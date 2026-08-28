Wall Street anticipa caídas a la espera de un discurso clave de Kevin Warsh + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro mantienen la cautela antes del discurso del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole. Esperan mayor claridad sobre sus perspectivas económicas y su estrategia para volver a la inflación objetivo del 2% interanual.

Alerta en Wall Street: ¿Qué anticipa el discurso de Kevin Warsh? Reuters

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, después de que las excelentes previsiones de Nvidia impulsaran un repunte tecnológico en la sesión anterior. Los mercados aguardan la muy esperada comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole.

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Todas las miradas están puestas en el primer discurso de titular de la Fed en la reunión anual de Wyoming, y los mercados están listos para analizar cualquier indicio sobre cómo el banco central planea abordar la política monetaria en medio de un mercado de bonos volátil y datos de inflación mixtos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 retrocede 0,04% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Ameriprise (+17%), Cummins (+15%) y Baker Hughes (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PayPal (-15%), Autodesk (-4%) y Equinix (-3%). A nivel semanal, el Nasdaq sube 1,38%, el S&P 500 acompaña con +0,74% y el Dow Jones le sigue con +0,55%.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan con incrementos en todos los tramos, destacándose la suba de 0,33 puntos en el Treasurie a 30 años, que actualmente tiene un rendimiento de 5,208%.

Wall Street aguarda definiciones de la Fed. Imagen: Freepik Petróleo y mercados globales Mientras tanto, los precios del petróleo se encaminan el viernes a su primera caída semanal en tres semanas, lo que ayuda a impulsar las bolsas de Europa y Asia. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,18% hasta u$s88,38 el barril, mientras que el crudo estadounidense cae 0,3%, hasta los u$s83,28 el barril. Mientras tanto, el Euro Stoxx sube 0,74%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,59% y el CAC francés acompaña con 1%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,18%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,79% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.