Mendoza capacitó a proveedores mineros de Uspallata para potenciar el desarrollo local

Impulsa Mendoza, junto a CaMEM y la Fundación Mujeres que Inspiran, finalizó el programa Proyecta Proveedores Uspallata. Participaron 44 emprendedores y pymes seleccionados entre 172 inscriptos para prepararse como proveedores de la industria minera.

La experiencia también consolidó el rol de la oficina de Impulsa Mendoza en Uspallata como un espacio permanente de vinculación con la comunidad.

El fortalecimiento de la cadena de proveedores aparece como uno de los principales desafíos para el desarrollo de la minería en Mendoza . En ese marco, concluyó el programa Proyecta Proveedores Uspallata , una iniciativa impulsada por Impulsa Mendoza , junto con la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) y la Fundación Mujeres que Inspiran , destinada a brindar herramientas de gestión, seguridad y sostenibilidad a emprendedores y pequeñas empresas interesadas en integrarse al sector.

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El ciclo de capacitación finalizó con una jornada realizada en Uspallata que reunió a participantes, autoridades provinciales y referentes de la industria. La propuesta formó parte del programa Impulsando el Conocimiento y tuvo como objetivo preparar a proveedores locales para responder a las exigencias de una actividad minera cada vez más profesionalizada y con estándares internacionales.

Durante el cierre, el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza y presidente de Impulsa Mendoza, Manuel Sánchez Bandini , destacó la importancia de desarrollar capacidades locales para acompañar el crecimiento del sector. "El desarrollo de la minería en Mendoza necesita cada vez más proveedores locales preparados. Programas como Proyecta Proveedores permiten que emprendedores y empresas de la provincia incorporen herramientas concretas para participar de esa cadena de valor y aprovechar las oportunidades que vienen" , afirmó.

El funcionario también vinculó la iniciativa con los proyectos que impulsa la provincia para los próximos años. En ese sentido, sostuvo que Mendoza Norte Distrito Minero y las futuras obras de infraestructura permitirán consolidar a Uspallata como un polo económico, logístico y de servicios para la actividad minera.

La última jornada incluyó el cierre del módulo "Seguridad, sostenibilidad y gestión del riesgo como diferenciadores competitivos" , dictado por Blanca Chávez , representante de CaMEM, quien abordó aspectos vinculados con higiene y seguridad, criterios ESG, sostenibilidad y los requisitos que actualmente exigen las compañías mineras a sus proveedores.

Además, Federico Olivera y Melina González presentaron el trabajo que desarrolla la oficina de Impulsa Mendoza en Uspallata para acompañar a vecinos, emprendedores y empresas mediante acciones de capacitación, asesoramiento y articulación con nuevos proyectos productivos.

La actividad concluyó con un espacio de networking orientado a generar vínculos comerciales entre los asistentes y fortalecer la articulación entre empresas, emprendedores e instituciones.

Alta participación y fuerte presencia de emprendedores locales

El programa despertó un importante interés en la comunidad. Desde su lanzamiento se registraron 172 preinscriptos, aunque debido a los cupos limitados se realizó un proceso de selección basado en el perfil y el potencial de inserción de cada emprendimiento en la cadena de valor minera.

Finalmente, 44 participantes completaron los tres módulos de capacitación, enfocados en el funcionamiento de la industria minera, gestión empresarial, planificación financiera, seguridad, sostenibilidad y estándares corporativos.

Uno de los datos destacados fue el fuerte arraigo territorial de la iniciativa: el 65% de los asistentes pertenecía a Uspallata, mientras que el resto provenía del Gran Mendoza, otras localidades de la provincia e incluso de otras regiones del país.

La convocatoria también reflejó la diversidad de actividades que buscan insertarse como proveedoras de la minería. Participaron empresas y emprendedores vinculados con servicios técnicos, ingeniería, logística, transporte, gastronomía, turismo, comercio y distintos oficios. Asimismo, el programa registró una participación prácticamente equilibrada entre mujeres (52%) y hombres (48%).

Preparar a las empresas mendocinas para la nueva etapa minera

Desde la organización señalaron que el principal objetivo de Proyecta Proveedores Uspallata fue avanzar en la profesionalización de emprendedores y pymes bajo estándares utilizados por la industria minera internacional.

Como resultado del programa quedó conformada una base de proveedores locales con capacidades fortalecidas para responder a futuras demandas de bienes y servicios, promoviendo una mayor participación de empresas mendocinas en los proyectos que impulsarán el desarrollo de la minería en la provincia.

La experiencia también consolidó el rol de la oficina de Impulsa Mendoza en Uspallata como un espacio permanente de vinculación con la comunidad, orientado a brindar información, capacitación y acompañamiento a quienes buscan incorporarse a una de las cadenas de valor con mayor potencial de crecimiento en los próximos años.