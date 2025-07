Iván Grgic: el exsacerdote que fue a la guerra, dejó los hábitos, se casó y ahora preside la Cámara Minera de San Juan

Iván Grgic , representante de Vicuña Argentina S.A. , asume con una visión de "continuidad y crecimiento" para el sector minero sanjuanino. Su perfil personal y profesional se basa en la moderación, perseverancia y dedicación. Entre colegas mineros se lleva grandes elogios y en la industria es ejecutivo reconocido, con pergaminos suficientes para conducir la entidad que lo vio como gerente del 2018 al 2019. Sin embargo, no todo en su vida pasó por la minería.

A los 17 años, cuando egresó de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento de la capital provincial, decidió que quería ser cura y en 1982 alineó su futuro al camino de la fe. Ocho años más tarde, luego de un extenso paso por un seminario de Rosario, logró su objetivo y se convirtió en sacerdote. En esa etapa de su vida fue docente en Filosofía, Teología y Sagradas Escrituras.

Con su primer título a cuestas, regresó a su provincia y pasó por la parroquia de Calingasta y más tarde por el colegio parroquial Santa Lucía, en la localidad natal del gobernador Marcelo Orrego. Allí, se hizo conocido por ser parte de los retiros espirituales para la clase política y por sus incipientes contactos con los empresarios privados de la provincia. También fue representante legal de la escuela y su director de personal, capacitación y relaciones insititucionales.

Iván Grgic Vicuña Cámara Minera San Juan

Pero más conocido se hizo cuando emigró como capellán a Croacia, en medio de las guerras yugoslavas. "Estuve casi siete meses en una zona donde las circunstancias eran difíciles y peligrosas", confesó tiempo atrás, al refrescar su historia personal y juvenil. Grgic llegó a zona militar con el título de "Asistente de Bienestar Integral" y su tarea era acompañar a soldados, mantener relaciones con los habitantes de zonas afectadas y articular soluciones.

Con 29 años, Iván Grgic se encontró en 1994 entre bombardeos y esquivando -a ciegas- minas enterradas, desplegando acciones de fe para decenas soldados argentinos que llegaban cada seis meses, en el marco de una iniciativa colaborativa de paz con Naciones Unidas.

En una charla con Canal 13 de San Juan, dijo que además de ceremonias religiosas, el sacerdote también organizaba actividades recreativas para mantener al grupo unido, como pasar los VHS (video casettes) de los programas de TV de Marcelo Tinelli. "Fue una experiencia de superación y abandono, pero también de racionalidad y fe", comentó al rememorar su paso por el sexto batallón. "A pesar de todo, siempre traté de mantener un espíritu lúdico y comprometido con la vida", recordó.

Fue ahí cuando se le ocurrió armar su propio programa de radio al mejor estilo "Buenos días, Vietnam" de Robin Williams, con noticias viejas, música y humor, y descubrió su nueva vocación: la comunicación social, carrera que le rendirá frutos profesionales más adelante.

Tras la guerra y de regreso a San Juan, luego de un breve paso por Buenos Aires, Iván Grgic tomó varias decisiones determinantes en su vida a partir de 2008: dejó el sacerdocio, se puso de novio con Rut y se casó en 2012.

En conversación de confidentes, aclaró que no dejó la sotana por amor. "La conocí un casi año después. No dejé el sacerdocio por amor a Rut, fue más una crisis interna personal. No podría haberle cargado un peso asi a ella", le explicó a sus amigos.

Así fue que después de 15 años de sacerdocio dejó los hábitos, cumplió el trámite para que el Vaticano lo eximá de las obligaciones y derechos y aceptó un empleo público en el área de Adjudicaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). "Tuve la dispensa del papa Benedicto XVI para casarme por civil y por iglesia", detalló Grgic al periódico Tiempo de San Juan, que como Diario de Cuyo también se interesó por esta vida de película, ideal para una serie de Netflix.

Para 2017 y con promedio 9.58, el ex cura resultó abanderado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Estudiar de 6 a 9 cada día antes de ingresar a trabajar a la Unión Industrial de San Juan, le valió otro título más en su vida: en 2018 se graduó de licenciado en Comunicación Social. Al recibir el honor no pudo despegarse de la humildad -condición humana que lo acompaña hasta hoy- y agradeció a los profesores, docentes y compañeros que lo "bancaron" en su carrera.

