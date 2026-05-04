Rolando Dávila: "Se habla de Chile como competidor peligroso y yo lo veo como un gran mercado de oportunidad"

El consultor senior en Minería valoró el potencial del sector al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El consultor senior en Minería, Rolando Dávila , analizó el potencial del sector y la posibilidad de cooperación regional durante su paso por el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el ciclo, titulado “La nueva era de la minería: de Argentina al mundo” y moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli , Dávila analizó la situación general a nivel nacional y sostuvo que “ en minería y litio estamos más adelantados porque hay empresas de consultoría en ingeniería y de servicios que han desarrollado un importante know how en extracción directa de litio , cosa que les da una gran oportunidad para ofrecer sus servicios en Chile”.

Sin embargo, diferenció lo que ocurre con el cobre . “Acá tenemos una o dos empresas muy grandes de ingeniería, pero están muy radicadas en el NOA. No hay un expertise en la minería 4.0 que incluye tecnología, machine learning, gemelos digitales y otras cuestiones tecnológicas ”, apuntó, aunque contrapuso: “Tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con Chile, que tiene una experiencia muy desarrollada desde los 70 y en la que también hubo conflictos y se solucionó con una mesa de diálogo”.

Chile como mercado de oportunidad

Para Dávila, “se habla de Chile como competidor peligroso que te puede sacar el trabajo y yo creo que no es así”, al apuntar: “Hay que verlo como un gran mercado de oportunidad para el sector tecnológico, la industria metalmecánica y los servicios electromecánicos”.

“Desde la minería chilena dicen que la infraestructura que hay acá en términos de metal mecánica y de servicio electromecánicos es impresionante. Entonces, hay que ver la forma. Cuando vos vas a Chile a ofrecer servicios puede haber dificultades de tipo cultural o de costos, pero no un tema de conflictividad”, agregó.

Al respecto, el consultor redondeó: “Chile es una gran oportunidad de mercado y además es un socio estratégico. Lo mismo podemos hablar de Australia y de Canadá. Hay que aprovechar lo que tienen estos grandes países para hacer temas de capacitación a las plantas para los grandes proyectos en el proceso y la operación de la minería de cobre.

Una oportunidad para inversiones

Finalmente, Dávila apuntó que “es una gran oportunidad y tenemos al menos dos ventajas comparativas muy importantes a nivel global”, para luego enumerar: “Primero, estamos en un polo regional donde hay una integración real en muchos sectores, no solo en la minería; y también hay una estabilidad política, que para el inversionista es clave”.

“Si desarrollamos los proyectos mineros más importantes y empezamos a producir cobre, vamos a ser un importante actor en el suministro seguro de minerales críticos y, además de exportar minerales, vamos a exportar seguridad jurídica y oportunidades de inversión. Creo que esa es la clave”, concluyó.