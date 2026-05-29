La provincia de Buenos Aires oficializó nuevos aumentos de luz de entre el 6% y el 14% + Agregar ámbito en









El gobierno bonaerense aprobó un nuevo cuadro tarifario eléctrico que comenzará a regir desde junio. El impacto final en las boletas será de entre 6% y 14% y desde la Provincia atribuyeron la suba a la fuerte reducción de subsidios dispuesta por Nación y a la actualización del Valor Agregado de Distribución.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes un nuevo aumento en las tarifas eléctricas que impactará en las facturas que llegarán entre junio y julio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y contempla tanto una actualización del precio mayorista de la energía como un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD).

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Desde el área energética bonaerense señalaron que el incremento incorpora “un ajuste significativo del precio mayorista de la energía debido a la fuerte quita de subsidios nacionales durante el mes de mayo”, además de la actualización de los costos de distribución del servicio eléctrico.

Cuánto aumentarán las tarifas de luz Según precisaron fuentes oficiales, el impacto en las facturas residenciales será de entre 6% y 14%, dependiendo del nivel de subsidio de cada usuario. En ese marco, un hogar sin subsidios y con un consumo medio pasará de pagar alrededor de $50.500 mensuales a unos $53.600 con impuestos incluidos. En tanto, un usuario subsidiado que abonaba cerca de $31.800 mensuales pasará a pagar aproximadamente $36.350.

La resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó el recálculo tarifario para las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Los nuevos cuadros incorporan los precios estacionales de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), junto con los valores de transporte y del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

En los fundamentos de la medida, el gobierno bonaerense recordó que la fijación del precio de la energía y la potencia “es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”, por lo que las actualizaciones resueltas por Nación tienen impacto directo sobre las tarifas provinciales.

La resolución también contempla los nuevos criterios establecidos por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado por el Decreto nacional 943/2025. Ese esquema mantiene bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos y fija bloques de consumo subsidiado de hasta 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda. Además, la normativa incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local y del Cargo Transición Tarifaria (CTT), en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente en la provincia hasta la realización de una nueva revisión integral del sistema. Los nuevos valores comenzarán a regir para los consumos registrados desde el 1 de junio de 2026.

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