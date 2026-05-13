Vaca Muerta seduce a Houston: más de 450 ejecutivos participaron del Bilateral Energy Summit de la ATCC

La Argentina Texas Chamber of Commerce reunió en Houston a líderes del sector energético de Estados Unidos y Argentina durante la OTC 2026.

La Argentina–Texas Chamber of Commerce es una cámara bilateral orientada a promover el comercio y las inversiones entre Argentina y Texas, con foco estratégico en energía.

“No hay lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto como en Vaca Muerta en los próximos años” , afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, frente a más de 450 ejecutivos, inversores y referentes del ecosistema energético de Houston durante el Bilateral Energy Summit organizado por la Argentina Texas Chamber of Commerce (ATCC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tercera edición del encuentro se realizó en el Houston Petroleum Club , en el marco de la OTC 2026 , y consolidó a Vaca Muerta como uno de los principales polos globales de inversión energética.

La misión comercial organizada por la ATCC se desarrolló entre el 3 y el 6 de mayo y buscó fortalecer los vínculos entre el ecosistema energético de Texas y las oportunidades de negocios que ofrece Argentina, especialmente en shale oil, gas, infraestructura y servicios asociados.

El Summit reunió a representantes de operadoras globales, fondos de inversión, empresas del Permian Basin, compañías de servicios petroleros, firmas tecnológicas, universidades, cámaras empresariales y proveedores vinculados a toda la cadena de valor energética.

La fuerte presencia de compañías estadounidenses y ejecutivos argentinos reflejó el creciente interés internacional por el desarrollo energético argentino, en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

image

Durante su presentación, Marín destacó tres factores que posicionan a Argentina como uno de los destinos más atractivos para el capital energético global: la estabilidad macroeconómica impulsada por el Gobierno nacional, la calidad geológica de Vaca Muerta y las inversiones en infraestructura exportadora.

“La inversión entre 2025 y 2031 va a ser de u$s130.000 millones. Neuquén es el lugar más hot de inversiones; no hay ningún lugar en el mundo que vaya a tener este nivel”, sostuvo el titular de YPF.

Cooperación energética entre Argentina y Estados Unidos

Uno de los ejes del encuentro fue el fortalecimiento de alianzas entre compañías argentinas y estadounidenses para acelerar el desarrollo del shale argentino.

En ese marco, Pan American Energy y Continental Resources compartieron un panel donde destacaron la complementariedad entre experiencia internacional en no convencionales, conocimiento operativo local y capacidad de ejecución.

Marcelo Gioffré, vicepresidente de Supply Chain de Pan American Energy, remarcó la necesidad de consolidar una red sólida de proveedores y servicios. “La sinergia entre proveedores de servicios es donde realmente se libera el valor. Se trata de construir una cadena de suministro tan resiliente como eficiente”, afirmó.

Figueroa defendió el RIGI y anunció nuevas áreas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también tuvo un rol destacado ante la audiencia estadounidense y defendió el RIGI como herramienta clave para atraer inversiones de largo plazo.

“Lo que genera poner todo eso en funcionamiento le va a inyectar a la provincia de Neuquén, en los próximos cuatro años, mil millones de dólares”, aseguró.

image

El mandatario además anunció el lanzamiento de una licitación pública nacional e internacional de 15 nuevas áreas hidrocarburíferas a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con el objetivo de sumar nuevos actores al desarrollo de Vaca Muerta.

Figueroa también puso el foco en la sustentabilidad social del crecimiento energético y destacó las inversiones en capacitación de trabajadores locales mediante el Instituto Vaca Muerta.

OTC 2026: energía, IA y negocios

Las actividades continuaron el 5 de mayo en el NRG Center con el panel “Argentina como socio energético confiable: el rol de Vaca Muerta en el mercado global”, donde participaron nuevamente Figueroa, el ministro de Energía de Neuquén Gustavo Medele, Horacio Marín y representantes de Pan American Energy.

La agenda de la ATCC también incluyó actividades académicas y comerciales. En la University of Houston se realizó el “UH Day”, un espacio dedicado a energía, inteligencia artificial y transición energética.

Además, se organizaron rondas de negocios B2B entre grandes operadoras y proveedores argentinos para fomentar nuevas oportunidades de integración en la cadena de valor energética.