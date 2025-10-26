Salta será la capital del ajedrez sudamericano: llega el Cuarto Circuito Minero de Ajedrez 2025

El torneo repartirá una bolsa de premios de $4 millones, convirtiéndose en uno de los eventos de ajedrez rápido mejor remunerados del país.

Ajedrez. Este circuito, que ya tuvo dos ediciones en Catamarca y una en Jujuy , continúa consolidándose como un espacio donde se encuentran el desarrollo deportivo.

La ciudad de Salta se prepara para recibir el Cuarto Circuito Minero de Ajedrez , el torneo rápido más importante de la Argentina y el más destacado del interior del país.

El evento, declarado de interes por la Secretaria de Mineria y Energia de Salta , se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de la Provincia de Salta, y se espera la participación de más de 400 jugadores, entre el torneo infantil y el torneo abierto internacional.

Según comentaron los organizadores, este circuito, que ya tuvo dos ediciones en Catamarca y una en Jujuy , continúa consolidándose como un espacio donde se encuentran el desarrollo deportivo, la integración regional y el apoyo del sector minero argentino.

El formato será sistema suizo a 9 rondas , con un tiempo de juego de 15 minutos por jugador más 5 segundos de incremento , acorde a los estándares internacionales más competitivos. Se han confirmado figuras destacadas como:

Asimismo, se espera la participación de jugadores de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias, además de delegaciones internacionales.

El torneo repartirá una bolsa de premios de 4 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los eventos de ajedrez rápido mejor remunerados del país.

El impulso minero al deporte

El evento es organizado por: Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), la Secretaría de Deportes de Salta, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes Secretaría de Minería de Salta.

Con el apoyo de empresas proveedoras y mineras que hacen posible la cobertura de pasajes, alojamiento, logística y premios, reafirmando su compromiso con el desarrollo social, educativo y deportivo en las provincias mineras.

El ajedrez: un deporte de estrategia, ciencia y formación

El ajedrez es un deporte declarado de interés educativo y cultural a nivel mundial. Desarrolla el pensamiento estratégico, la toma de decisiones bajo presión, la concentración, la creatividad y la inteligencia emocional. En regiones mineras, se ha convertido en una poderosa herramienta de inclusión y desarrollo intelectual para niños, jóvenes y adultos.

Argentina es uno de los países pioneros del ajedrez en Latinoamérica y el segundo con mayor cantidad de Grandes Maestros, después de Cuba. El país ha albergado torneos históricos y produce constantemente talentos que compiten en escenarios internacionales.

El Cuarto Circuito Minero de Ajedrez en Salta no será solo una competencia: será una fiesta federal del deporte, un encuentro cultural y una demostración de cómo el sector minero y sus proveedores impulsan proyectos con impacto social real. Durante dos días, Salta será el tablero donde se enfrentan los mejores talentos de Sudamérica, en un evento que combina pasión, estrategia, comunidad y futuro.