SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
26 de octubre 2025 - 06:00

Dónde voto, EN VIVO: consultá el padrón electoral para las elecciones 2025

Los argentinos vuelven a las urnas para renovar las bancas de Diputados y el Senado.

Los argentinos vuelven a las urnas para renovar las bancas de Diputados y el Senado.

Por Télam
Live Blog Post

Boca de urna en las elecciones 2025: qué se puede informar y qué no

La jornada electoral estará marcada por normas que restringen la actividad pública y mediática antes, durante y después de votar, para asegurar que el acto democrático se desarrolle con calma y transparencia. Por eso aparecen los denominados boca de urna y la veda electoral, que adquieren gran protagonismo en este proceso.

Leé la nota completa

Boca de urna elecciones provincia de Buenos Aires
Live Blog Post

Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol antes de las elecciones 2025

Las actividades de campaña finalizan el viernes 24, pero los ciudadanos también tendrán sus restricciones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Cómo estará el clima para la votación en todo el país

Las elecciones legislativas 2025 llegan en plena primavera argentina, una época en la que el clima suele jugar su propio papel. Mientras los partidos afinan sus estrategias y los votantes organizan su jornada, muchos miran al cielo para saber si deberán llevar paraguas o simplemente protector solar.

Aunque los comicios se realizarán en todo el país, las condiciones meteorológicas no serán iguales en todas las regiones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Preocupación por la baja participación electoral: la asistencia a las urnas cayó casi 20 puntos respecto de 2021

En promedio, solo votó el 58% del padrón en las provincias que ya celebraron los comicios este año. Hay inquietud y dudas en todos los espacios por la cifra de abstención para el próximo domingo.

Leé la nota completa

elecciones formosa gente votando urna fila.jpg
Live Blog Post

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se publiquen por distrito

La Justicia dio lugar al reclamo hecho por el peronismo, la UCR y la izquierda. La Libertad Avanza fue la única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país para las elecciones de medio término, por lo que sumará votos de los 24 distritos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Cómo funciona el sistema de Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones

Los argentinos regresan a las urnas este domingo para renovar las bancas den Congreso, tanto en Diputados como en Senadores.

Para las elecciones legislativas, se implementará un nuevo mecanismo, el de Boleta Única de Papel (BUP), que se usará por primera vez en todo el país, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781. ¿Cómo es la Boleta Única de Papel y su uso?

Leé la nota completa

Boleta Única de Papel marca
Live Blog Post

¿Cuánto cuestan las elecciones y cómo se repartirán los gastos?

El proceso electoral implica diversos costos a cargo de las autoridades. El operativo cuenta con alrededor de 85.000 agentes, 4.500 vehículos terrestres, nueve helicópteros, ocho embarcaciones y hasta un avión.

Leé la nota completa

urnas operativo 3.jpg
El megaoperativo de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Correo Argentino ya trasladó más de 100.000 urnas en todo el país.

El megaoperativo de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Correo Argentino ya trasladó más de 100.000 urnas en todo el país.

Live Blog Post

Más de un millón de jóvenes votará por primera vez en las elecciones 2025

De los nuevos votantes, la mitad pertenece a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El 51% son mujeres y un 49% hombres.

Leé la nota completa

Voto joven
Live Blog Post

Boleta Única de Papel: cuánto demorarán los resultados y qué expectativas tiene la Cámara Nacional Electoral

Por Bautista Monferato

Los comicios de este domingo contarán con una novedad particular, ya que por primera vez se utilizará el mecanismo deBoleta Única de Papel (BUP). El nuevo sistema será empleado en todo el país para que los electores puedan elegir tanto diputados como senadores, dependiendo de la provincia, ya que algunas votarán ambas categorías y otras solo en la Cámara baja. También habrá comicios municipales, donde en algunos sectores se votará de forma mixta.

Leé la nota completa

BOLETA UNICA DE PAPEL DIDACTICA
Live Blog Post

Las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comicios

En la previa de las elecciones 2025, los argentinos buscaron en el motor de búsqueda de Google, desde “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?“, hasta preguntas para averiguar qué candidatos se presentan y cuales siguen ejerciendo su cargo: "¿Lilia Lemoine de qué partido es?" o "¿Burlando es candidato de qué partido?". Según un informe de Google Media Alert que reunió los resultados del 13 al 19 de octubre.

Leé la nota completa

google elecciones legislativas.jpg
Live Blog Post

Elecciones 2025: los argentinos eligen diputados y senadores nacionales

Los ciudadanos argentinos deberán volver a las urnas para elegir nuevos representes en ambas cámaras del Congreso. Definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras de Diputados y el Senado durante los próximos dos años.

Leé la nota completa

Congreso Diputados Senado

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias