta concentra la mayor parte de la inversión, con u$s40.209 millones, impulsada por grandes proyectos de expansión y continuidad operacional. Le sigue Tarapacá, con u$s14.470 millones, donde se destacan iniciativas vinculadas a la eventual reapertura de Cerro Colorado y nuevos desarrollos que incorporan agua de mar y modernización de procesos, reforzando la sostenibilidad hídrica.

Para la industria minera regional, la magnitud y el dinamismo de la cartera chilena vuelven a posicionar al país como un competidor directo en la atracción de capitales para el cobre y el litio, en un contexto donde la carrera por los minerales críticos se acelera a escala global.