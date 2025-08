El Gobierno defendió la política energética: subsidio, RIGI, privatizaciones y por qué cayó la producción en Vaca Muerta

El viceministro coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, se presentó en una nueva edición del Amcham Energy Summit donde defendió la política energética del Gobierno, calificó al RIGI como un “éxito total” y aseguró que no es para generar alarmas que Vaca Muerta haya bajado el nivel de crecimiento.

González al ser consultado sobre la necesidad de infraestructura en el sector petrolero destacó que “está fluyendo muy bien” y que las empresas lo único que le piden es por el RIGI, y puso como ejemplo el Vaca Muerta Sur, que sin este régimen “probablemente no hubieran podido conseguir financiamiento”.

Es por eso que el funcionario nacional calificó al RIGI como un “éxito total”, donde anticipó que esperan que se presenten tres proyectos “inmensos” mineros de acá a fin de año.

Crecimiento de Vaca Muerta

El viceministro coordinador de Energía y Minería transmitió tranquilidad en cuanto a la baja en el crecimiento de Vaca Muerta con respecto a los últimos años, y aseveró que es muy importante entender que no es una línea recta y que es posible que la actividad no suba al nivel que estaba subiendo, por lo que no es para generar alarmas y ni siquiera es una luz amarilla en el camino.

González sostuvo que “Argentina tiene un futuro muy promisorio” y explicó que por la baja de los precios internacionales del petróleo de 80 a 60 dólares por barril en el último año “hace más difícil ser competitivo y obliga a las compañías a reevaluar sus proyectos.

Licitaciones, concesiones y privatizaciones en carpeta

De cara a futuro González anunció que ya definieron las primeras tres obras de transmisión que deben ser afrontadas, tras sacar una resolución basándose en una normativa de la administración anterior, “porque valoramos que haya continuidad en las cosas que se hacen bien”, siendo AMBA 1 la primera a concesionar y las otras dos líneas, una va de Diamante hasta Charlones, y la otra desde Puerto Madryn, Choele-choele hasta Bahía Blanca".

Con respecto a Transener informó que están “bastante avanzados” y que el gobierno espera poder antes de fin de año empezar con el proceso de privatización.

Sobre las cuatro centrales eléctricas del Comahue, afirmó que “técnicamente no es una concesión” y que “no se trata de una privatización, ya que las concesiones anteriores eran privadas y estaban vencidas, sino de un proceso para adjudicar la operación por los próximos 30 años”, buscando la la continuidad y la inversión en infraestructuras clave para la generación eléctrica.

Por último, aseguró que el gobierno está trabajando para poder sortear los problemas que podrían llegar a surgir en el verano con respecto a la energía eléctrica.