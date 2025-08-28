Oficializan aprobación del RIGI para el Parque Eólico Olavarría de PCR y ArcelorMittal Acindar

Con una inversión de u$s275 millones, el proyecto de 180 MW se suma al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y apunta a fortalecer la transición energética del país.

El Gobierno oficializó la aprobación del RIGI para el Parque Eólico Olavarría , desarrollado por PCR en sociedad con ArcelorMittal Acindar. Se trata de un emprendimiento estratégico que demandará u$s275 millones y que, una vez en operación, permitirá abastecer con energía limpia a 340.000 hogares por año .

El proyecto fue adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con la Resolución 1.254/2025 del Ministerio de Economía . Contempla la instalación de 30 aerogeneradores de 6 MW cada uno, que sumarán 180 MW de potencia total , sobre un predio de 4.500 hectáreas ubicado a 24 km de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

La energía generada se conectará al sistema a través de una línea de alta tensión propia y de obras clave en las estaciones transformadoras de Olavarría y Ezeiza , que reforzarán el corredor de 500 kV entre Bahía Blanca y el AMBA.

La magnitud del emprendimiento no solo radica en su aporte energético: en su etapa de construcción generará 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos , involucrará a más de 30 empresas proveedoras locales y demandará un volumen considerable de insumos, entre ellos 2.100 toneladas de hierro y 24.000 toneladas de cemento .

El parque eólico de PCR Mataco-San Jorge de Tornquist posee una capacidad instalada de 203,4 MW, generados a través de 51 aerogeneradores VESTAS V136.

“El Parque Eólico Olavarría fortalece nuestro compromiso y protagonismo con la transición energética del país para constituir una matriz eléctrica más confiable, limpia y competitiva para las industrias”, destacó Martín Federico Brandi, CEO de PCR.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, sostuvo que “el proyecto nos permitirá abastecer con energía renovable más del 65% de nuestras operaciones en Argentina, reduciendo nuestra huella de carbono y reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad”.

En términos ambientales, el complejo reducirá 300.000 toneladas de CO por año, equivalente a la capacidad de absorción de 14 millones de árboles, consolidando su impacto en la lucha contra el cambio climático.

Una apuesta conjunta para la descarbonización

El proyecto Olavarría se suma al Parque Eólico y Solar San Luis Norte, de 130 MW, también operado por GEAR I S.A., la sociedad conformada por PCR (51%) y ArcelorMittal Acindar (49%).

Ambos complejos permitirán a la siderúrgica abastecer con renovables una parte sustancial de sus plantas industriales en Argentina, alineadas con su objetivo global de descarbonización de la producción de acero.

Según consta en la Resolución 1.254/25, el monto de la inversión en activos computables para el primer año será de u$s80.371.903 y para el segundo año será de u$s136.091.475, conforme lo establece el inciso g, del artículo 47 del anexo aprobado por el Decreto 749/2024.

Qué hace PCR

PCR es una compañía de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria. Nacida en el sector de petróleo y gas -es la empresa privada más antigua del rubro en el país- diversificó sus negocios hacia energías renovables y cemento.

Actualmente opera cuatro complejos eólicos con más de 527 MW de capacidad instalada en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis, y es el principal fabricante de cemento en la Patagonia, con plantas en Chubut y Santa Cruz.

Además, mantiene operaciones petroleras en La Pampa y Mendoza y seis áreas de exploración y producción en Ecuador. Desde 2022, también desarrolla proyectos de energía en Estados Unidos.

Qué hace ArcelorMittal Acindar

Con más de 80 años de historia en Argentina, ArcelorMittal Acindar es líder en la producción de aceros largos para construcción, agro, energía, petróleo, automotriz e industria en general.

Desde 2006 integra el grupo ArcelorMittal, el mayor productor siderúrgico y minero del mundo. Su principal planta industrial se ubica en Villa Constitución (Santa Fe), donde cuenta con un proceso productivo integrado de última generación.

Además, posee instalaciones en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes, que completan su red productiva.