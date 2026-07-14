El Mundial de los arqueros: los cinco héroes que hicieron historia

En una Copa del Mundo marcada por partidos cerrados, tandas de penales y diferencias mínimas, los arqueros dejaron de ser actores secundarios. Sus atajadas sostuvieron clasificaciones, frustraron a las grandes figuras y los convirtieron en protagonistas del torneo.

Los arqueros fueron protagonistas del Mundial 2026 con atajadas decisivas que cambiaron partidos y sostuvieron el sueño de sus selecciones.

Cuando un partido está al límite , cuando el gol parece inevitable y una selección juega con el corazón en la mano, suele aparecer una figura capaz de cambiarlo todo. En el Mundial 2026 , esa figura muchas veces estuvo vestida de arquero. Lejos de los flashes habituales, los guantes dejaron de ser un detalle secundario y se transformaron en protagonistas .

No fue una casualidad ni una simple racha de actuaciones individuales. A medida que avanzó la Copa, los partidos comenzaron a definirse por márgenes cada vez más pequeños . Hubo cruces cerrados, penales, eliminatorias al límite y equipos que encontraron en su arquero la última barrera antes de quedar afuera . Cuando las piernas pesaban y el error podía costar el sueño mundialista, siempre apareció una mano salvadora .

Detrás de esas atajadas hubo historias muy diferentes. Algunos llegaron al torneo como figuras reconocidas y otros aprovecharon la oportunidad para presentarse ante el mundo. Pero todos terminaron compartiendo la misma certeza: sin sus intervenciones, el camino de sus selecciones habría sido completamente distinto .

Si hubo un arquero que sorprendió al mundo, ese fue Vozinha . Cabo Verde disputaba el primer Mundial de su historia y su capitán, con 40 años, llegaba lejos de los grandes focos del fútbol internacional. Nadie imaginaba que terminaría siendo una de las caras del torneo.

El punto de quiebre fue el empate sin goles frente a España . Mientras uno de los candidatos al título monopolizaba la pelota y llegaba una y otra vez al área, Vozinha respondió con una actuación brillante. Tapó de todas las maneras posibles y cerró la tarde con siete atajadas que sostuvieron uno de los resultados más inesperados de la fase de grupos.

El arquero de Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del torneo y brilló ante España y Argentina con actuaciones inolvidables.

Lejos de quedarse ahí, volvió a hacerse gigante en los octavos de final frente a Argentina. El campeón del mundo necesitó de toda su jerarquía para superar a un arquero que terminó la noche con ocho atajadas, cuatro de ellas ante Lionel Messi. Cabo Verde quedó eliminado, pero la imagen de Vozinha emocionado después del partido recorrió el planeta.

El Mundial también le cambió la vida. De ser un futbolista conocido casi exclusivamente en África pasó a convertirse en un fenómeno internacional y en el símbolo de una selección que hizo historia en su primera participación.

Bono y la garantía de Marruecos

Si Vozinha fue la gran revelación, Bono representó todo lo contrario. Llegó al Mundial con la experiencia de Qatar 2022 y con el reconocimiento de ser uno de los mejores arqueros del mundo. En Norteamérica volvió a confirmar por qué mantiene ese lugar.

Cada vez que Marruecos sufrió, apareció él. Lo hizo con la tranquilidad de quien ya atravesó partidos de máxima presión y con una seguridad que contagió a todo el equipo. No necesitó atajadas espectaculares en todos los encuentros para convertirse en una pieza fundamental. Le alcanzó con responder cuando el contexto lo exigía.

El marroquí volvió a demostrar su jerarquía en una Copa del Mundo y fue clave para mantener a su selección con vida en los momentos decisivos.

Su momento más recordado llegó frente a Francia. Con el partido abierto y el pase en juego, le contuvo un penal a Kylian Mbappé y mantuvo con vida a los africanos. Fue una de esas atajadas que cambian un partido y que terminan definiendo un campeonato.

