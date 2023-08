Combustibles: ¿qué estaciones de servicio adelantaron la suba y en cuánto aumentaron?

Sin embargo, esta vez, las estaciones de servicio de esa compañía insignia argentina, que controla más de la mitad del mercado de combustibles, todavía no realizó ajustes y no hay confirmación de cuándo lo hará. Pero, esto está en línea con lo que suele suceder, ya que, generalmente, la empresa aplica los incrementos a partir de las 00:00 y hasta minutos antes a la implementación de los mismos no hay aviso.