Dónde voto, EN VIVO: consultá el padrón electoral para las elecciones 2025

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.
Boca de urna en las elecciones 2025: qué se puede informar y qué no
La jornada electoral estará marcada por normas que restringen la actividad pública y mediática antes, durante y después de votar, para asegurar que el acto democrático se desarrolle con calma y transparencia. Por eso aparecen los denominados boca de urna y la veda electoral, que adquieren gran protagonismo en este proceso.
