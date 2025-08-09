Proveedores de servicios mineros se preparan para las grandes inversiones

Grupo L fue una de las empresas que desplegó su marca GL Support Sitios Remotos en San Juan.

En Grupo L creen que San Juan es el motor de la minería en Argentina y será el nuevo pilar que acompañe al campo en el desarrollo económico.

Durante Argentina Cobre 2025 , el seminario internacional organizado por Panorama Minero en San Juan que reunió a más de 1.200 participantes y actores clave del sector cuprífero, Grupo L desplegó su marca GL Support Sitios Remotos , reafirmando su rol estratégico en esa provincia como proveedor integral de servicios y aliado del desarrollo regional. Esta fue una de las más de 100 empresas, que ya se están preparando para canalizar las enormes inversiones en los proyectos mineros del futuro.

GL Support Sitios Remotos aprovechó las dos jornadas del evento para destacar su labor en alimentación, limpieza técnica y edilicia, así como la operación y mantenimiento de campamentos en contextos desafiantes.

La compañía también expuso sus soluciones tecnológicas diseñadas para optimizar contralor, planificación y ejecución operativa, y subrayó su fuerte compromiso con la comunidad local.

Durante el evento estuvieron al frente la agenda institucional Marcelo Delbarba , director de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad, junto a Dante Cutrupi (director Comercial), Patricia Raso (gerente Comercial), y Antonio Hidalgo , gerente regional de GL Support Sitios Remotos.

Una muestra clara de este vínculo territorial fue destacada en medios sanjuaninos como Canal 13 San Juan , donde Marcelo Delbarba señaló que eligieron Iglesia como centro operativo estratégico por su cercanía a grandes proyectos mineros como Veladero y Vicuña . “Decidimos invertir en Iglesia por su ubicación estratégica, queremos ser parte del desarrollo no solo con nuestras operaciones, sino también con programas de formación y desarrollo de proveedores”, dijo el directivo al medio local.

Delbarba subrayó la importancia de que los proveedores locales puedan estar a la altura de los nuevos desafíos: “Relanzamos la compañía hace 20 años y hoy somos líderes en provisión de alimentos y servicios de mantenimiento, higiene, hotelería y espacios verdes en sitios remotos”, añadió.

Para el ejecutivo, San Juan es el motor de la minería en Argentina y será el nuevo pilar que acompañe al campo en el desarrollo económico. “Hablamos de inversiones de 10.000 o 15.000 millones de dólares con empresas globales, por más que las grandes empresas capacitemos, los proveedores locales deben tomar la iniciativa, innovar y tener una visión global”, afirmó.

image Grupo L en San Juan. Dante Cutrupi (director comercial) y Patricia Raso (gerente comercial).

“El país necesita recuperar décadas perdidas en la industria minera. Hay tiempo para perfeccionarse, pero es ahora cuando hay que actuar”, concluyó Delbarba.

Como complemento a esta estrategia territorial, Grupo L llevó a cabo en Iglesia un programa de formación local ejemplar: entregó certificados a 22 egresados del curso de gastronomía orientado a fortalecer la matriz productiva regional y fomentar emprendimientos en Pismanta, un hito en su programa de vinculación comunitaria.

La compañía es 100% nacional y brinda soluciones integrales para empresas a lo largo de todo el país. Según detallaron sus directivos, cuentan con tecnología de vanguardia, una sólida capacidad logística y el compromiso de 7.000 colaboradores para ofrecer un servicio de "calidad y eficiencia" a más de 500 clientes nacionales, regionales e internacionales.