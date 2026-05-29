Renuevan por 10 años la licencia de operación de Atucha II

La autorización fue otorgada a Nucleoeléctrica Argentina por la Autoridad Regulatoria Nuclear tras evaluar las condiciones de seguridad radiológica, nuclear y ambiental de la central.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) oficializó este viernes la renovación de la licencia de operación de la central nuclear Atucha II por un plazo de diez años . La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 135/2026 y habilita a la planta a continuar funcionando hasta mayo de 2036.

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La autorización fue concedida a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) , empresa responsable de la operación de la central denominada oficialmente “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” - Central Nuclear Atucha II.

Según detalló la resolución, la renovación se otorgó luego de que distintas áreas técnicas de la ARN analizaran el cumplimiento de los requisitos regulatorios vinculados con la seguridad nuclear y radiológica, la protección física de la instalación, las salvaguardias internacionales, el monitoreo ambiental y los planes de respuesta ante emergencias.

El organismo explicó que la licencia anterior había sido extendida en 2024 y tenía vigencia hasta el 26 de mayo de 2026. En marzo de este año, Nucleoeléctrica Argentina solicitó formalmente una nueva renovación para continuar operando la central.

Tras las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas, la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares concluyó que la planta cumplía con las condiciones regulatorias exigidas para seguir en funcionamiento y recomendó extender la autorización hasta 2036.

En los fundamentos de la medida, la ARN señaló que se verificaron aspectos vinculados con la “seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, así como aspectos de transporte y de emergencias radiológicas y nucleares”.

La resolución también contó con la intervención de áreas especializadas en control ambiental, seguridad física nuclear y emergencias radiológicas, además de los equipos jurídicos y administrativos del organismo regulador.

Atucha II está ubicada en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, y forma parte del sistema nacional de generación nucleoeléctrica junto con Atucha I y Embalse. La central comenzó a operar comercialmente en 2014 y es una de las principales fuentes de generación eléctrica de base del país.

La medida lleva la firma del presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Leonardo Juan Sobehart.