Iván Grgic, de la Cámara Minera de San Juan: "El sector minero es parte del diálogo productivo de Argentina"

Keep and calm. El presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Iván Grgic, exhortó a "aprender a compasar la propia ansiedad, con el compás natural que tiene la industria minera".

Iván Grgic: Primero diría con mucha honra de parte de la empresa Vicuña que asume la presidencia, y me propone para ese rol y lo segundo con muchísima confianza porque la Comisión Directiva es de alguna manera una continuación de la anterior, asique nos conocemos tanto las empresas como las personas y ya tenemos un sistema, una forma y un estilo de mesa de trabajo, de encuentro, de búsqueda de consensos, realmente muy bueno .

Periodista: ¿Piensa que durante su gestión se pueden llegar a concretar los grandes anuncios de cobre?

Iván Grgic: La Cámara es un órgano muy importante, pero a su vez los proyectos siguen con la autonomía normal de sus procesos. Entonces, eso también es un acto de confianza, que cada proyecto en su propia etapa, en su propio momento está dando pasos que no son de los últimos años, Es decir, en 20 años, 30 años, depende del proyecto, es que lo que uno va avisorando para estos dos años que vienen tiene que ver con esa maduración en el sentido de avanzar por el proceso exploratorio hacia las etapas de construcción y operación. Y eso que se observa, hay varios proyectos en San Juan y entonces, esto sí que es un escenario inédito en la provincia, un escenario donde entre la variedad, la madurez de la exploración, la mejora de las condiciones que ya existían en San Juan y que se han mejorado, obviamente, las condiciones en el país, todo va ayudando a que esa madurez pueda tener visos concretos de concreción.

Periodista: Dentro de las novedades que presenta el país, aparece el RIGI, que es una de las grandes apuestas del Gobierno con nuevas condiciones y facilidades para que las empresas puedan invertir, ¿cómo analiza esta situación?

Iván Grgic: Sí, yo que son diría condiciones más que facilidades.

Periodista: ¿Por qué la diferencia de término?

Iván Grgic: Por que la facilidad habla de que algo no se le está tomando la empresa y la condición habla de un país que se pone en condiciones frente a otros países. Y eso es lo nuevo de Argentina y es muy bueno: se pone en condición de competitividad con otros países y eso sé que las grandes empresas pueden decir, Argentina está en condiciones y tiene más posibilidades, de que las inversiones puedan arribar. El RIGI, claramente, es como el conjunto de condiciones puestas en un solo régimen y la verdad que ese es el gran paraguas nuevo de buenas condiciones. Y en términos locales, hay herramientas nuevas, además del diálogo siempre fluido con el gobierno provincial, con el decreto 007, por ejemplo, que le da más calidad, pero también más serenidad y más detalle técnico, inclusive más control a las evaluaciones ambientales de los proyectos, así como varios elementos que permiten que esas condiciones sean mucho mejor para las empresas.

Periodista: ¿Cómo considera que se analizan los RIGI para aprobarlos?

Iván Grgic: Con mucha tranquilidad, diría yo. Porque uno debe pensar que el RIGI estamos hablando de un año, un poquito más. Desde el inicio en un año tenía que salir una ley, después la reglamentación, luego los procedimientos concretos, un formulario, personas que se encargan de producir eso, de evaluarlo, de registrarlo, de guardarlo. Hay que armar estructuras humanas y organizacionales, luego de todo el proceso que comienza con esa ley. Y además, siendo totalmente nuevo, las personas del Gobierno nacional y las empresas empiezan a entender qué es lo que deberían presentar, y ese proceso no es simple, al menos para el sector minero.

Periodista: ¿No juega el factor tiempo o si?

Iván Grgic: No es problema el tiempo. Considero que lo importante es que junto con ese tiempo las empresas, las que en el caso de San Juan ya presentaron, los han ajustado, los han mejorado, como Gualcamayo o Los Azules, y hay otros proyectos, como otras empresas que están trabajando a full de aquí a fin de año para ver si pueden presentarse al Régimen, no vean el tiempo como un problema. Cada proyecto dependerá de en qué medida ha trabajado para obtener un resultado favorable de la aplicación al RIGI, con su propio cronograma de conducción.

Periodista: Se habla mucho de que la minería en un futuro puede exportar como si fuese otro campo, ¿cómo valora esto?

Iván Grgic: El sector minero es parte del diálogo acerca de los sectores productivos de la Argentina y eso me parece un tema absolutamente relevante. La historia productiva del país ha sido casi siempre sólo agroexportadora y después empezó a incluir sectores industriales y economías regionales. Y en los últimos dos años hemos puesto en ese diálogo la producción en todo nivel, y también entra el sector minero. El RIGI y las aplicaciones son motivo para que la Argentina se haga de minería y eso es muy bueno para nosotros.

