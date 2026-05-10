Claudio Úbeda quedó bajo presión en Boca tras la eliminación: la Libertadores definirá su futuro

La derrota ante Huracán dejó al entrenador nuevamente en el centro de las críticas. Boca se quedó afuera del Apertura en la Bombonera y ahora Claudio Úbeda se juega la continuidad en los próximos dos partidos de Copa Libertadores.

El DT de Boca fue autocrítico en la conferencia de prensa tras el partido.

Boca Juniors sufrió un duro golpe en la Bombonera y quedó eliminado prematuramente de l Torneo Apertura tras caer ante Huracán. La derrota volvió a instalar dudas alrededor del ciclo de Claudio Úbeda , que quedó otra vez bajo la lupa y afrontará semanas decisivas para su continuidad al frente del equipo.

El final del partido mostró el clima que atraviesa Boca. Mientras los jugadores de Huracán celebraban en el centro del campo, varios futbolistas xeneizes quedaron tendidos sobre el césped, golpeados anímicamente por otra eliminación en condición de local.

Desde las tribunas predominó el silencio. Hubo algunos aplausos desde La Doce y silbidos aislados en otros sectores de la Bombonera, en una noche donde Boca dejó escapar uno de los objetivos principales del semestre.

La caída profundizó un patrón que empieza a repetirse y preocupa puertas adentro del club. “Perdemos igual que contra Independiente y Racing”, resumió un hincha desde la platea, reflejando el malestar por las dificultades del equipo en partidos decisivos.

La Libertadores, el gran examen de Úbeda

Tras la eliminación local, todas las miradas apuntan ahora a la Copa Libertadores, torneo que aparece como la última gran oportunidad de Boca para rescatar el semestre.

El equipo deberá enfrentar en la Bombonera a Cruzeiro y a Universidad Católica, en dos encuentros que podrían marcar el futuro inmediato del entrenador. En el club saben que una eliminación en la Copa dejaría el ciclo prácticamente sentenciado, mientras que una clasificación podría darle algo de aire de cara al receso por el Mundial.

Más allá de las críticas, Úbeda considera que el equipo ante Huracán estuvo cerca de merecer algo más. El entrenador apostó por una formación lógica y mantuvo la base habitual, aunque nuevamente Boca mostró problemas de definición y volvió a pagar caro sus errores ofensivos.

Durante la conferencia de prensa, el DT puso el foco especialmente en el bajo rendimiento de los delanteros. “Hay que respaldarlos y trabajar para generar las ocasiones. Para la Libertadores no podemos desperdiciar tantas ocasiones y vamos a achicar ese margen de error”, sostuvo Úbeda. También se refirió al momento de Miguel Merentiel y Adam Bareiro, quienes atraviesan una caída en su nivel luego de haber sido piezas importantes semanas atrás.

“Antes de esta derrota, Miguel y Adam estaban de racha y ahora nos está costando definir las que generamos. Vamos a trabajar en la confianza de ambos porque ahora estamos en una racha negativa”, explicó el entrenador.

Boca Huracán Perdió por un gol contra Huracán

Boca llegó al Apertura como uno de los principales candidatos al título, pero volvió a quedarse sin respuestas en un partido clave y ahora enfrenta un escenario complejo tanto futbolístico como institucional. En ese contexto, la continuidad de Úbeda quedó inevitablemente atada a lo que ocurra en la Libertadores.

El entrenador conoce el funcionamiento interno del fútbol argentino y entiende que el margen de error prácticamente desapareció. Por eso, los próximos dos partidos aparecen como una final anticipada para su ciclo. Si Boca logra reaccionar y avanzar de ronda, Úbeda podría sostenerse en el cargo y continuar liderando un plantel que tiene como principal referencia futbolística a Leandro Paredes.