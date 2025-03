Cuál fue el motivo del apagón en el AMBA

energia-cortes-luz-edesur-edenor Reuters

Según pudo reconstruir este medio, el episodio que dejó sin luz a 2 millones de usuarios habría sido un sabotaje. A priori, no hay otra explicación. Trabajadores de Edesur que revisaron el recorrido de las líneas 30 y 31 que conectan las subestaciones Bosques y Hudson hallaron "cables tirados" en las zonas del corte. Esa es la principal prueba. Dentro de la empresa no encontraron indicios de una falla habitual: no hubo incendio, ni animales involucrados, ni fuertes vientos, ni tormentas. Por motivos naturales, esas líneas no se descolgaron.

La secretaria de Eneegía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, y Claudio Cunha, CEO de Enel Argentina -dueña de Edesur- se pusieron al frente del operativo de emergencia en el centro de operaciones SACME, que técnicos de Edesur comparten con los de Edenor. Luego de un arduo trabajo, para las 18 horas, unos 20.000 usuarios de un total de 2.670.190 no tenían servicio. Este jueves, son un poco más de 7.000.

Por qué se corta la luz de Edesur y no la de Edenor

Edesur padece más interrupciones porque tiene una planificación territorial de la distribución de electricidad distinta que la de Edenor, que posee 3.305.017 de usuarios en la zona norte de la Ciudad y el AMBA, lo que significa unas nueve millones de personas. Sin embargo, eso tampoco garantiza que los hogares del norte no sufran interrupciones. De hecho, este jueves a las 11.30 más de 5.000 usuarios de Edenor no tienen luz.

Uno de los principales motivos que se esgrime cada vez que hay cortes de luz es la falta de inversiones. Edesur argumenta que en los últimos 15 años, por una falta de actualización de tarifas, el negocio estuvo en rojo y eso imposibilitó la modernización del servicio, que ahora sí afirman encararon en los últimos años tras la liberación de precios, con aumentos mensuales.

El año pasado Edesur invirtió $29.000 millones en el servicio y tuvo mejoras en sus indicadores (redujo 40% el tiempo promedio de interrupción), que incluye la operación de 29.000 kilómetros en todos los niveles de tensión, gestionando alrededor del 16% por ciento de la demanda total de nuestro país. En la audiencia pública por la revisión tarifaria proyectó realizar inversiones hasta en el próximo quinquenio por un monto cercano a los $746.000 millones, a valores de diciembre de 2023.

Edenor asegura que su servicio a lo largo de casi 42.000 kilómetros de redes de alta, media y baja tensión no se corta porque implementa "medidas preventivas y trabajos de mantenimiento en su red eléctrica para sostener la estabilidad del servicio". Desde 2013 invierte unos 205 millones de dólares por año. Y en 2024 las inversiones ascendieron a más de $385.000 millones, incluido el “Plan Verano”. Edenor anunció recientemente un plan de inversiones de 1.275 millones de dólares para el período 2025-2029.

Uno de los ejemplos que los especialistas citan para diferenciar los servicios es el barrio de Caballito, a cargo de Edesur. Allí, donde la densidad de habitantes por metro cuadrado es de las más altas de la Ciudad, en los últimos años se construyeron cientos de nuevos edificios de departamentos de hasta 12 pisos, o incluso más. Y a ninguna constructora se le exigió por norma, ley, ordenanza o por pedido explícito de la distribuidora que en el subsuelo o PB se deje un espacio de mínimo 20 metros cuadrados para instalar una cámara eléctrica. "Si tiene que elegir entre una o dos cocheras y una cámara, eligen las cocheras", sintetizó un hombre que conoce en detalle cómo operan las empresas.

En cambio, Edenor exige en cada uno de los nuevos emprendimientos edilicios el espacio para una cámara, y si el constructor no quiere destinarlo, no se le otorga la electricidad.

¿Para qué sirve una cámara eléctrica en un edificio?

Las cámaras eléctricas para edificios pueden servir para alojar y proteger los equipos eléctricos que distribuyen la energía. También pueden ser cámaras de seguridad que permiten monitorear las actividades en un edificio.

Estas cámaras alojan y protegen los equipos, cables y conexiones que distribuyen la energía eléctrica, y son esenciales para garantizar un suministro eléctrico seguro y eficiente en las torres de departamentos.

Cómo hacer un reclamo por el corte de luz

A raíz de los cortes masivos de luz que afectaron a los usuarios de Edenor y Edesur, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) recordó el paso a paso para pedir un resarcimiento económico.

"Si te cortaron la luz por 15 horas seguidas (o más) o 4 veces en un mismo mes (o más), podes iniciar un reclamo ante el ente nacional regulador de electricidad para que te hagan un reintegro en tu próxima factura", recalcó un informe enviado a este medio.

En ese caso, es indispensable llamar a Edenor, Edesur o la empresa distribuidora para hacer el reclamo, anotarlo y guardar ese número.

Edenor o Edesur pueden reintegrar el monto equivalente a 2.000 kWh en la próxima factura. Si el reintegro excediera el importe de tu factura, la empresa te lo acreditará en la o las facturas siguientes, aseguraron.

Qué hay que tener a mano antes de hacer el reclamo por corte de luz

El número de reclamo que hiciste ante Edenor o Edesur cuando te cortaron la luz.

que hiciste ante cuando te cortaron la luz. Factura del servicio.

Una nota firmada donde registres la cantidad de cortes y su duración .

. Si el servicio no está a tu nombre vas a tener que presentar una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, de un servicio o del DNI donde conste el domicilio.

Cómo iniciar el reclamo por falta de luz

Hay que ingresar a:

https://www.argentina.gob.ar/enre/reclamo-cortes-prolongados-reiterados-edenor-edesur

Completar el formulario online:

https://www.argentina.gob.ar/enre/gestion-de-reclamos/formularios-online/formulario-atencion-usuarios

Selecciona la opción corte prolongado (15 horas o más) o corte reiterado (4 veces o más en un mes)

Cuando finalices el trámite, el ENRE te va a avisar por mail como continuar el trámite.

¿Qué hacer si Edenor o Edesur no me proveen el servicio?

Hay que buscar el contacto del ente regulador de electricidad de tu provincia, para que te digan cómo hacer el reclamo.