Periodista: San Juan es una provincia minera, pero está a las puertas de convertirse en "LA" provincia minera con los proyectos de cobre y oro...

Iván Grgic: Sí, sí, y por esos factores que estás diciendo. Primero porque hay un camino de más de 20 años para construir un acuerdo social y ese acuerdo social es un acuerdo vivo, que significa que uno siempre tiene que hacer minería de excelencia y eso no solamente se refiere al ambiente, a la gestión de agua, sino también al empleo local, a los proveedores locales, al desarrollo de la calidad de los profesionales y a la calidad de los proveedores a la cantidad de sus contratos. Por otro lado, hay un protagonismo de la provincia porque al tener varios proyectos de cobre, que pueden avanzar en los próximos 5 o 10 años en construcción y operación, nos pone obviamente como un epicentro nacional del cobre y la Argentina empieza a ser un nuevo epicentro mundial en este marco de la transición energética. Esos factores hacen que realmente San Juan tenga un rol y la Cámara Minera entienda que ese rol lo tenemos que acompañar con mucha seriedad, mucha responsabilidad, con una mirada estratégica a largo plazo.

Periodista: ¿Qué piensan de la necesidad de asociarse para desarrollar la minería?

Iván Grgic: Desde la Cámara lo miramos con mucha naturalidad en la minería en general, con el ejemplo en la provincia de 20 años de producción y desde la construcción de Veladero. En todo ese proceso se ha incluido siempre a empresas internacionales, muchas veces chilenas, que han estado presentes y siguen estando presentes en la Argentina y en la provincia. No es para nada nuevo. Y para los cuyanos, y ahí abro el juego también, con los mendocinos, riojanos, catamarqueños: nuestra relación con Chile es histórica, de 200 años, no está fuera de nuestra agenda histórica. Que argentinos estén en Chile y que chilenos estén en Argentina, no es novedad.

Periodista: ¿Y entonces qué cambia?

Iván Grgic: Lo nuevo que aparece en el debate, y es muy bueno, es que quede claro que hay una prioridad para los locales en el empleo y en contratos. Y eso las empresas lo tienen, no solamente por decisión de las compañías, como en mi caso de Vicuña que es un compromiso evidente y escrito, sino también en las declaraciones de impacto ambiental, porque los requerimientos nos lo exigen. El punto es entender que siempre hemos articulado Argentina-Chile, Chile-Argentina, con mucha generosidad, y ha habido momentos como este, donde se pone mayor lupa a los detalles para asegurarnos que el desarrollo va a ser priorizado en los locales, y entendiendo dónde va a ser necesaria la expertise, si puede venir de Chile, de Perú, o puede venir de otro país, de Australia o Canadá. No hay ningún problema que venga, siempre ha sido así, pero ese traslado, como también lo muestra la historia en la provincia de San Juan de últimos 20 años, no ha sido para copar, para nada, en los mercados de las profesiones, ha sido para hacer transferencias de conocimiento. Y ese detalle también es fundamental de la minería. La minería es un espacio de transferencia de conocimiento, y hoy por hoy cada vez más sanjuaninos y argentinos son los que saben de minería, los que empiezan a saber de cobre, ya sea en la producción, en la operación, la construcción, y eso me parece que es lo bueno de este momento.

Periodista: ¿Y entonces de qué se hablará en el Seminario Argentina Cobre?

Iván Grgic: El Seminario muestra que la minería es todo un país, un cordón andino que está dispuesto a ofrecer sus recursos naturales, siempre y cuando los argentinos lo trabajen con criterios ambientales, de sostenibilidad, de desarrollo de comunidades y de proveedores. Tenemos un camino de más de un siglo para recorrer, ya se están asegurando presencias de proyectos en distintos lugares, más allá de lo que se sepa en concreto. La industria minera es una industria con un sistema de autocrítica muy fuerte, permanente, porque eso empezó, tal vez, abocado a las normas de salud y seguridad, que es como el primer punto de la minería, y esa autocrítica ha ido avanzando hacia reconocimiento de normativas, de un respeto y consideración particular del género, especialmente para la mujer, y eso también nos ha ayudado en los últimos años a ir haciendo una minería mucho más rica, más humana, con otros enfoques de las mismas profesiones, la diversidad, una riqueza maravillosa que está creciendo, y eso nos ha dado una calidad mucho mayor que la que teníamos.