Río Negro: Calcatreu proyecta exportaciones por u$s1.800 millones en medio del récord histórico para la minería argentina

Con exportaciones mineras en máximos históricos en el primer trimestre de 2026, el proyecto Calcatreu se posiciona como el principal eje para el desarrollo del sector en Río Negro, con impacto en divisas y empleo.

El proyecto minero Calcatreu se consolida como una de las principales apuestas productivas de Río Negro , con exportaciones proyectadas por u$s 1.800 millones a lo largo de su vida útil , en un esquema que combina inversión privada, generación de empleo y desarrollo regional.

De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto prevé exportaciones por aproximadamente u$s 1.800 millones entre 2026 y 2033 , lo que lo ubica como uno de los desarrollos más relevantes dentro del sector minero argentino en los próximos años. En paralelo, se proyectan ingresos fiscales directos para la provincia por unos u$s100 millones en ese mismo período, considerando exclusivamente Regalías Mineras e Impuesto para el Desarrollo. Según estimaciones de la Secretaría de Minería, esto equivale a un aporte anual de entre u$s 12 y 13 millones .

A estos ingresos se suma el impacto indirecto derivado del movimiento económico asociado: empleo, salarios, contratación de proveedores, infraestructura y otros tributos, lo que amplifica el efecto del proyecto sobre la actividad local.

“Calcatreu representa mucho más que una inversión minera: es una apuesta estratégica al futuro de Río Negro. Estamos transformando nuestros recursos en empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para miles de familias rionegrinas”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck en la presentación del proyecto. “Cada nuevo proyecto que se pone en marcha fortalece una provincia que diversifica su matriz productiva, amplía su base exportadora y genera trabajo genuino en cada región”, agregó.

El desarrollo de Calcatreu se enmarca en un contexto de crecimiento del sector minero argentino, donde el oro y la plata continúan siendo los principales minerales de exportación y uno de los pilares en la generación de divisas para el país. La empresa a cargo del proyecto lleva adelante una inversión total de u$s57 millones para la construcción del complejo, que ya inició el procesamiento de mineral con producción proyectada de ambos metales.

Para este año, se estima una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, mientras que a cinco años el proyecto prevé una producción acumulada superior a 256.700 onzas de oro. En relación al empleo, el proyecto emplea actualmente a 202 trabajadores, con una fuerte presencia de mano de obra local: 155 son rionegrinos y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci, en línea con la Ley 80/20 que prioriza la contratación local.

La minería marca un récord en exportaciones y gana peso en la economía

Las exportaciones mineras alcanzaron en marzo de 2026 un total de u$s830 millones, lo que permitió acumular u$s2.409 millones en el primer trimestre del año, de acuerdo con los últimos datos del sector. Este desempeño no solo refleja un fuerte dinamismo, sino que marca un récord histórico para el período enero-marzo, al superar ampliamente los u$s1.327 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

El peso de la minería dentro del comercio exterior también se consolidó: en marzo explicó el 10,4% de las exportaciones totales argentinas, mientras que en el acumulado del trimestre alcanzó el 11,2%, confirmando su creciente relevancia como generador de divisas.

Captura de pantalla 2026-04-30 170500 Crecimiento de las exportaciones mineras- Informe: Secretaría de Minería

El crecimiento estuvo traccionado principalmente por los minerales metalíferos, cuyas exportaciones avanzaron un 177% interanual, y por el litio, que mostró una expansión del 125% en los primeros tres meses del año. En ese contexto, el oro registró un aumento del 67,9% interanual, mientras que la plata se destacó con una suba del 137,6%, consolidando el protagonismo de ambos metales dentro del complejo exportador.

En cuanto a los destinos, Suiza se posicionó como el principal comprador de minerales argentinos durante el primer trimestre, seguido por China y Estados Unidos, en línea con la demanda global de metales preciosos y estratégicos.

A nivel territorial, Catamarca lidera el ranking de exportaciones mineras, impulsada por el fuerte desarrollo del litio y la expansión de proyectos en operación. Detrás se ubican San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Salta, que concentran buena parte de la producción nacional.

Actualmente, la provincia de Río Negro presenta un perfil centrado en minerales industriales no metalíferos, como bentonita, yeso, diatomita y caolín, y cuenta con más de 50 proyectos en distintas etapas, la mayoría aún en fase de exploración. Este punto marca una diferencia clave con el norte del país, donde predominan los desarrollos ya en producción.

En este escenario, Río Negro busca ganar protagonismo con una estrategia enfocada en desarrollar nuevos proyectos vinculados a minerales estratégicos.