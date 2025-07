CEO de Ford, sobre el avance automotor chino: "Si no reaccionamos, quedaremos fuera del mapa"

El máximo responsable de la histórica automotriz norteamericana elogió (una vez más) a los fabricantes asiáticos y no ocultó su asombro por el nivel de sofisticación alcanzado.

Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, volvió a lanzar un mensaje directo y preocupante para la industria automotriz occidental. En su participación en el Aspen Ideas Festival, realizado en Colorado (EEUU) , el ejecutivo advirtió sobre el liderazgo indiscutido de China en materia de autos eléctricos y lo calificó como un desafío existencial para las marcas tradicionales: “Estamos en una competencia global con China. Si perdemos esto, no habrá un futuro para Ford”.

El máximo responsable de la histórica automotriz norteamericana elogió (una vez más) a los fabricantes chinos y no ocultó su asombro por el nivel de sofisticación alcanzado. "Es lo más humillante que he visto jamás. El 70% de todos los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China . Su tecnología y calidad son muy superiores a la de los occidentales con costos muy inferiores", continuó el directivo en su exposición.

Y fue aún más allá: "El 70% de todos los eléctricos del mundo salen de China . No estamos compitiendo con autos, estamos compitiendo con ecosistemas tecnológicos completos. Te subís a un BYD o un Xiaomi y no necesitás emparejar el celular: tu vida ya está ahí”.

Farley destacó además la cooperación entre las automotrices chinas y gigantes tecnológicos como Huawei y Xiaomi, que permiten que los vehículos lleguen con asistentes de inteligencia artificial, reconocimiento facial, pagos automáticos y sistemas operativos integrados. “Occidente no tiene esa sinergia. Google y Apple decidieron no entrar en este juego. Ellos creen que pueden estar presentes solo desde la pantalla, pero eso no alcanza. China entendió que el auto es la próxima plataforma digital”, afirmó.