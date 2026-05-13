“No hay lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto como en Vaca Muerta en los próximos años”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, frente a más de 450 ejecutivos, inversores y referentes del ecosistema energético de Houston durante el Bilateral Energy Summit organizado por la Argentina Texas Chamber of Commerce (ATCC).
Vaca Muerta seduce a Houston: más de 450 ejecutivos participaron del Bilateral Energy Summit de la ATCC
La Argentina Texas Chamber of Commerce reunió en Houston a líderes del sector energético de Estados Unidos y Argentina durante la OTC 2026.
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La tercera edición del encuentro se realizó en el Houston Petroleum Club, en el marco de la OTC 2026, y consolidó a Vaca Muerta como uno de los principales polos globales de inversión energética.
La misión comercial organizada por la ATCC se desarrolló entre el 3 y el 6 de mayo y buscó fortalecer los vínculos entre el ecosistema energético de Texas y las oportunidades de negocios que ofrece Argentina, especialmente en shale oil, gas, infraestructura y servicios asociados.
Houston mira a Vaca Muerta
El Summit reunió a representantes de operadoras globales, fondos de inversión, empresas del Permian Basin, compañías de servicios petroleros, firmas tecnológicas, universidades, cámaras empresariales y proveedores vinculados a toda la cadena de valor energética.
La fuerte presencia de compañías estadounidenses y ejecutivos argentinos reflejó el creciente interés internacional por el desarrollo energético argentino, en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Durante su presentación, Marín destacó tres factores que posicionan a Argentina como uno de los destinos más atractivos para el capital energético global: la estabilidad macroeconómica impulsada por el Gobierno nacional, la calidad geológica de Vaca Muerta y las inversiones en infraestructura exportadora.
“La inversión entre 2025 y 2031 va a ser de u$s130.000 millones. Neuquén es el lugar más hot de inversiones; no hay ningún lugar en el mundo que vaya a tener este nivel”, sostuvo el titular de YPF.
Cooperación energética entre Argentina y Estados Unidos
Uno de los ejes del encuentro fue el fortalecimiento de alianzas entre compañías argentinas y estadounidenses para acelerar el desarrollo del shale argentino.
En ese marco, Pan American Energy y Continental Resources compartieron un panel donde destacaron la complementariedad entre experiencia internacional en no convencionales, conocimiento operativo local y capacidad de ejecución.
Marcelo Gioffré, vicepresidente de Supply Chain de Pan American Energy, remarcó la necesidad de consolidar una red sólida de proveedores y servicios. “La sinergia entre proveedores de servicios es donde realmente se libera el valor. Se trata de construir una cadena de suministro tan resiliente como eficiente”, afirmó.
Figueroa defendió el RIGI y anunció nuevas áreas
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también tuvo un rol destacado ante la audiencia estadounidense y defendió el RIGI como herramienta clave para atraer inversiones de largo plazo.
“Lo que genera poner todo eso en funcionamiento le va a inyectar a la provincia de Neuquén, en los próximos cuatro años, mil millones de dólares”, aseguró.
El mandatario además anunció el lanzamiento de una licitación pública nacional e internacional de 15 nuevas áreas hidrocarburíferas a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con el objetivo de sumar nuevos actores al desarrollo de Vaca Muerta.
Figueroa también puso el foco en la sustentabilidad social del crecimiento energético y destacó las inversiones en capacitación de trabajadores locales mediante el Instituto Vaca Muerta.
OTC 2026: energía, IA y negocios
Las actividades continuaron el 5 de mayo en el NRG Center con el panel “Argentina como socio energético confiable: el rol de Vaca Muerta en el mercado global”, donde participaron nuevamente Figueroa, el ministro de Energía de Neuquén Gustavo Medele, Horacio Marín y representantes de Pan American Energy.
La agenda de la ATCC también incluyó actividades académicas y comerciales. En la University of Houston se realizó el “UH Day”, un espacio dedicado a energía, inteligencia artificial y transición energética.
Además, se organizaron rondas de negocios B2B entre grandes operadoras y proveedores argentinos para fomentar nuevas oportunidades de integración en la cadena de valor energética.