Más allá de los números, Bono volvió a demostrar que un gran arquero también transmite confianza. Y eso, en un Mundial, vale muchísimo.

Orlando Gill y la respuesta de Paraguay

Paraguay empezó el torneo con una goleada que parecía complicar todo. El 4-1 frente a Estados Unidos dejaba dudas, pero Orlando Gill se encargó de despejarlas rápidamente.

El arquero paraguayo se convirtió en una de las figuras de la Albirroja con atajadas determinantes y personalidad en los partidos más exigentes.

El arquero fue creciendo partido tras partido y se convirtió en el principal sostén de la Albirroja. Terminó el Mundial con 23 atajadas en cinco encuentros, mantuvo el arco en cero frente a Turquía y Australia y fue determinante en la definición por penales contra Alemania.

Más allá de las estadísticas, Gill transmitió una personalidad que contagió a todo el equipo. Cada vez que Paraguay era superado, aparecía él para sostener el resultado y darle una nueva oportunidad a sus compañeros.

Su actuación también cambió la percepción que había sobre él. Llegó como un nombre poco conocido fuera de Sudamérica y se fue convertido en una de las revelaciones individuales del torneo.

Nyland y la noche que nadie olvidará en Noruega

Las Copas del Mundo siempre dejan alguna historia difícil de creer. La de Ørjan Nyland fue una de ellas.

El arquero llegó al torneo sin club, después de terminar su contrato, y terminó siendo una de las grandes figuras de Noruega. Su noche consagratoria llegó frente a Brasil.

El noruego pasó de llegar al Mundial sin club a transformarse en héroe ante Brasil con una actuación que quedó en la memoria.

Mientras Erling Haaland aparecía en los resúmenes por sus goles, Nyland sostenía la clasificación con una actuación inolvidable. Le atajó un penal a Bruno Guimarães, respondió ante los intentos de Vinícius Júnior y frustró una y otra vez a un ataque brasileño que parecía encontrar espacios por todos lados.

Aquella victoria por 2-1 tuvo varios protagonistas, pero Noruega difícilmente habría seguido en carrera sin su arquero. Fue la demostración de que el Mundial todavía tiene lugar para los héroes inesperados.

Pickford y la tranquilidad de la experiencia

Jordan Pickford no necesitó sorprender para ser determinante. Hace años que Inglaterra sabe lo que puede esperar de él y, una vez más, respondió cuando el equipo llegó a los partidos que realmente importaban.

El arquero inglés aportó experiencia y seguridad en una nueva Copa del Mundo donde alcanzó un récord histórico con su selección.

Ordenó a la defensa, transmitió seguridad y volvió a aparecer con atajadas decisivas en los momentos de mayor tensión. Su liderazgo, muchas veces silencioso, volvió a ser uno de los pilares del seleccionado inglés.

Además, durante el torneo alcanzó un récord histórico al convertirse en el arquero de Inglaterra con más presencias en Copas del Mundo, dejando atrás la marca de Peter Shilton. Un dato que refleja la importancia que ganó dentro de una generación acostumbrada a pelear por los primeros puestos.

El arco como escenario de grandes historias

Cada uno escribió una historia diferente. Vozinha emocionó al mundo con la campaña de Cabo Verde. Bono volvió a demostrar que la experiencia pesa. Gill fue el sostén de Paraguay. Nyland encontró la noche más importante de su carrera y Pickford confirmó que sigue siendo una garantía para Inglaterra.

Todos llegaron desde lugares distintos, pero terminaron encontrándose en una misma idea. En un Mundial donde cada detalle puede definir una clasificación, una atajada vale tanto como un gol.

Durante mucho tiempo, los delanteros fueron los dueños de las Copas del Mundo. En 2026, el protagonismo cambió de manos. Literalmente. Porque cuando el torneo entró en su recta decisiva, los arqueros sostuvieron los sueños de sus selecciones y terminaron escribiendo algunas de las páginas más memorables de esta Copa del Mundo.