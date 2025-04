Cámaras mineras advierten sobre inversiones en criptoactivos vinculados a minerales

La situación se produce a partir de informaciones que surgieron desde sociedades que están sugiriendo que van a tokenizar reservas de litio en la zona del Salar de Mogna, ubicado en la provincia de San Juan, lo que generó la atención de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y de la Cámara Minera de San Juan, al no existir proyectos en ese sector.

Según pudo averiguar Energy Report el llamado Salar de Mogna no está inscripto como salar, y en la zona no existe ningún proyecto minero ni siquiera en exploración, por lo cual no hay reservas de litio para poder tokenizar.