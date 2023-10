Massa, sobre el faltante de naftas: "Quieren forzar un aumento del 40% y no lo voy a permitir"

Este miércoles habrá una reunión en el Ministerio de Economía, donde se espera que participe la secretaria de Energía, Flavia Royón, y las principales empresas petroleras. Economía apunta a los productores, y no a las refinerías. Altas fuentes oficiales aseguraron que “están pulseando entre el abastecimiento local y el internacional”. Es que el llamado barril criollo, que es el que se vende para refinar en el mercado local, se comercia a u$s 56, mientras que a nivel internacional se puede exportar a casi u$s 90, debido a un alza en los precios, producto del conflicto en Medio Oriente, y en el Banco Mundial anticipan que pronto superará los u$s 100. De todos modos, es la Secretaría de Energía la que habilita las exportaciones.