Vaca Muerta acelera y el petróleo desplazaría a la soja como principal exportador antes de fin de año

El crecimiento de las exportaciones vinculadas al sector energético achicó con fuerza la distancia con el histórico liderazgo sojero. Durante el primer semestre de 2026, el complejo petrolero-petroquímico generó ingresos por u$s8.116 millones y quedó a menos de u$s1.000 millones del histórico sector exportador argentino.

El mapa de los principales generadores de divisas de la Argentina podría experimentar un cambio histórico antes de que termine 2026. Los dólares provenientes de Vaca Muerta quedaron muy cerca de desplazar al complejo sojero del primer puesto entre los sectores exportadores del país y la velocidad de crecimiento de la actividad energética anticipa que el sorpasso podría concretarse durante los próximos meses.

De acuerdo con el último relevamiento oficial del INDEC , las diferentes actividades vinculadas a la soja acumularon exportaciones por u$s9.082 millones durante el primer semestre de 2026. El monto implicó un crecimiento interanual del 5,7% y representó el 18,3% de las ventas argentinas al exterior.

En paralelo, el complejo petrolero-petroquímico alcanzó exportaciones por u$s8.116 millones y pasó a explicar el 16,4% del comercio exterior. La brecha entre los dos principales complejos exportadores se redujo así a solo u$s966 millones.

La diferencia en las tasas de crecimiento explica buena parte del cambio. Mientras la soja avanzó a un ritmo moderado , el complejo petrolero-petroquímico registró una expansión interanual del 43,7% , un desempeño que lo dejó a pocos meses de alcanzar el liderazgo.

Dentro de la actividad energética, el principal impulso llegó desde los aceites crudos de petróleo . Las exportaciones de ese segmento sumaron u$s4.702 millones entre enero y junio, con un incremento del 48% interanual .

Vaca Muerta impulsó la exportación petrolera. Depositphotos

El escenario internacional también jugó a favor. El denominado efecto Medio Oriente provocó una mejora del 18,2% en los precios, aunque el principal motor estuvo en las cantidades enviadas al exterior: los volúmenes crecieron 24,9%, fundamentalmente por el incremento de la producción de shale oil.

La evolución de la soja mostró una dinámica considerablemente más moderada. Las exportaciones de harina y pellets aumentaron 0,7%, las de porotos avanzaron 7,9% y las de aceite crecieron 8,2%. A su vez, los volúmenes exportados de subproductos retrocedieron 2,3%.

La comparación de los últimos tres años expone con mayor claridad el cambio estructural: entre los primeros semestres de 2023 y 2026, las exportaciones del complejo sojero crecieron 16,8%, mientras que las del petrolero-petroquímico se duplicaron, con una expansión del 100,2%.

Además, la estacionalidad juega en contra de la soja para conservar el liderazgo. Históricamente, el complejo concentra la mayor parte de su liquidación de divisas durante la primera mitad del año. Por esa razón, la tendencia actual apunta a que el petróleo podría desplazarlo al segundo lugar cuando se conozcan los números correspondientes a todo 2026.

El campo todavía mantiene una amplia ventaja como bloque

El eventual cambio en el primer puesto no implica que la energía supere al conjunto de la actividad agropecuaria. Si se agrupan las exportaciones correspondientes a soja, maíz, trigo, carnes y girasol, el sector acumuló u$s20.630 millones durante el primer semestre.

Ese resultado fue aproximadamente un 150% superior a los u$s8.116 millones obtenidos por el complejo petrolero-petroquímico. De esta manera, el agro continuó como el principal bloque generador de dólares del comercio exterior argentino, aunque el crecimiento energético modificó la composición del ranking individual.

Cuáles fueron los otros grandes generadores de dólares

Por detrás de la soja y el petróleo apareció el complejo maicero, que ocupó el tercer lugar con exportaciones por u$s4.241 millones, un 6,9% más que en el mismo período del año anterior.

Muy cerca quedó el sector automotriz, con ventas externas por u$s4.167 millones y un incremento interanual del 4,7%.

El quinto puesto correspondió al oro y la plata, que aprovecharon el fuerte incremento de las cotizaciones internacionales de los metales. El sector exportó u$s3.504 millones, con una expansión del 56,8%.

Más atrás se posicionaron la carne, con u$s2.692 millones; el trigo, con u$s2.540 millones; el girasol, con u$s2.075 millones; la pesca, con u$s1.252 millones; y el litio, con u$s1.126 millones.

Litio y girasol entre los sectores que más crecieron

Más allá de los montos absolutos, algunos complejos mostraron tasas de expansión especialmente elevadas durante la primera mitad del año. El litio encabezó ese grupo con un salto del 186%, seguido por el girasol, con 128%, el aluminio, con 92%, y el oro y la plata, con 56%.

Entre sectores de menor participación dentro de las exportaciones totales también sobresalieron otros minerales metalíferos, que crecieron 310%; los porotos, con un incremento del 235%; y el plomo, con 192%.

Las caídas recién aparecieron a partir del puesto 15 del ranking. El maní redujo sus exportaciones un 2,1%, mientras que las peras y manzanas retrocedieron 1,5%. Más pronunciadas fueron las bajas del azúcar, con 10,5%, y del arroz, que registró una contracción del 21,1%.

Con Vaca Muerta aumentando producción y exportaciones a un ritmo muy superior al de la soja, el cierre de 2026 podría marcar por primera vez un nuevo liderazgo dentro del comercio exterior argentino y consolidar al petróleo como el principal complejo exportador del país.