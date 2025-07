Denuncian a empresa de criptoactivos por estafas con la tokenización del litio

La suspensión a Atómico3 se produjo luego de que se advirtiera que la sociedad paraguaya comercializaba tokens con respaldo en reservas de litio del salar de Mogna , ubicado en la provincia de San Juan, donde se pudo comprobar que no existen las reservas del mineral que ofrecían, ya que dicho salar no ha sido aún explorado.

La Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación negó la autorización para que la sociedad continúe operando en el país y presentó la denuncia penal, por lo que de ahora en más es la justicia la que deberá actuar.

¿Qué es la tokenización y que hacía Atómico3?

El geólogo y abogado, especialista en derecho minero, Favio Casarín ,explicó a Energy Report qué es la tokenización y por qué la CNV suspendió a Atómico3 y presentó una denuncia penal por posible fraude.

El especialista manifestó que “la tokenización de activos en general es el proceso de convertir los derechos sobre un activo físico en un token digital que se registra en una blockchain, donde lo que se hace normalmente es que este activo, que puede ser un activo inmobiliario, financiero, lo que sea, en este caso estamos hablando de reservas de minerales, se fracciona en una cantidad determinada de tokens, entonces se ofrecen a la venta estos tokens digitalmente, los tokens están alojados en esta blockchain mediante un mecanismo tecnológico de seguridad y el comprador que compra determinada cantidad de tokens adquiere una parte de estas reservas de minerales”.

¿Qué pasó con Atómico 3?

“En este caso -detalló Casarín- Atómico 3 vendió algo que no tenía, vendió parte de reservas de minerales que, en primer lugar, no estaban identificadas porque no existían y segundo no tenía ningún tipo de acuerdo con ninguna compañía que fuera titular de estos derechos mineros y es por eso que decimos que esto es una estafa desde dos puntos de vista, es una estafa desde el punto de vista minero porque hablaron de reservas mineras certificadas sin identificar lo que es esto y sin conocer el proceso, mintiendo sobre esta situación y segundo recaudaron dinero, estafando inversores que compraron estos tokens”.

Para que no queden dudas de la maniobra realizada, el abogado contó que “quienes manejaban Atómico3 han ido cambiando de estos blockchains, que es donde se alojan estos tokens, ellos fueron migrando de distintas plataformas de blockchains y cada vez que iban a estas distintas plataformas ¿qué hacían? Licuaban estos tokens porque por ejemplo cuando este tema aparece y salta a la luz es porque los inversores para pasar de una plataforma blockchain a otra les cambiaron los tokens 8 a 1 sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de explicación, sin mostrar ningún tipo de contrato o sea que les vendieron algo a un precio, les hicieron una promesa de algo que no tenían pero promesa al fin y posteriormente esa determinada cantidad que habían vendido la pretensión fue transformarla en cantidades menores y en cada uno de estos traspasos de blockchains movían las billeteras electrónicas con el dinero de los inversores obviamente entre billeteras propias de ellos, y ese es el esquema que utilizaron y es lo que los inversores estos estafados van a tratar ahora de recuperar el dinero invertido, que les estafaron y aparte conseguir la rigurosidad de la sanción penal contra los responsables de la estafa”.

La postura de la Cámara Argentina de Empresas Mineras

Energy Report se comunicó con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras Roberto Cacciola, quien indicó que la participación que tuvo CAEM fue advertir (a principios de abril de este año) junto a la Cámara Minera de San Juan sobre estos hechos cuando “ante los anuncios que tuvieron en determinado momento, respecto de la promoción del Salar de Mogna y demás, y habiendo tenido conversaciones de que ese salar no era un lugar donde se hubiera avanzado con trabajos mineros, conversamos sobre ese tema con gente de la Cámara Minera de San Juan, y ahí, nos dieron determinada información que nos motivó a prevenir, porque independientemente de que cada uno pueda hacer lo que lo que quiera, claramente no nos podíamos hacer los distraídos, motivo por el cual lo único que decíamos, era a los que decidieran invertir, que averiguaran de qué se trataba".

Para el presidente de CAEM esto tuvo un motivo fundamental “con el hecho que si hubiera algún tipo de situación compleja, que hoy está traducida en una denuncia, teniendo conocimiento de que no había trabajos importantes y no había recursos determinados en ese salar, lo que correspondía era prevenir, porque si no después iban a decir a la Cámara que sabíamos y no abrimos la boca, por lo que el propósito fue simple, lisa y llanamente poner en claro, a partir de la información que habíamos recibido, que ahí no había trabajos, ni recursos, ni un informe de nadie que determinara que eso puede ser un depósito de litio, independientemente que en el futuro se pueda llegar a realizar algún tipo de trabajo allí”.

Sobre si esta situación puede llegar a dañar la imagen de la minería el empresario “se puso en el día después” y consideró que “si finalmente, a través de lo que está sucediendo en estos días, se demuestra que hubo maniobras que no correspondían, y la verdad que si tenés conocimiento de algo y no lo ponés sobre la mesa, van a pensar que no estás cumpliendo tu trabajo, simplemente alertar de una situación que creímos que debía estar en conocimiento de la gente”.

Cacciola dejó en claro que desde CAEM no están en contra de la tokenización, donde contó que “hubo gente que se dedica a esto, que nos explicó cómo funciona, y entendemos que es una herramienta que se podría usar con tranquilidad, sobre todo con conocimiento y profundizar el tema para quienes inviertan en este tipo de activos, que tengan la posibilidad de acceder a información concreta, para que sea un procedimiento serio” y en esa misma línea remarcó que “no es que estemos contra de la tokenización, cada uno decidirá, y puede ser una herramienta de financiación para el futuro, o para el presente, pero a partir de tener respaldo claro y concreto respecto de lo que se está poniendo en juego para financiar, no discutimos la herramienta, lo que decimos es, tengan cuidado cuando se meten en este tipo de inversiones, investiguen bien de qué se trata”.