Iván Grgic Josemaria Vicuña

A los 52 años llegó a secretario ejecutivo de la Unión Industrial sanjunina, mientras en paralelo se formó en minería, la gran actividad económica de su provincia. Según su CV en LinkedIn, Grgic posee experiencia laboral y de estudios personales como analista y Gestor de Relaciones con la Comunidad y Relaciones Institucionales. Pero además, se formó como Analista en Comunicación y Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social Empresaria, Analista en Desarrollo Territorial Sustentable y Analista en RRHH y Gestión por Competencias.

En sus inicios el sector minero trabajó en la gestión de salud, seguridad y medio ambiente. "Desde muy joven dediqué mis mejores esfuerzos como Capacitador en Liderazgo y Trabajo en Equipo, Crecimiento Institucional, Calidad Humana y Valores con perspectiva personalista. Y sigo sumando en estos temas, apasionado por la excelencia que cada persona lleva en su corazón", escribió en su perfil público de la red social laboral.

Hasta la fusión entre Lundin Mining y BHP que derivó en Vicuña Corp., Iván Grgic fue el encargado y gerente de Relaciones Institucionales de la minera Josemaría. Ahora se le sumó el proyecto Filo del Sol y la presidencia de la cámara local. Sin embargo, en muchos rincones de San Juan todavía es reconocido como el "carismático sacerdote" de la Iglesia Católica, que fue a la guerra, dejó los hábitos y se casó por amor.

Un representante de Vicuña al frente de la Cámara minera

Vicuña Corp., la alianza estratégica 50/50 entre Lundin Mining y BHP, anunció semanas atras que los recursos combinados de los proyectos sanjuaninos Filo del Sol y Josemaría colocan al distrito Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre conocidos a nivel global, tanto en reservas medidas como indicadas e inferidas.

Vicuña finalizó los trabajos de estimación inicial de recursos minerales para el depósito de sulfuros Filo del Sol, junto con una actualización para los depósitos de óxidos de FDS y de Josemaría. Y según este avance, se consolida al distrito minero de Vicuña como uno de los yacimientos de cobre, oro y plata más grandes del mundo, marcando un hito en el desarrollo del proyecto.

Una entidad con más de seis décadas de historia

La Cámara Minera de San Juan fue fundada el 3 de septiembre de 1963 y actualmente cuenta con 60 asociados, entre los que se incluyen empresas dedicadas a la producción de minerales metalíferos y no metalíferos, así como firmas proveedoras de servicios.

Con una fuerte impronta comunicacional y de representación, la CMSJ busca promover el desarrollo integral de la industria minera en San Juan, mediante la difusión clara y responsable de los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera esta actividad.

“Iniciamos estos dos años valorando la herencia con la que las anteriores comisiones directivas han enriquecido la mirada de la minería en San Juan y cómo han contribuido a que nuestra provincia tenga el desarrollo que ha alcanzado”, señaló Grgic, al asumir su cargo en reemplazo de Ricardo Martínez, el director ejecutivo de Mina Gualcamayo.

Y agregó: “Lo hacemos también con la esperanza de que los pasos de cada proyecto en San Juan se van a seguir materializando, convirtiéndose en momentos reales de empleo, crecimiento y desarrollo integral para más sanjuaninos”.

Cómo quedó la Comisión Directiva de la Cámara Minera de San Juan

La nueva Comisión Directiva está conformada por ejecutivos de destacadas empresas del ecosistema minero, tanto de productores como de proveedores de bienes y servicios:

Cámara Minera de San Juan Comisión Directiva

Presidente: Iván Grgic (Vicuña Argentina S.A.)

Vicepresidenta: Analía García (Minera Andina del Sol S.A.)

Secretario Ejecutivo: Raúl Cabanay (Caleras San Juan)

Tesorero: Rubén Femenia (Casposo Argentina LTD.)

Primer Vocal Titular: Michael Meding (Andes Corporación Minera S.A.)

Segundo Vocal Titular: Jorge Sausset (Glencore Pachón S.A.)

Tercer Vocal Titular: Marcelo Agulles (Minas Argentinas S.A.)

Cuarto Vocal Titular: Javier Robeto (Minera Peregrine Argentina S.A.)

Primer Vocal Suplente: Santiago Dapelo (Argentina Fortescue S.A.)

Segundo Vocal Suplente: Iván Chávez (Pampa Exploraciones S.A.)

Revisor de Cuentas Titular: Germán Moreno (Calidra / Cefas S.A.)

Revisor de Cuentas Suplente: Sonia Delgado (Golden Mining S.A.)

La elección de una lista única es considerada un símbolo de "unidad y consenso" dentro del sector minero sanjuanino, que continúa consolidando su protagonismo en el desarrollo económico de la provincia.