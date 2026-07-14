Gabriela Aguilar presidirá la Cámara de Comercio Argentina-Texas: buscará inversiones en energía y minería

La ejecutiva encabezará la Argentina-Texas Chamber of Commerce durante el período 2026-2027. La nueva conducción buscará fortalecer el comercio bilateral, atraer inversiones y ampliar la cooperación en sectores estratégicos como energía, minería y salud.

La Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) renovó sus autoridades y designó a Gabriela Aguilar como presidenta para el período 2026-2027 , en una etapa en la que la entidad buscará profundizar los vínculos comerciales y de inversión entre Argentina y el estado de Texas, con especial foco en los sectores energético, minero y de infraestructura.

Aguilar estará al frente de un Comité Ejecutivo integrado por referentes empresariales radicados en Buenos Aires, Houston, Austin, Dallas y la Patagonia, desde donde la cámara continuará promoviendo el desarrollo de negocios bilaterales, la cooperación institucional y la internacionalización de empresas argentinas.

Gabriela Aguilar es vicepresidenta para Latinoamérica y Country Manager para Argentina y Brasil de Excelerate Energy , una de las principales compañías estadounidenses especializadas en infraestructura de gas natural licuado (GNL). Con más de tres décadas de trayectoria en la industria energética, desarrolló una carrera en el sector de petróleo y gas liderando operaciones y estrategias de negocios en América Latina.

Además de su actividad empresarial, mantiene una activa participación en organizaciones vinculadas con el desarrollo energético, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Argentina y Estados Unidos.

La ejecutiva ya se desempeñaba como President-Elect de la entidad y ha tenido una activa participación en la promoción de la agenda energética entre ambos mercados, incluyendo su participación en conferencias internacionales y encuentros con autoridades de ambos países.

Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva

Junto con la designación de Gabriela Aguilar como presidenta para el período 2026-2027, la Argentina-Texas Chamber of Commerce renovó toda su conducción, integrada por referentes empresariales con presencia en los principales polos de actividad entre Argentina y Texas.

La nueva conducción quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Gabriela Aguilar.

Gabriela Aguilar. Presidente Electo: Pablo Sosa, representante del capítulo Austin.

Pablo Sosa, representante del capítulo Austin. Past President (último presidente): Ariel Masut.

Ariel Masut. Vicepresidente: Ariel Bosio.

Ariel Bosio. Vicepresidente: Juan Pablo Di Pietro, a cargo del capítulo Buenos Aires y del comité de Healthcare.

Juan Pablo Di Pietro, a cargo del capítulo Buenos Aires y del comité de Healthcare. Vicepresidente: Roberto Aguirre.

Roberto Aguirre. Tesorero: Mariano Hasperue, representante del capítulo Patagonia.

Mariano Hasperue, representante del capítulo Patagonia. Secretario: Esteban Sánchez, presidente del capítulo Houston

Los ejes de la nueva gestión

La nueva conducción definió como prioridad consolidar el rol de la cámara como puente entre ambos ecosistemas empresariales, impulsando iniciativas vinculadas al financiamiento, el comercio exterior y la atracción de inversiones.

Entre los principales objetivos se destacan el fortalecimiento de la cooperación en energía y minería, sectores en los que Argentina concentra proyectos de gran escala vinculados a Vaca Muerta, el gas natural licuado (GNL), el cobre y el litio. A ello se suma el desarrollo de nuevas oportunidades en innovación tecnológica y el crecimiento de la colaboración en el sector de la salud, con el objetivo de potenciar inversiones en biotecnología e infraestructura médica.

En el marco del anuncio, desde la Comisión Directiva de la ATCC señalaron que "el vínculo entre Argentina y Texas excede los aspectos puramente geográficos o comerciales" y destacaron que ambos territorios poseen "complementariedades industriales únicas" que pueden traducirse en nuevas oportunidades para empresas de distintos tamaños. Asimismo, remarcaron que uno de los desafíos será facilitar el acceso de pymes y grandes compañías al financiamiento, al capital de riesgo y a los mercados internacionales.

Un puente para las inversiones entre Argentina y Texas

Fundada en 2016 y con sede en Houston, la Argentina-Texas Chamber of Commerce es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el comercio, las inversiones y el intercambio institucional entre ambos mercados. La entidad cuenta además con capítulos en Austin, Dallas, Buenos Aires y la Patagonia, y desarrolla actividades de networking, misiones comerciales, rondas de negocios y foros empresariales para fortalecer la relación bilateral.

Como parte de la agenda prevista para la nueva gestión, la cámara impulsará misiones comerciales recíprocas, encuentros con inversores y mesas de trabajo entre el sector público y privado, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para empresas argentinas interesadas en expandir su presencia en Texas y para compañías estadounidenses que evalúan invertir en Argentina.